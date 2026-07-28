ماكي-إي.. التقنية اليابانية التي تحول الرش إلى فن فاخر

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

تُجسّد تقنية ماكي-إي اليابانية إحدى أرقى فنون الطلاء بالورنيش، إذ تجمع في أشهر أشكالها بين السواد العميق للورنيش وبريق مسحوق الذهب، لتُنتج قطعًا فنية تتسم بالأناقة والفخامة وتعكس براعة الحرف التقليدية اليابانية.

تقليد عريق

تُعدّ ”ماكي-إي“ (Maki-e) تقنية زخرفية فاخرة يبتكر فيها الحرفيون تصاميمهم عبر رشّ مسحوقٍ معدني — غالباً ما يكون من الذهب أو الفضة — على أنماط مرسومة بالورنيش قبل أن يجف، وتُترجم الكلمة حرفياً إلى ”الصورة المرشوشة“.

يعود تاريخ هذه التقنية العريقة إلى القرن الثامن الميلادي، وقد شهدت تطوراً كبيراً وتفرعت إلى أساليب متعددة؛ منها أسلوب ”هيرا ماكي“ (الماكي المسطح)، حيث يضع الفنانون المسحوق المعدني فوق الأجزاء المطلية حديثاً بالورنيش لإبراز المعالم وتشكيل تصميم ثنائي الأبعاد. كما يبرز أسلوب ”توغيداشي“، الذي يُرش فيه المسحوق بين طبقات متعدّدة من الورنيش قبل أن تُصقل القطعة لاحقاً لإظهار تفاصيل الرسم. فضلاً عن أسلوب ”تاكا ماكي-إي“ الذي تُضاف فيه مادة غبار الفحم أو الطين لمنح التصاميم بروزاً وعمقاً ثلاثي الأبعاد. وتثري بعض إبداعات الماكي مظاهرها بإدماج قطعٍ معدنية صغيرة أو طعوم من عرق اللؤلؤ البراق.

ونظراً للقيمة الفنية العالية لهذا الفن، صنّفت الحكومة اليابانية الحرفي الشهير موروسي كازومي كنزاً وطنياً حياً في فن ”ماكي-إي“ عام 2008.

وتُستخدم هذه التقنية الدقيقة عادةً في صناعة المقتنيات الصغرى؛ كالصواني المزخرفة، وزينة الشعر، والصناديق المخصصة لحفظ مختلف الأغراض ابتداءً من أوراق الشاي وصولاً إلى أدوات الخط والكتابة. كما تتجلى جماليات ماكي-إي في الأعمال الفنية الكبيرة، كالفواصل الخشبية المستخدمة لتقسيم المساحات المنزلية والمذابح البوذية التقليدية.

مصادر البيانات

نبذة عن ماكي- إي من وكالة السياحة اليابانية

نبذة عن ماكي- إي من وكالة السياحة اليابانية التراث الثقافي على الإنترنت (باللغة اليابانية) من وكالة الشؤون الثقافية

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: ياتسوهاشي ماكي رادين سوزوريباكو [صندوق الكتابة ذو الجسور الثمانية]، كنز وطني من صنع أوغاتا كورين. بإذن من متحف طوكيو الوطني/كولبيس)