أميوكو… تجربة تسوق حية تعكس الوجه الشعبي للعاصمة اليابانية طوكيو

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

يُعدّ شارع التسوق أميوكو، الواقع بالقرب من محطة أوينو في شمال شرق طوكيو، وجهةً شهيرةً تجذب السياح والسكان المحليين على حدّ سواء، لما يتميز به من أجواء سوقية نابضة بالحياة وأسعار معقولة.

السوق السوداء سابقًا

أميوكو، وهو الاسم المختصر لشارع أميا يوكوتشو، يُعدّ اليوم أحد أكثر شوارع التسوق حيوية في شمال شرق طوكيو. يمتد هذا الشارع لمسافة تقارب 500 متر بين محطتي أوينو وأوكاتشيماتشي على خط يامانوتي، ويستقطب أعدادًا كبيرة من الزوار يوميًا. تعود جذور المنطقة إلى الفترة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة، حين ازدهرت فيها الأسواق السوداء لتلبية احتياجات السكان في ظل شحّ السلع. ومع مرور الوقت، تحوّل أميوكو إلى وجهة شعبية للتسوّق، حيث يمكن العثور على صفقات متنوعة تشمل المواد الغذائية والملابس وغيرها من السلع بأسعار معقولة. كما اشتهر بأكشاك أطعمة الشوارع، ولا سيما الفاكهة الطازجة المقدّمة على أعواد، التي أصبحت جزءًا من هوية المكان.

ويُعتقد أن اسم «أميوكو» يعود إما إلى كلمة «أمي» اليابانية، التي تعني الحلوى، نظرًا لانتشار متاجر الحلويات في الماضي، أو إلى كلمة «أمريكي»، إذ إن كثيرًا من بضائع السوق السوداء آنذاك كانت قادمة من قوات الاحتلال الأمريكية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)