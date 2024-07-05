تعرف على آداب الجلوس في الثقافة اليابانية

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تحكم العلاقات الاجتماعية في اليابان سلسلة من الآداب عميقة الجذور. وإليكم في هذه المقالة دليلا للآداب اليابانية المتعلقة بتحديد مكان إجلاس الضيوف في الغرف وسيارات الأجرة حسب مكانتهم، وكذلك بالنسبة لأماكن الوقوف في المصاعد.

المقاعد العلوية والسفلية

تحدد قواعد آداب السلوك مكان جلوس الأشخاص على أساس المكانة في الكثير من المواقف حول العالم. في اليابان، يُخصص ”كاميزا/جوزا (المقعد العلوي)“ للشخص الأكبر قدرا في المجموعة، بينما يجلس الشخص الأدنى مكانة في ”شيموزا/غيزا (المقعد السفلي)“. وبسبب التركيز القوي على التسلسل الهرمي على نحو خاص في هذا البلد، إليك بعض النصائح لتجنب الوقوع في أخطاء آداب الجلوس.



القاعدة الأساسية: الشخص الأكبر قدرا يجلس أمام ”توكونوما (زاوية الزخارف)“ والأقل أهمية بالقرب من المدخل (© بيكستا، معدلة من قبل Nippon.com).

سواء إن كانت الغرفة على الطراز الغربي أو الياباني، يكون المقعد العلوي في أبعد مكان داخل الغرفة. بينما يخصص المقعد الأقرب إلى الباب للعضو الأدنى مكانة في المجموعة، لتسهيل توصيل المشروبات والمأكولات الخفيفة من النادل، أو للخروج بسرعة لعمل نسخ من أوراق ضرورية إذا لزم الأمر في حالة اجتماعات العمل.

في المباني السكنية التقليدية، تشير توكونوما إلى المكان الذي سيجلس فيه الشخص الأعلى مكانة. كانت غرف الاستقبال في مساكن الساموراي من العصور الوسطى إلى أوائل العصر الحديث تحتوي على توكونوما، يجلس أمامها الضيوف. وإذا كان الضيف أدنى رتبة من رب المنزل، فالأخير هو من يجلس أمام توكونوما. وكان هذا التقليد متبعا في فترة تقنين العلاقات بين الأفراد الأعلى والأدنى رتبة. وكان الهدف من القواعد المتعلقة بـ ”كاميزا“ و ”شيموزا“ ترسيخ الاختلافات في الرتب بشكل واضح.



في نمط العمارة التقليدية ”شوين“، توجد منضدة للكتابة مع نافذة بارزة مجاورة لتوكونوما. تظهر هذه الصورة غرفة من مقر سابق لإقامة الساموراي في إقطاعية أشيموري، وتم تشييده في فترة ما بين القرن السابع عشر إلى الثامن عشر في أوكاياما بمحافظة أوكاياما (© بيكستا).

غالبا ما تُزين توكونوما بلفائف معلقة أو زهور منسقة. تدعي بعض المصادر أن هذا الركن كان مخصصا في الأصل لوضع تماثيل بوذية أو مذابح. وعلى اعتباره أنه كان ينظر إلى هذه الزاوية على أنها مساحة مقدسة، فقد كانت المنطقة أمامها تحدد باعتبارها مكانا مبجلا.

وعند جلوس عدة أشخاص، تخصص الجهة اليسرى للشخص الأعلى مكانة في ترتيب أسبقية الجلوس. ثم يجلس ثاني أعلى الأشخاص رتبة إلى اليسار من موقع كاميزا، والضيف الثالث أعلى رتبة إلى اليمين.



عندما يجتمع أفراد العائلة، يشغل رب الأسرة المقعد الأبعد، ويكون ترتيب الجلوس حسب الأقدمية، كما يُرى من رأس الطاولة، يكون يسارا ويمينا ثم يسارا (© بيكستا).

ولكن قد تكون هناك بعض الحالات الشاذة عن تلك القواعد. عندما يتم استقبال عدة ضيوف، فيمكنهم الجلوس في أماكن على جانب المقعد العلوي، بينما يصطف المضيفون مقابلهم. كما من الممكن لأعلى الأفراد مكانة في مجموعتي الضيوف والمضيفين أن يشغلا المقعدين الأوسطين على كل جانب.

قد يؤثر حجم وشكل الطاولة والمسافة بين المقاعد أيضا على ترتيب الجلوس. ويمكن تحديد ترتيبات الجلوس بما يتناسب مع الظروف، ولكن يجب عدم جعل الضيوف يشعرون بعدم الارتياح أو الضيق.



عند استقبال ضيوف في هذا النوع من غرف التاتامي، فإن الترتيب الأكثر عملية هو جلوس الضيوف مع ظهورهم إلى الحائط في الجانب البعيد من الغرفة (© بيكستا).

عادات من البلاط الإمبراطوري؟

يعود تاريخ قاعدة منح الأولوية للجانب الأيسر إلى فترة هييان (794-1185)، حيث كان وزير اليسار أرفع الوزراء منزلة في البلاط الإمبراطوري، متقدما على وزير اليمين. جاءت هذه الممارسة استنادا إلى الأيديولوجية السياسية التي تعتبر الإمبراطور بأنه النجم القطبي المواجه للجنوب مستقبلا الناس المكلف بحمايتهم. ومن هذا المنظور، تشرق الشمس في الصباح من الجهة الشرقية الميمونة إلى يسار الإمبراطور، ما يجعل من الجهة اليسرى هي الجانب الأكثر رُفعة.

ولكن في العصر الحديث، اعتمد البلاط الإمبراطوري الممارسة الغربية المتمثلة في منح الأولوية للجانب الأيمن. ففي الفعاليات الرسمية حيث يرتدي أفراد العائلة الإمبراطورية الزي الغربي، يجلس الإمبراطور أو ولي العهد على يمين الإمبراطورة أو زوجة ولي العهد. وانتشرت هذه الممارسة لتصل حتى إلى دمى هينا التي تُعرض في هيناماتسوري في 3 مارس/آذار. ففي كيوتو، درجت العادة على أن تجلس الدمية الذكر من دمى هينا على اليسار والدمية الأنثى على اليمين، لكن اليوم تم عكس أماكن الدمى واتباع القاعدة الغربية في معظم أنحاء البلاد.



دمى هينا معروضة على طراز كيوتو التقليدي، حيث تجلس الدمية الذكر على اليسار (أعلى). ولكن في الوقت الحاضر، عادة ما يتم عكس هذا الترتيب (© بيكستا).

غرف على الطراز الغربي

ساد تقليد في الغرب حيث يجلس الضيوف أمام الموقد والذي كان المكان الأكثر دفئا. وكان رف الموقد يستخدم كمساحة لعرض الصور أو الأشياء الزخرفية. عندما لا يكون هناك رف للموقد، يتم استبداله برف زخرفي يوضع أمامه أفضل مقعد في الغرفة.

غالبا ما تحتوي غرفة الاستقبال في المكتب على صورة على الحائط. ويجلس الضيوف في الجهة المقابلة، حيث يمكنهم التمتع بالعمل الفني في إطار حسن الضيافة. وينطبق الأمر نفسه عندما تتيح النافذة مشاهدة مناظر طبيعية جميلة، حيث يجلس الضيوف مقابل النافذة لكي يستمتعوا بالمناظر.



إذا كانت النافذة تطل على منظر جميل، فمن المقبول أن تكون المقاعد العلوية بجانب مدخل الغرفة (الرسم التوضيحي العلوي). حتى لو كان هناك ضيف واحد فقط، فإن هذا الشخص يشغل الأريكة (الرسم التوضيحي السفلي (© بيكستا، معدل من قبل Nippon.com).

عادة ما يتكون أثاث غرفة الاستقبال من أريكة للضيوف، مع كرسيين مقابلها. يجلس الضيف على الأريكة. على الرغم من أنه قد يكون من غير المريح أن تكون لك وحدك الأريكة بأكملها، إلا أن المضيف يرغب في أن تكون لديك مساحة كافية للاسترخاء، لذلك تقبل كرم الضيافة بنفس الروح التي يقدمها المضيف.

عندما تنتظر المضيف، اجلس على حافة الأريكة حتى تتمكن من الوقوف على الفور لتبادل التحيات. قم بالوقوف بشكل مؤقت فقط، حتى لا يشعر المضيف بالحرج من إجبارك على الوقوف لفترة طويلة.



توضع الأريكة في غرفة الاستقبال في أبعد ما يمكن عن المدخل، ويتم وضع عمل فني أو نبات داخلي على مرأى من الضيوف (© بيكستا).

في المصاعد وسيارات الأجرة

نظرا لأن المصاعد هي من وسائل الراحة المعاصرة، فهي تتبع القواعد الغربية في منح الأولوية للجانب الأيمن. والمكان الأفضل في المصعد هو الذي يكون في الزاوية الخلفية اليمنى، والمكان التالي في الزاوية الخلفية اليسرى. وبموجب قاعدة الجانب الأيمن، يجب أن يقف الشخص الأدنى مرتبة على يسار باب المصعد، على الرغم من أنه من المقبول أن يقف هذا الشخص مباشرة إلى يمين الباب لضغط أزرار المصعد.



يقف أحد أفراد المجموعة المضيفة في المكان الذي يخوله ضغط أزرار المصعد (© بيكستا، معدلة من قبل Nippon.com).

الشيء نفسه ينطبق عندما يدخل عدة أشخاص المصعد. وكقاعدة عامة مفيدة، يقف الشخص الأعلى مكانة في الزاوية الخلفية اليمنى من المصعد، بينما يقف الشخص الأدنى رتبة بجانب لوحة التشغيل.

بدلا من الضغط بشكل متكرر على زر ”فتح“ المصعد، استخدم يدك لإبقاء الباب مفتوحا لتجنب إغلاقه بشكل غير متوقع أثناء خروج شخص ما منه (© بيكستا).

وأخيرا، كلمة عن آداب الجلوس في السيارة. السيارات أيضا هي من وسائل الراحة الحديثة وآدابها مستمدة من الغرب، حيث يجلس الشخص الأكبر قدرا في المقعد الأيمن.

وهذا يعني أن المقعد الخلفي الأيمن مخصص للشخص الأعلى مكانة في المجموعة. وفي حالة جلوس ثلاثة أشخاص في المقعد الخلفي، يصبح المكان ضيقا، لذلك يجلس الشخص الأدنى مرتبة في المقعد الأوسط.



ترتيب الجلوس في سيارة أجرة أو سيارة مستأجرة (© بيكستا، معدلة من قبل Nippon.com).

نظرا لأن المركبات في اليابان تسير على الجانب الأيسر من الطريق، فإن الركاب يدخلون السيارة من الجانب الأيسر. وباتباع القاعدة المعتادة التي تمنح الأولوية للجانب الأيمن، فهذا يعني أن الشخص الأكثر أهمية يجب أن يجلس في المقعد على أقصى اليمين. ولكن إذا كان ذلك الشخص مسنا أو مصابا أو يرتدي كيمونو، قد يكون من المفيد اقتراح أن يجلس على الجانب الأيسر بدلا من ذلك.

الأولوية القصوى في اتباع الآداب هي لضمان السلامة والراحة. وتكييف القواعد حسب ما تقتضيه الظروف يساعد دائما في بناء علاقات شخصية جيدة.



عند ركوب سيارة أجرة مع شخص واحد فقط، فمن تمام الاحترام الجلوس في مقعد الراكب من الأمام لإرشاد السائق إلى الطريق أو دفع الأجرة بسلاسة (© بيكستا).

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، من إعداد Nippon.com بإشراف شيبازاكي ناوتو، الأستاذ المشارك بجامعة غيفو والمتخصص في تعليم الآداب من منظور نفسي، ويعمل على توجيه معلمي آداب السلوك، كما يشغل منصب مدرس لآداب أوغاساوارا ريو. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: © بيكستا)