محافظات اليابان

سياحة وسفر

تقع محافظة سايتاما على حدود العاصمة طوكيو من الشمال، وتنتشر فيها المجتمعات السكنية، ولكنها تزخر أيضًا بالجبال الخلابة شديدة الانحدار، وتعد مركزًا لزراعة البونساي (فن ياباني يعني بغرس وتربية الأشجار في أوعية خاصة تُستعمل لغرس النباتات).

تقع محافظة سايتاما في منطقة كانتو شمال طوكيو. وشرق المحافظة غير الساحلية عبارة عن مزيج من المناطق الحضرية والزراعية، ويقع في غربها منطقة تشيتشيبو الجبلية ذات الغابات الكثيفة. وجنوب شرق المحافظة، بما في ذلك العاصمة سايتاما، هو جزء من منطقة طوكيو الكبرى، حيث يتنقل العديد من السكان إلى العاصمة للعمل والدراسة.

نبذة عن المحافظة

تأسست عام 1876 (كانت في السابق جزءًا من مقاطعة موساشي)

العاصمة: سايتاما

تعداد السكان: 7.345.000 (حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

المساحة: 3.798 كم مربع

تشمل مناطق الجذب السياحي الشهيرة في سايتاما مدينة كاواغوي، بمبانيها التاريخية التي تذكرنا بحقبة عصر إيدو (1603-1868)، والمشاتل في قرية بونساي في حي كيتا في مدينة سايتاما. وتوفرمنطقة تشيتشيبو، وهي جزء من متنزه تشيتشيبو-تاما-كاي الوطني، بقعة مميزة لممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة والتجديف النهري. كما أنها موطن لمعبد ميتسومينى الشاسع ومهرجان تشيتشيبو الليلي، والذي يضم المجسمات الضخمة والألعاب النارية المتقنة.



القاعة الرئيسية لمعبد ميتسومينى في مدنية تشيتشيبو. يقع المعبد في قمة جبل ميتسومينى، ويُقال أنه تم إنشاؤه في العصور القديمة من قبل الشخصية الأسطورية ياماتو تاكيرو. (© بيكساتا)

وتفتخر سايتاما بقطاع تصنيع قوي يشمل قطع غيار السيارات والإلكترونيات. وتشتهر المحافظة أيضًا بمختلف المنتجات الزراعية والغابات. وتشمل الصناعة التقليدية فن الـ بونساي والـ (هوسوكاواشي)، وهو واحد من ثلاثة أنواع من الورق الياباني اليدوي الذي تم تسجيله في اليونسكو في عام 2014 باعتباره تراثًا ثقافيًا غير مادي للبشرية.



أشجار معروضة في أحد المشاتل في قرية بونساي. (© بيكساتا)



كوباتون هي التميمة الرسمية لمحافظة سايتاما، وهي عبارة عن طائر المحافظة الرسمي، الحمامة الأوراسية أو اليمامة المطوقة (كوباتون. © محافظة سايتاما)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

شيبوساوا إييتشي (1840-1931): رائد أعمال من حقبة عصر ميجي. تظهر صورته على الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ 10,000 ين.

هاناوا هوكوإتشي (1746-1913): عالمٌ كفيف كان مصدر إلهام للكاتبة والأديبة الأمريكية هيلين كيلر.

أوجينو جينكو (1851-1913): أول طبيبة يابانية مُعتمدة تمارس الطب الغربي.

(النص الأصلي نُشر باللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: الأبينة التقليدية في مدينة كاواغوي القديمة بسايتاما. © بيكساتا)