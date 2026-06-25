لماذا أصبحت زهور الكوبية أكثر شعبية من أي وقت مضى في اليابان؟

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أصبحت زهور الكوبية في اليابان رمزًا لموسم الأمطار، إذ تتفتح أزهارها بألوانها الزاهية بين شهري يونيو ويوليو. ورغم أنها لم تكن تحظى بشعبية كبيرة في الماضي، بل ارتبطت أحيانًا بدلالات غير محبذة واعتُبرت نذير شؤم، فإن الإعجاب الغربي بها أسهم في تغيير النظرة إليها. واليوم تُعد الكوبية من أكثر أزهار الموسم شعبية، وتجذب أعدادًا كبيرة من الزوار إلى الحدائق والمعابد الشهيرة بمشاهدها الخلابة خلال موسم تفتحها.

مالك حديقة كاكوجيتسوين، وهي حديقة تاريخية للبستنة في أوشيكو، محافظة إيباراكي. ولد عام 1958. خريج جامعة طوكيو للزراعة وعضو في جمعية أصحاب المشاتل اليابانية، ويعمل في مشاريع إنتاج المشاتل وتصميم المناظر الطبيعية في اليابان وخارجها. خبير في زراعة ودراسة نباتات الوستارية والهيدرانجيا.

فأل سيء؟

تُضيء الكوبية، اللامعة تحت أمطار يونيو الخفيفة، المناظر الطبيعية اليابانية في هذا الوقت من العام. يوجد قصيدتان عن أنواع الكوبية الأصلية في اليابان ضمن «مانيوشو»، أقدم مجموعة شعرية في البلاد، مما يدل على أن هذا النبات كان موجودًا طبيعيًا في البرية منذ أكثر من ألف عام. ومع ذلك، استغرق الأمر وقتًا طويلًا بشكل مفاجئ حتى حصلت الزهرة على شعبيتها الحالية.

بشرت فترة إيدو (1603-1868) بعصر طويل من السلام بعد اضطرابات الحرب الأهلية، وأصبحت البستنة هواية مفضلة. تمت زراعة الأنواع البستانية من العينات البرية، واستمتع الكثير من الناس بتربية الزنابق والكاميليا والأقحوان وأمجاد الصباح وما إلى ذلك. تم نشر أكثر من 100 كتاب عن البستنة على مر السنين، بدءًا من المجلدات المصورة التي تقدم الأنواع والنصائح لمزارعي الزهور إلى الكتب الإرشادية لإنشاء الأصناف. ومع ذلك، لا توجد أي إشارات تقريبًا إلى الكوبية.

يشرح خبير الكوبية كاوارادا كونيهيكو، رئيس مركز كاكوجيتسو إن، وهو مركز بستاني يبلغ عمره 100 عام في أوشيكو بمحافظة إيباراكي، السبب: «تمتلك الكوبية أربعة ما يبدو أنها ’بتلات‘ — على الرغم من أنها نباتيًا هي في الواقع ’سبلات‘. الرقم أربعة، الذي يُنطق ’شي‘ باليابانية، مرادف لكلمة ”موت“، وفي الماضي كان الناس يتجنبون النبات بسبب هذا الارتباط السيئ. علاوة على ذلك، فإن حقيقة تغير لون الأزهار كانت تُفسر على أنها تلميح إلى الخيانة، ولذلك تجنبها الساموراي أيضًا، الذين كانت الولاء لسيدهم أمرًا أساسيًا».



كانت الأربع «بتلات» لأزهار الكوبية تُنظر إليها كفأل سيء. (© Photo AC)

كوبية يابانية خالصة

بدأت الكوبية في اكتساب شعبية نحو نهاية عصر إيدو، بدءًا من أوروبا. عاش الطبيب وعالم النبات البافاري فيليب فرانز فون سيبولد (1796-1866) في ديجيما، مركز التجارة في ناغاساكي الذي كان يُقتصر عليه التجار الأجانب خلال فترة عزلة اليابان من القرن السابع عشر إلى التاسع عشر. جمع أثناء نزهاته عينات زهور غير عادية، زرعها في حديقة أنشأها في ديجيما. كان مولعًا بشكل خاص بالكوبية البرية، وحمل معه 10 أصناف عند عودته إلى أوروبا.

أثارت ذلك حماسًا كبيرًا للكوبية، التي كانت تُعرف أحيانًا في أوروبا باسم «وردة الشرق». وانتقلت في النهاية إلى الولايات المتحدة أيضًا، حيث طُورت عدة أصناف. ثم عادت هذه النباتات — التي أُطلق عليها اسم «الكوبية الغربية» بشكل ساخر — إلى اليابان خلال عصر ميجي (1868-1912). ربما أدرك اليابانيون أخيرًا جمال الكوبية بعد أن حظيت أزهارها بتقدير كبير من الغربيين.

ضمّن فون سيبولد في كتابه «فلورا يابانيكا» عدة أمثلة على الكوبية، مزينة برسوم دقيقة من فنانين يابانيين. يشير الصنف الأرجواني الفاتح الأنيق «هيدرنجيا أوتاكسا»، المسمى على اسم زوجة سيبولد اليابانية أوتاكي-سان، إلى تعلقه بالزهور.



كوبية أجيساي (يسارًا) وكوبية أوتاكسا في كتاب فون سيبولد «فلورا يابانيكا». (© مكتبة العلوم البيولوجية، جامعة كيوتو)

يقول كاوارادا: «عندما بدأت العمل في مجال البستنة عام 1985، كانت الكوبية تنمو بشكل أساسي في أراضي المعابد والضريح. كانت تتفتح بهدوء هناك ولم تكن محبوبة بشكل خاص كشجيرات حدائق. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن معروفًا الكثير عن جذورنا الأصلية وتنوعاتها.

على سبيل المثال، هناك صنف يُدعى ’توماس هوغ‘. عندما يبدأ التفتح، تكون الأزهار بيضاء، لكنها تتحول تدريجيًا إلى أزرق ووردي نحو نهاية فترة التفتح. بناءً على الاسم، قد يظن المرء أنه صنف غربي، لكنه في الواقع صنف أصلي قديم جدًا. لم يكن له اسم في اليابان، وكان يُسمى ببساطة ’زهرة بيضاء‘ أو ’كوبية بيضاء‘. بدلاً من ذلك، حصل على اسمه من الخارج، وهذا يظهر مدى قلة الاهتمام بالكوبية هنا سابقًا».



كوبية توماس هوغ. (© كاكوجيتسو إن)

تغير الألوان

لعب الباحث النباتي الهواة ياماموتو تاكيومي (1920-2002) دورًا رئيسيًا في تعميم الكوبية في اليابان. «كان ياماموتو أول من أدرك أن كوبية روزيا، التي نُقلت إلى بريطانيا في نهاية القرن التاسع عشر وتفتحت باللون الوردي في أوروبا، هي في الواقع نفس الزهرة التي تُدعى ’هيمي أجيساي‘ أو كوبية الأميرة، والتي تتفتح بأزهار زرقاء لامعة في اليابان»، يقول كاوارادا. «يتأثر اللون بحموضة التربة، حيث تكون الأزهار زرقاء عندما تنمو النبتة في تربة حمضية، وغالباً ما تكون وردية عندما تكون التربة أكثر قلوية. أثبت أن النباتات متطابقة، على الرغم من أنها طورت ألوانًا مختلفة في أوروبا البعيدة». وبالمناسبة، يوضح كاوارادا، كان ماكينو توميتارو (1862-1957)، أبو علم النبات الياباني، مكتشف «هيمي أجيساي»، التي صادفها على جبل توغاكوشي في محافظة ناغانو.



الكوبية الزرقاء الشهيرة في معبد ميغيتسوين البوذي في كاماكورا. (© Photo AC)

أغطية الدانتيل والرؤوس الكروية

توجد 15 نوعًا أصليًا من الكوبية في اليابان. يُعد صنف «غاكو أجيساي» مثالًا بارزًا على كوبية دانتيلية أصلية، تتميز بمجموعة تحتوي على سبلات زاهية تشبه البتلات حول قرص داخلي من الأزهار الصغيرة.



سوميدا نو هانابي (ألعاب نارية فوق نهر سوميدا) هو غاكو أجيساي اكتشفه ياماموتو تاكيومي في حديقة صديق. (© Photo AC)

اليوم، عندما يسمع معظم الناس كلمة «كوبية»، يفكرون في الكوبية ذات الرؤوس الكروية، ذات المجموعات القوية الشبيهة بالكرات. هذه الأصناف هي في الواقع أصناف مستنبتة طُورت من كوبية الدانتيل.



كوبية ذات رأس كروي. (© كاكوجيتسو إن)

ياما أجيساي (كوبية الجبل)، التي تكون أزهارها أصغر قليلاً من غاكو أجيساي، تنتشر بشكل أساسي على طول المنحدرات الوادي في ساحل المحيط الهادئ.

طُورت العديد من الأصناف البستانية للكوبية عن طريق التهجين بين غاكو أجيساي وياما أجيساي. تنتج الكوبية أزهارًا بعد ثلاث أو أربع سنوات من زراعة البذور، لذا فهي تنمو نسبيًا بسرعة مقارنة بشجيرات الزهور. هذا يجعل من السهل تطوير أصناف جديدة بسرعة؛ في اليابان، بدأت زراعة الأصناف في التسعينيات.

يعلق كوارادا قائلاً: ”لقد تم تطوير عدد هائل من أصناف الكوبية خلال فترة قصيرة. ولمدة خمسة عشر عاماً تقريباً، أصبحت أنواع الكوبية هدية زهور قياسية في عيد الأم في شهر مايو، وذلك لأنها تتفتح قبل موسم الأمطار“.



© أوتشياي هوشيفومي)

تأتي الكوبية بسبلات بأشكال وألوان مذهلة التنوع. يُقدر أن هناك 6,000 صنف حول العالم الآن، مما يجعلها ربما أكثر شجيرة مزهرة شعبية اليوم.

يقول كاوارادا: «الكوبية سهلة الزراعة، وأزهارها رائعة. كما أنها تدوم حوالي شهر، لذا فهي هدية مثالية. سمعت أن أكثر من 200 مليون منها تباع كل عام في الولايات المتحدة».

تعطي الكوبية للطقس الممطر جوًا رائعًا. يفترض الكثيرون أنها شجيرات تحب الظل، لكن هذا اعتقاد خاطئ. «ليس أن الكوبية تحب الظل بشكل خاص؛ بل الأمر أن الشجيرة تستطيع التفتح حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. إذا اعتنيت بنباتك بشكل صحيح، فسيستمر لسنوات عديدة. في كاكوجيتسو إن، لدينا حتى بعض النباتات التي يزيد عمرها عن ستين عامًا».

إذا اشتريت كوبية من مشتل نباتات، فإن سر زراعتها لفترة طويلة هو إزالتها من الوعاء ونقلها إلى تربة جيدة التصريف. قم بقطع الأزهار الذابلة، وسوف تحصل على أزهار جديدة في العام التالي. الكوبية رخيصة جدًا، تبدأ من حوالي 2000 ين للنموذج الصغير، ويمكنك الاختيار من مجموعة متنوعة من الألوان.



غاكو أجيساي، هيدرنجيا ماكروفيلا، يُقدر عمرها بأكثر من 60 عامًا. حواف السبلات المهترئة تذكر بناديشيكو (ديانثوس سوبربوس). (© كاكوجيتسو إن)

أصناف كوبية جديدة

إيزايوي



(© أوتشياي هوشيفومي)

فلورنسيا



(© أوتشياي هوشيفومي)

فيرست غرين



(© أوتشياي هوشيفومي)

بوبكورن



(© أوتشياي هوشيفومي)

سايساي



(© أوتشياي هوشيفومي)

أصناف معروفة أخرى

هيدرنجيا سيراتا كوريناي



ربما أكثر كوبية باللون الأحمر القاني. ((مجاملة من كاكوجيتسوين)

إيكي نو تشو (فراشات في البركة)



سُميت بهذا الاسم لأن الأزهار تشبه الفراشات الطائرة. ((مجاملة من كاكوجيتسوين)

شيتشيدانكا



صنف من ياما أجيساي، هيدرنجيا سيراتا، اكتشفه فون سيبولد. (© Photo AC)



يتوجه كاوارادا كونيهيكو للإعجاب بمزيد من الزهور. (© أوتشياي هوشيفومي)

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية في 26 مايو/ أيار 2026، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: كوبية ملونة في أصص في كاكوجيتسو إن. © أوتشياي هوشيفومي)