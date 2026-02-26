منتزه نارا... حيث تتجول الغزلان بين المعابد وأزهار الكرز

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

تُعدّ حديقة نارا فضاءً طبيعيًا مترامي الأطراف يجمع بين الطبيعة والتاريخ في قلب مدينة نارا. فهي موطنٌ لمئات الغزلان البرية التي تتجول بحرية وتُعدّ رمزًا للمدينة، كما تضم عددًا من المواقع الدينية الرئيسية ذات الأهمية التاريخية، إلى جانب تنوّع جميل من أشجار الكرز التي تُضفي على المكان سحرًا خاصًا في موسم الإزهار.

غزلان برية ساحرة

تُعدّ حديقة نارا واحدة من أبرز المعالم السياحية التقليدية في مدينة نارا القديمة. تمتد الحديقة على مساحة 660 هكتارًا، وتشتهر بين الزوار الدوليين بوجود أعداد كبيرة من الغزلان البرية التي استوطنت المنطقة منذ أكثر من ألف عام.

تضم الحديقة مواقع دينية مثل معبد تودايجي البوذي وضريح كاسوغا تايشا الشنتوي، وهما جزء من موقع نارا التاريخي المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بالإضافة إلى معالم ثقافية مثل متحف نارا الوطني. تُعتبر الغزلان رسلًا للآلهة المُكرّمة في كاسوغا تايشا، وتتمتع بحماية خاصة باعتبارها كنوزًا طبيعية وطنية.

كما تضم ​​حديقة نارا حوالي 1700 شجرة كرز، حيث تُتيح أنواع الساكورا المتعددة الاستمتاع بمشاهدة أزهارها لفترة طويلة تمتد من أواخر مارس/ آذار إلى أواخر أبريل/ نيسان من كل عام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)