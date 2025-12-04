لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة
مهرجان تشيتشيبو... عرض ليلي مذهل يجمع بين التاريخ والجمال
سياحة وسفرثقافة
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
عروض ضخمة
يُقام مهرجان تشيتشيبو الليلي في ضريح تشيتشيبو غرب محافظة سايتاما يومي 2 و3 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام. وهو أحد أكبر ثلاثة مهرجانات استعراضية ضخمة في اليابان، إلى جانب مهرجان جيون ماتسوري في كيوتو ومهرجان هيداتاكاياما ماتسوري في جيفو. تُقام وقفة احتجاجية عشية المهرجان في 2 ديسمبر/ كانون الأول، على أن يُقام الحدث الرئيسي في اليوم التالي.
خلال هذا الحدث، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 300 عام، تُعرض ست عروض ضخمة في أنحاء المدينة. تتميز اثنتان من هذه العروض بـ”كاسابوكو“، وهو مزيج زخرفي من سيف هالبرد ومظلة من الأضواء. تُعتبر الرقصات التي تُؤدى على هذه العروض وتلك المصاحبة للمهرجان من التراث الثقافي الشعبي غير المادي المهم. ومن أبرز معالم هذا الحدث عرض الألعاب النارية الذي يُقام في ذروة المهرجان.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)