لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة
أوارا كازي نو بون: رقصات تقليدية تتحدى الزمن في قلب اليابان
الرقص في الشارع
يُقام مهرجان أوارا كازي نو بون سنويًا في مدينة توياما من 1 إلى 3 سبتمبر/ أيلول، حيث تتحول الأزقة القديمة إلى مسرح مفتوح تنساب فيه الرقصات على وقع الموسيقى التقليدية. يتدفق الراقصون بملابس اليوكاتا الموحدة، وتغطي وجوههم قبعات القش المنحنية التي تضفي هالة من الغموض والرهبة على المشهد. ترافق خطواتهم المتناغمة إيقاعات طبول التايكو، وأصوات آلة الكوكيو الوترية التي تُعزف بالقوس، ونغمات الشاميسن ذات الطابع الكئيب، فتخلق أجواء ساحرة تربط الحاضر بالماضي.
يتزامن المهرجان مع بداية سبتمبر/ أيلول، وهي فترة تشتهر بمرور الأعاصير في اليابان. وعلى مدى 300 عام، ظل أوارا كازي نو بون يُقام كصلاة جماعية من أجل الحصاد الوفير، إذ يؤدي الراقصون رقصاتهم كابتهال لحماية حقول الأرز من رياح الخريف العاتية.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)