لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة
السلمندر الياباني العملاق.. عملاق غامض يعيش في مياه اليابان
سياحة وسفرثقافة
يُعدّ السلمندر الياباني العملاق واحدًا من أكبر البرمائيات في العالم، بل هو أكبر البرمائيات الموجودة حاليًا، وقد أُدرج في اليابان بوصفه «معلمًا طبيعيًا خاصًا»، في إطار الجهود الرامية إلى حماية هذا الكائن الفريد وموطنه الطبيعي.
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طوله حوالي 1.5 متر
يمكن أن يصل طول السلمندر الياباني العملاق إلى نحو 1.5 متر. ونظرًا إلى أن مظهر هذا الكائن لم يتغير منذ عشرات الملايين من السنين، فإنه يُعرف شعبيًا باسم «الحفرية الحية». ووفقًا لإحدى النظريات، فقد اكتسب اسمه الياباني «أوسانشو أوو» بسبب إفرازه مادة مخاطية ذات رائحة نفاذة تشبه رائحة ثمار الفلفل الياباني «سانشو». وتعيش هذه الكائنات في غرب اليابان.
وبعد تصنيفه أثرًا طبيعيًا خاصًا، حظي السلمندر الياباني العملاق بحماية القانون منذ عام 1952.
مصادر البيانات
- معلومات عن السلمندر الياباني العملاق (باللغة اليابانية) من حوض أسماك كيوتو.
- «السلمندر الياباني العملاق» (باللغة الإنكليزية) من حديقة الحيوانات الوطنية التابعة لمؤسسة سميثسونيان.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الر ئيسي من © بيكستا)