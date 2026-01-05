كيماري… لعبة البلاط الإمبراطوري التي سبقت كرة القدم بقرون

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

تتمتع لعبة كيماري اليابانية بالكرة بتاريخ عريق يمتد لأكثر من ألف عام، حيث نشأت في أوساط نبلاء البلاط الإمبراطوري باعتبارها طقسًا أرستقراطيًا يجمع بين المهارة والاحتفال. ومع تغيّر الأزمنة، لم تختفِ هذه اللعبة التقليدية، بل استمر الحفاظ عليها حتى يومنا هذا من خلال فعاليات موسمية تُقام في الأضرحة والمواقع التاريخية، لتبقى كيماري شاهدًا حيًا على استمرارية التراث الياباني وروحه الاحتفالية.

لعبة كيماري

تُعدّ كيماري من أقدم الألعاب التقليدية في اليابان، إذ يعود تاريخها إلى أكثر من ألف عام. وهي لعبة جماعية لا تقوم على المنافسة بقدر ما تعتمد على التعاون والانسجام، حيث يسعى اللاعبون إلى إبقاء الكرة في الهواء باستخدام أقدامهم فقط، دون أن تلامس الأرض. تتكوّن المباراة عادةً من ثمانية لاعبين، وتُلعب بكرة مصنوعة من جلد الغزال داخل ملعب مربع، تُزيَّن أركانه الأربعة بأشجار رمزية هي: الصنوبر، والكرز، والصفصاف، والقيقب، في إشارة إلى الفصول الأربعة والطبيعة اليابانية.

ازدهرت كيماري في عصر هييان (794–1185)، وكانت آنذاك حكرًا على نبلاء البلاط الإمبراطوري، قبل أن تنتشر لاحقًا بين عامة الناس. ومع تراجع شعبيتها في العصر الحديث، بادر الإمبراطور ميجي عام 1907 إلى التبرع بمبلغ من المال لتأسيس جمعية تُعنى بالحفاظ على هذه اللعبة بوصفها جزءًا من التراث الثقافي الياباني. ولا تزال فعاليات كيماري تُقام حتى اليوم، لا سيما في الأضرحة والمعابد. ومن أشهرها مهرجان “كيماري هاجيمي” الذي يُنظَّم سنويًا في ضريح شيموغامو بمدينة كيوتو في الرابع من يناير/ كانون الثاني. وخلال المهرجان، يرتدي اللاعبون أزياء تقليدية تعود إلى عصر هييان، ويقدّمون استعراضًا فنيًا يجمع بين المهارة الرياضية والبعد الاحتفالي التراثي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: لعب كيماري في ضريح شيموغامو في 4 يناير/ كانون الثاني 2025. © جيجي برس)