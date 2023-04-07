دليلك إلى أشهر القلاع والحصون التاريخية في اليابان

سياحة وسفر

تعد قلاع اليابان شاهداً على أزمنة وأحداث تاريخية لا تحصى، فضلاً عن كونها معالم يعشق زوار اليابان رؤيتها. لذلك قامت مؤسسة قلاع اليابان (Japan Castle Foundation) بإعداد قائمة تضم 100 قلعة تاريخية لتسليط الضوء على أهم القلاع التاريخية في اليابان والتعريف بها والحفاظ على هذا الإرث من الاندثار.

في عام 2006، نشرت مؤسسة Japan Castle Foundation قائمتها لأفضل 100 قلعة في البلاد لتسليط الضوء على أجمل القلاع والتشجيع على زيارتها. وقد شملت القائمة خمس قلاع مصنفة ككنوز وطنية وهي: هيكونه، هيميجي، إينوياما، ماتسويه، ماتسوموتو. تعد قلعة هيميجي على وجه الخصوص أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، بينما تعد قلاع أوكيناوا أو غوسوكو (كلمة بلغة أهل أوكيناوا تعني «القلعة») جزءًا من مواقع غوسوكو والآثار التي تنتمي تاريخياً لمملكة ريوكيو، كما تدخل قلعة نيجو ضمن قائمة الآثار التاريخية لمدينة كيوتو القديمة.



قلعة هيكونه (الصورة من بكستا)

وقد تم اختيار القلاع بناءً على أهميتها كأصول ثقافية أو مواقع تاريخية، فضلاً عن كونها معلماً تاريخياً يرمز إلى أماكن وحقب زمنية مختلفة، كما أن لجنة الخبراء التي وضعت القائمة أخذت في اعتبارها حالة كل قلعة. وبينما تم تشييد معظم قلاع اليابان في الفترة ما بين أوائل القرن الرابع عشر والسابع عشر، لا سيما في فترة الممالك المتحاربة (1467-1568)، إلا أن القائمة قد تم إعدادها بناءً على مسح شامل للتاريخ.

أقدم مُدخل في القائمة هو موقع يوشينوغاري في محافظة ساغا، وهي قرية محاطة بخندق يعود تاريخها إلى فترة يايوي (حوالي 300 قبل الميلاد إلى 300 بعد الميلاد). كانت القلاع في ذلك الوقت المبكر تُبنى بأسلوب عملي دون الاهتمام بجماليات الشكل، واستمر هذا حتى في فترة الممالك المتحاربة التي تميزت بقلاعها الجبلية أو ياماجيرو. لكن أمير الحرب أودا نوبوناغا (1534-1582) شجّع على التحول إلى أسلوب الإنشاءات الرائعة والاهتمام بالشكل الخارجي كوسيلة لإظهار القوة، وهو ما تجلّى في قلعته الخاصة أزوتشي. وعلى الرغم من تدميرها عقب وفاة نوبوناغا، أي بعد مرور ثلاث سنوات على بنائها في عام 1579، إلا أن تأثيرها المعماري كان واضحاً على أساليب البناء لاحقاً.



تم بناء حصن غوريوكاكو النجمي في مدينة هاكوداته، بمحافظة هوكايدو، في القرن التاسع عشر. (إهداء من دائرة السياحة بمدينة هاكوداته)

تم بناء بعض القلاع الأكثر شهرة في اليابان في الفترة من أواخر القرن السادس عشر إلى أوائل القرن السابع عشر. وقد اشتهرت هذه الفترة ببناء القلاع والحصون الشهيرة ذات الأبراج المركزية والجدران الحجرية والخنادق التي كوّنت الصورة التقليدية الحالية للقلاع اليابانية. وقد شهدت فترة السلام الطويلة التي استمرت خلال معظم فترة إيدو (1603-1868) انتهاء عصر بناء القلاع، ولكن انضم متأخراً إلى هذه القائمة حصن غوريوكاكو الذي صمّم على الطراز الغربي في مدينة هاكوداته، بمحافظة هوكايدو، والذي بدأ بناؤه في عام 1857 بعد إبرام معاهدة السلام والصداقة اليابانية الأمريكية التي جعلت من المدينة ميناءً مفتوحًا.

لقد تضررت العديد من المعالم التاريخية بسبب ما لحق بها من دمار جرّاء الكوارث الطبيعية، والتدمير الممنهج الذي شنّته أنظمة الحكم الجديدة في بداية فترة إيدو وعصر ميجي (1868-1912)، والغارات الجوية خلال الحرب العالمية الثانية. في الواقع، لم ينجو من هذا الدمار سوى 12 قلعة ذات أبراج مركزية تم بناؤها قبل عام 1868 حيث بقيت سليمة ومحتفظة برونقها. بالتالي، فإن العديد من القلاع التي يمكن للمرء زيارتها اليوم قد خضعت بالفعل لعمليات إعادة بناء وترميم، لكن ما تضمه من تفاصيل معمارية وقيمة تاريخية هامة يضمن استمرار عظمتها وجاذبيتها.



لعة أوساكا، التي أعيد بناؤها عام 1931، تجذب أكثر من 2.5 مليون زائر كل عام. (بكستا)

أفضل 100 قلعة في اليابان (اسمها وتاريخ إنشائها)

هوكايدو وتوهوكو

مواقعChashi (مصطلح ياباني يشير إلى التحصينات المقامة على قمم التلال) في شبه جزيرة نيمورو، بمحافظة هوكايدو (القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر).

غوريوكاكو (هوكايدو) (عام 1857)

قلعة ماتسوماي (هوكايدو) (عام 1606)

قلعة هيروساكي (محافظة أوموري) (عام 1611)

قلعة ني (محافظة أوموري) (عام 1334)

قلعة موريوكا (محافظة إيواته) (عام 1598)

قلعة تاغا (محافظة مياغي) (عام 724)

قلعة سنداي/ قلعة أؤبا (محافظة مياغي) (عام 1600)

قلعة كوبوتا (محافظة أكيتا) (عام 1603)

قلعة ياماغاتا (محافظة ياماغاتا) (عام 1357)

قلعة نيهونماتسو/ كاسوميغاجو (محافظة فوكوشيما) (عام 1414)

قلعة أيزوواكاماتسو/ تسوروغاجو (محافظة فوكوشيما) (أعوام 1384، 1593)

قلعة شيراكاوا كومينه (محافظة فوكوشيما) (أعوام 1369، 1632)

مناطق كانتو وكوشينيتسو

قلعة ميتو (محافظة إيباراكي) (أعوام 1214، 1624)

القلعة مقر إقامة عشيرة أشيكاغا (محافظة توتشيغي) (حوالي القرن الثاني عشر)

قلعة مينوا (محافظة غونما) (عام 1500 تقريباً)

قلعة كاناياما (محافظة غونما) (عام 1469)

قلعة هاتشيغاتا (محافظة سايتاما) (عام 1476)

قلعة كاواغويه (محافظة سايتاما) (عام 1457)

قلعة ساكورا (محافظة تشيبا) (حوالي منتصف القرن السادس عشر، عام 1611)

قلعة إيدو (طوكيو) (أعوام 1457، 1607)

قلعة هاتشيوجي (طوكيو) (عام 1584 تقريباً)

قلعة أوداوارا (محافظة كاناغاوا) (حوالي منتصف القرن الخامس عشر)

قلعة تسوتسوجيغاساكي (مقر إقامة عشيرة تاكيدا) (محافظة ياماناشي) (عام 1519)

قلعة كوفو (محافظة ياماناشي) (عام 1590)

قلعة ماتسوشيرو (محافظة ناغانو) (أعوام 1560، 1622 تقريباً)

قلعة أويدا (محافظة ناغانو) (عام 1583)

قلعة كومورو (محافظة ناغانو) (أعوام 1554، 1590)

قلعة ماتسوموتو (محافظة ناغانو) (كنز وطني) (أعوام 1593–94)

لعة ماتسوموتو (بكستا)

(أعوام 1593–94) قلعة تاكاتو (محافظة ناغانو) (حوالي القرن الرابع عشر، عام 1547)

قلعة شيباتا (محافظة نيغاتا) (عام 1598)

قلعة كاسوغاياما (محافظة نيغاتا) (حوالي القرن الخامس عشر، منتصف القرن السادس عشر)

مناطق هوكوريكو وتوكاي

قلعة تاكاؤكا (محافظة توياما) (عام 1609)

قلعة ناناؤ (محافظة إيشيكاوا) (النصف الأول من القرن السادس عشر)

قلعة كانازاوا (محافظة إيشيكاوا) (أعوام 1580، 1583)

قلعة ماروؤكا (محافظة فوكوي) (أعوام 1576، 1624–44)

قلعة إتشيجوداني (محافظة فوكوي) (النصف الثاني من القرن الخامس عشر)

قلعة إيوامورا (محافظة غيفو) (عام 1185)

قلعة غيفو (محافظة جيفو) (عام 1201)

قلعة ياماناكا (محافظة شيزوكا) (أعوام 1530-1560 تقريباً)

قلعة سونبو (محافظة شيزوكا) (عام 1585)

قلعة كاكيغاوا (محافظة شيزوكا) (أعوام 1512، 1590 تقريباً)

قلعة إينوياما (محافظة آيتشي) (كنز وطني) (عام 1537)

لعة إينوياما (بكستا)

(عام 1537) قلعة ناغويا (محافظة آيتشي) (عام 1610)

قلعة أوكازاكي (محافظة آيتشي) (عام 1455 تقريباً)

قلعة ناغاشينو (محافظة آيتشي) (عام 1508)

قلعة إيغا أوينو (محافظة ميه) (أعوام 1585، 1608)

قلعة ماتسوساكا (محافظة ميه) (عام 1588)

منطقة كانساي

قلعة أوداني (محافظة شيغا) (عام 1525 تقريباً)

قلعة هيكونه (محافظة شيغا) (كنز وطني) (عام 1607)

قلعة أزوتشي (محافظة شيغا) (عام 1579)

قلعة كانونجي (محافظة شيغا) (القرن الرابع عشر إلى القرن الخامس عشر)

قلعة نيجو (محافظة كيوتو) (تراث عالمي لليونسكو) (عام 1603)

قلعة نيجو (بكستا)

قلعة أوساكا (محافظة أوساكا) (أعوام 1583، 1620)

قلعة تشيهايا (محافظة أوساكا) (عام 1332)

قلعة تاكيدا (محافظة هيوغو) (عام 1443)

قلعة ساساياما (محافظة هيوغو) (عام 1609)

قلعة أكاشي (محافظة هيوغو) (عام 1619)

قلعة هيميجي (محافظة هيوغو) (كنز وطني / تراث عالمي لليونسكو) (أعوام 1580، 1601)

قلعة أكو (محافظة هيوغو) (عام 1661)

قلعة تاكاتوري (محافظة نارا) (أعوام 1332، 1585)

قلعة واكاياما (محافظة واكاياما) (عام 1585)

منطقة تشوغوكو وشيكوكو

قلعة توتوري (محافظة توتوري) (حوالي منتصف القرن السادس عشر، عام 1617)

قلعة ماتسوي (محافظة شيماني) (كنز وطني) (عام 1607)

لعة ماتسوي (بكستا)

قلعة غاسانتودا (محافظة شيمانه) (أواخر خمسينيات القرن الحادي عشر)

قلعة تسوانو (محافظة شيمانه) (أعوام 1295، 1605)

قلعة تسوياما (محافظة أوكاياما) (عام 1604)

قلعة بتشوماتسوياما (محافظة أوكاياما) (عام 1240)

قلعة كي (محافظة أوكاياما) (القرن السابع تقريبًا)

قلعة أوكاياما (محافظة أوكاياما) (عام 1597)

قلعة فوكوياما (محافظة هيروشيما) (عام 1619)

قلعة كورياما (محافظة هيروشيما) (حوالي منتصف القرن الرابع عشر، عام 1551 تقريباً)

قلعة هيروشيما (محافظة هيروشيما) (عام 1589)

قلعة إيواكوني (محافظة ياماغوتشي) (عام 1608)

قلعة هاغي (محافظة ياماغوتشي) (عام 1604)

قلعة توكوشيما (محافظة توكوشيما) (عام 1586)

قلعة تاكاماتسو (محافظة كاغاوا) (عام 1587)

قلعة ماروغامي (محافظة كاغاوا) (أعوام 1597، 1660)

قلعة إيماباري (محافظة إهيمه) (عام 1602)

قلعة يوزوكي (محافظة إهيمه) (عام 1335 تقريباً)

قلعة ماتسوياما (محافظة إهيمه) (عام 1602)

قلعة أوزو (محافظة إهيمه) (عام 1602)

قلعة أواجيما (محافظة إهيمه) (أعوام 1601، 1666 تقريباً)

قلعة كوتشي (محافظة كوتشي) (عام 1601)

كيوشو وأوكيناوا

قلعة فوكوكا (محافظة فوكوكا) (عام 1601)

قلعة أونو (محافظة فوكوكا) (عام 665)

قلعة ناغويا (محافظة ساغا) (عام 1592)

قلعة يوشينوغاري (محافظة ساغا) (القرن الأول إلى القرن الثالث)

قلعة ساغا (محافظة ساغا) (عام 1608)

قلعة هيرادو (محافظة ناغازاكي) (عام 1704)

قلعة شيمابارا (محافظة ناغازاكي) (عام 1618)

قلعة كوماموتو (محافظة كوماموتو) (عام 1607)

قلعة هيتويوشي (محافظة كوماموتو) (عام 1199)

قلعة أويتا فوناي (محافظة أويتا) (أعوام 1597، 1602)

قلعة أوكا (محافظة أويتا) (أعوام 1185، 1596)

قلعة أوبي (محافظة ميازاكي) (القرن الرابع عشر، عام 1686)

قلعة كاغوشيما (محافظة كاغوشيما) (عام 1601 تقريباً)

قلعة ناكيجين (أوكيناوا) (تراث عالمي لليونسكو) (القرن الثالث عشر)

قلعة ناكاغوسوكو (أوكيناوا) (تراث عالمي لليونسكو) (حوالي منتصف القرن الرابع عشر)

قلعة شوري (أوكيناوا) (تراث عالمي لليونسكو) (حوالي القرن الرابع عشر)

(كُتب النص الأصلي باللغة الإنكليزية بناءً على معلومات من مؤسسة قلاع اليابان (Japan Castle Foundation). صورة العنوان: قلعة هيميجي، حقوق الصورة بكستا)