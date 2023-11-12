زيارة إلى ضريح شيموغامو... أقدم معبد شينتو في مدينة كيوتو

سياحة وسفر

يُعَدُّ ضريح شيموغامو في حي ساكيو بمدينة كيوتو واحدًا من أهم الوجهات السياحية في العاصمة القديمة. يتميز الضريح بغابته التاريخية التي نمت على مر الآف السنين، مما جعله موقعًا فريدًا يجذب الزوار سواء كانوا من السكان المحليين أم من الأجانب، بفضل امتزاج العناصر المعمارية مع الطبيعة.

أوي ماتسوري: المهرجان الأكبر لأقدم ضريح في كيوتو

يُعد مهرجان أوي ماتسوري، إلى جانب مهرجاني غيون ماتسوري وجيداي ماتسوري، واحدًا من أهم ثلاث مهرجانات في مدينة كيوتو. يُقام هذا الحدث السنوي في معبدي شيموغامو وكاميغامو، ويمتد تاريخه لما يقارب 1500 عام. يحمل هذا المهرجان مكانة خاصة، حيث كان يُستخدم تقليديًا لاستقبال رسل الإمبراطور خلال فترة هييان (794-1185).

يُقام المهرجان سنويًا في الـ15 من مايو/أيار، ويشمل موكبًا احتفاليًا ينطلق من قصر كيوتو الإمبراطوري إلى مزارات العوامات. يميز المهرجان أيضًا بوجود عربات ملونة مصاحبة للسايو داي، الشخصية الرئيسية في المهرجان، بالإضافة إلى حاشية تتألف من 500 شخص يرتدون ملابس تقليدية تعود لفترة هييان.



في كل عام تشارك في المهرجان سيدة من أسرة سايو، وتمنح لقب ”سايو-داي“، أي مندوبة عائلة سايو، وهي العائلة التي تنتمي إليها إحدى الأميرات التي اعتادت حضور هذا المهرجان في الماضي. (© إيديت بلس)



أغصان من أشجار كاتسورا وأوراق فوتابا-آوي على شكل قلب تزين شعر ”سايو-داي“ وملابس المشاركين في الموكب. على طول طريق الموكب من قصر كيوتو الإمبراطوري ووصولاً إلى الأضرحة يمتد صف طويل من المقاعد المخصصة للزوار الراغبين في متابعة طقوس المهرجان. (© إيديت بلس)

يُعرف الضريحان معًا باسم ”ضريح كامو“ وهما الآلهان الحارسان لعشيرة كامو القوية القديمة، ويقع الضريحان في حوض نهر كامو اين عاش أفراد هذه القبيلة. ويقع ضريح شيموغامو في اتجاه مجرى النهر، وهو مخصص لإله أسلاف عشيرة كامو، لذا فإن اسمه الرسمي هو ”كاموميوياجينجا“.

ووفقًا لسجلات الضريح، فقد تم تأسيس شيموغامو قبل العصر المسيحي. وبالنظر إلى أنه تم العثور على بقايا موقع طقوس يعود تاريخه إلى فترة جومون ”حوالي 10000-300 قبل الميلاد“ في غابة تاداسو نو موري الواقعة داخل حرم الضريح، فإن الضريح بلا شك له تاريخ طويل جدًا كمكان مخصص للطقوس الدينية. تعد المنطقة بأكملها موقعًا تاريخيًا وطنيًا، وهي مدرجة ضمن المعالم التاريخية لكيوتو القديمة التي تم تسجيلها في عام 1994 كأحد مواقع التراث العالمي التابع لليونسكو.



يقع ضريح شيموغامو في غابة تواجه دلتا كاموغاوا عند التقاء نهري كامو وتاكانو. ويؤدي الجسر الموجود على اليمين إلى محطة ديماتشيانغي، وهي أقرب محطة سكة حديد إلى المكان. (© إيديت بلس)

باعتباره واحدًا من أهم المزارات في كيوتو، يُقدم شيموغامو جينجا العديد من المعالم السياحية المثيرة للاهتمام. ويقال إن الإله الرئيسي للضريح، كاموتاكيتسونومي نو ميكوتو، قد تغيّر شكله إلى ياتاغاراسو، وهو غراب أسطوري ذو ثلاثة أرجل. يُعتقد أنه قاد جينمو، أول إمبراطور لليابان، في حملته العسكرية إلى منطقة ياماتو (التي تُعرف اليوم بمحافظة نارا) وقام بحمايته من الكوارث الطبيعية وحوادث المرور. تم تكريم ابنته تامايوري هيمى إلى جانب كاموتاكيتسونومي، والتي تُعبد أيضًا في ضريح كاميغامو. وهما مرتبطان بالولادة الآمنة وصحة الأطفال.

يُعتبر الضريح مقدسًا وطنيًا، حيث تُغطي أسقفه ألواحٌ من لحاء الأشجار السرو تشكل أباريزا على طراز العمارة الضريحية التقليدية. عادةً ما تكون هذه الهياكل، بالإضافة إلى أويدونو حيث تُقدّم القرابين الطقسية للآلهة وغيرها، غير مفتوحة للجمهور. ولكن يُمكن مشاهدتها خلال الفترة الممتدة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول في عام 2023.



يقع الحرمين الغربي والشرقي جنباً إلى جنب، ويعدان من الكنوز الوطنية. (© إيديت بلس)

يضم مجمع الضريح 53 مبنى تم تصنيفها كممتلكات ثقافية مهمة. وبالإضافة إلى القاعة الرئيسية، فإن بوابة رومون ومايدونو، وهو مسرح عروض موسيقى ورقص كاغورا، من أبرز المعالم بشكل خاص. بعض قاعات العبادة غير عادية من حيث أن أعمدتها الداعمة مثبتة على احجار فوق الأرض بدلاً من دفنها في الباطن. ربما تم استخدام طريقة البناء هذه لتسهيل تفكيك وتجديد المباني كل 21 عامًا عندما تتم ممارسة الطقوس التي تسمى شيكينين سينغو، والتي تم ممارستها لأكثر من 10 قرون كاملة.

تبلغ مساحة الضريح 124 ألف متر مربع. يضم المجمع العديد من المزارات المساعدة والتابعة ويُعرف بأنه نقطة قوة ذات أهمية روحية نظراً لأشجاره العتيقة ومياهه المقدسة. للاستمتاع بمزايا الضريح، يمكن للزوار شراء التمائم الشعبية وأوراق الكهانة وغيرها من الأدوات ” التي تجلب الحظ“.



يبلغ ارتفاع بوابة رومون ذات اللون القرمزي الرائعة المكونة من طابقين للضريح 13 مترًا. (© إيديت بلس)

أضرحة كوتو السبعة



جانب من الأضرحة السبعة الحامية لسلسة الأبراج الصينية، ويطلق عليها أضرحة كوتو. (© إيديت بلس)

يحتوي الموقع ايضاً على سبعة أضرحة تعرف بإسم كوتوشا أو أضرحة كوتو، وهي الأضرحة المسؤلة عن حماية سلسلة الأبراج الصينية، حيث يتولى كل ضريح حماية واحد أو أثنين من هذه الأبراج. والاله المقدس هنا هو كونينوشي نو ميكوتو.

مكتب الضريح



هذه التمائم المعروضة للبيع في مكتب الضريح الرئيسي كلها مصنوعة من أقمشة ذات أنماط مختلفة. (© إيديت بلس)

يضم المكتب الرئيسي للضريح والواقع على يسار بوابة تشومون مجموعة رائعة من التمائم التي يتبارك بها الناس ويطلقون عليها ”أوماموري“. معظم هذه التمائم اما مصنوع من الحرير أو مطرز بخيوط من الفضة، وجميعها تعد بالحظ السعيد وتحقيق الأحلام، وتحظى بشعبية كبيرة خاصةً بين السيدات. كما أن بعضها مصنوع من قماش الدنيم، وهي تمائم مخصصة بشكل أكبر للزوار الرجال.

ضريح إينوي



يعد هذا الجسر القرمزي المقوس هو المعلم الأهم في المنطقة المحيطة لبركة ميتاراشي، على يمين الضريح الرئيسي. (© بيكستا)

يقع ضريح إينوي على الجانب الشرقي لبوابة شومون، وهو مخصص لإله درء الكوارث. وتقول الأساطير إنك إذا قمت بنقع قدميك في بركة ميتاراشي الواقعة أمام الضريح في يوم الثور في نهاية شهر يوليو/تموز، سوف تحظى بحماية من الأوبئة. وخلال مهرجان ميتاراشي السنوي الذي يُقام في نفس التوقيت كل العام، يكتظ الضريح بالمصلين الذين ينزلون إلى البركة حافيي الأقدام من اجل الحصول على البركة. يُنصح بشدة بزيارة هذا الموقع الخاص قبل التوجه إلى الضريح الرئيسي. ويشير أحد كهنة الضريح إلى أن هذه البركة تُستخدم أيضًا لمباركة سايو-داي، الشخصية الرئيسية في مهرجان آوي ماتسوري، قبل بدء الاحتفال.

كما يعرف ضريح شيماغامو جينجا بحلويات ميتاراشي دانغو الشهيرة، وهي عبارة عن كرات من عجين الأرز المطبوخ على البخار ومغطى بصلصة حلوة. ويعتقد أن شكلها مستوحى من شكل الفقاعات المتدفقة من النبع الذي يغذي بركة ميتاراشي، ومن هنا حصلت على هذه التسمية. يمكن الاستمتاع بتناول هذه الحلوى في تفس المكان حتى يومنا هذا.



”ورقة الحظ المائية“ التي يمكنك الحصول عليها من مكتب جائزة ميتاراشي. عبارة عن ورقة مزينة بالشعار الإلهي لضريح شيموغامو، ”فوتابا أوي“، وعندما يتم غمسها في مياه البركة يظهر نص الرسالة الذي يكشف عن حظ صاحبها. (© إيديت بلس).

ضريح أيوي



يحظى هذا الضريح بشعبية كبيرة بين الأشخاص الذين يبحثون عن علاقات رومانسية، حيث يقدم الرجال والنساء أقراص ايما النذرية هنا على أمل العثور على شريك الحياة المناسب. (© إيديت بلس)

ضريح أيوي الواقع بجوار الرومون مخصص لتقديس إله العلاقات الرومانسية، والعلاقات الأسرية المتناغمة، وتوفير الحماية اللازمة للسيدات الحوامل والأطفال الرضع. كما تحظى شجرة الساكاكي المقدسة ذات الجذعين المتشابكين والمتواجدة بالقرب من الضريح بشعبية كبيرة بين أولئك الذين يبحثون عن شريك الحياة المناسب.



تشتمل المنتجات العديدة المعروضة للبيع في مكاتب الضريح على حبال منسوج عليها رسم فوتابا-آوي وقسائم قراءة الطالع الشائعة التي يشتريها الأشخاص الذين يأملون في العثور على الشريك المناسب. تتمتع هذه التمائم بتاريخ طويل لدرجة أنها مذكورة في حكايات غينجي التي تم كتابتها في القرن الحادي عشر. (© بيكستا)

معبد كاواي



يقال أن كامو نو تشوماي، مؤلف كتاب هوجوكي، الذي يعتبر واحداً من عظم ثلاثة كتب في اليابان، قضى طفولته في هذا المكان. (© إيديت بلس)

معبد كاواي هو المعبد الثانوي في أقصى الجنوب في المجمع. الإلهة المقدسة هنا هي والدة الإمبراطورة جينمو، التي اشتهرت بجمالها الرائع، وهي تحظى بالاحترام باعتبارها حامية المرأة، وهي المسؤولة عن حماية الجمال والولادة الآمنة وتربية الأطفال والزواج.

توجد ألواح نذرية تسمى إيما على شكل مرايا يدوية معلقة في هذا الضريح. يقوم مشترو هذه الألواح الخشبية برسم صورة لوجه حسن على الجهة الأمامية ويكتبون رغبتهم على الجهة الخلفية، الأمر الذي من المفترض أن يؤدي إلى حصولهم على مظهر جذاب. الأرز الذي يأتي مع شراء قرص، عند طهيه مع الأرز العادي، يعد أيضًا بالجمال الجسدي والروحي.



يمكن للسيدات أن يرسمن وجوهاً على أيديهن على شكل مرآة في غرفة مخصصة لذلك الغرض. (© إيديت بلس)

غابة تاداسو نو موري



تعد منطقة تاداسو نو موري موطنًا رئيسيًا للأشجار المتدلية الأوراق مثل أشجار الدردار والزيلكوفاس. ولكن بسبب تأثيرات تغير المناخ، ينمو هناك الآن المزيد من أشجار البلوط وغيرها من النباتات دائمة الخضرة. (© بيكستا)

تاداسو نو موري، ”غابة العدالة“، التي تضم بعض الأشجار التي يزيد عمرها عن 600 عام، تغطي معظم حرم الضريح وتمثل نقطة جذب كبيرة للزوار. وقد ظل الغطاء النباتي، الذي يشمل أشجار الزيلكوفا وأشجار الهاكبيري الصينية، دون تغيير تقريبًا منذ فترة جومون. تعد الغابة أيضًا موطنًا للطيور البرية، وخاصة البط، والحشرات بما في ذلك أنواع الخنافس المهددة بالانقراض.

لطالما اجتذبت الغابة شخصيات أدبية شهيرة، حيث توفر الأجواء الهادئة لهذه الغابة الجميلة الهدوء والإلهام لجميع من يزورونها. فعلى سبيل المثال تتضمن حكاية غينجي مشهد مغادرة غينجي العاصمة الإمبراطورية في طريقه إلى المنفى بعد اتهام لا أساس له، اين قام بتأليف قصيدة تعبر عن أمله في أن ينقشع الظلم عنه. كما نجد الشاعر وكاتب المقالات كامو نو تشومي ابن كاهن ضريح كاواي ومؤلف كتاب هوجوكي من القرن الحادي عشر قد أحتفى في أحد أعماله بالمياه الصافية لجدول يجري عبر الغابة.



في أوائل يونيو/ حزيران، يتجمع الزوار من أجل مشاهدة اليراعات اليافعة على جانبي المجرى. (© إيديت بلس)

بيت الشاي



يمكن للزوار الاستمتاع بحلوى ساروموتشي المقدمة مع شاي فول الصويا الأسود. (© إيديت بلس)

يعتبر بيت الشاي سارويا مكانًا مثاليًا لأخذ قسط من الراحة والاستمتاع بالمناظر الموسمية مع المرطبات. أشهر حلوى في بيت الشاي هي زلابية ساروموتشي، وهي حلوى تتكون من عجينة الفول المملوءة بقشرة وردية ناعمة تحاكي سماء الفجر البرتقالية الوردية. يُصنع معجون الفول من فول الصويا المزروع في منطقة تامبا، التي كانت ذات يوم أرضًا تابعة للضريح. حتى وقت قريب، كان يتم تقديم الساروموتشي إلى الرسول الإمبراطوري الذي يزور الضريح قبل أيام قليلة من بدء مهرجان أوي ماتسوري.

يُعد الشاي العادي المنعش المشروب الأمثل مع طبق ساروموتشي. كان هذا المشروب، المصنوع أيضًا من فول الصويا الأسود المزروع في تامبا مخصصًا في الأصل لكهنة الضريح الذين كانوا يحرصون على تناوله قبل بدء الاحتفالات الدينية، وكان معروفًا بخصائصه الطبية.



حلويات سارويا الشهيرة يمكن ايضاً شراءوها من المتجر والأستمتاع بتناولها في الهواء الطلق، او حتى الحصول عليها كهدايا تذكارية. (© إيديت بلس)

شيموغامو جينجا

العنوان: شيموغامو إيزوميغاواتشو، ساكيو-كو، كيوتو

ساعات العمل: 6:30 صباحًا إلى 5:00 مساءً ”10:00 صباحًا إلى 4:00 مساءً للعروض الخاصة“، غرفة شاي سارويا: من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 4:30 مساءً

الرسوم: مجانًا ”500 ين لتذكرة لمشاهدة معالم سيدونو، وأوكورومايا، وكاواي جينجا

طريقة الوصول: من محطة جي أر كيوتو استقل الحافلة رقم 4 التابعة لمدينة كيوتو، والمتجهة إلى نيشيغامو شاكوماي، عند الوصول إلى محطة شيموغاموجينجا ترجل من الحافلة حتى تصل إلى الضريح.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. التقارير والنصوص والصور بمعرفة إيديت بلس)