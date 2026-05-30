تعرّف على المكونات الأساسية للوجبة اليابانية التقليدية

رحلة في العادات اليابانية: دليل الإتيكيت المتكامل

تُعدّ وجبة واشوكو أكثر من مجرد طعام في اليابان؛ فهي تعبير عن التوازن والجمال واحترام الفصول. في هذه المقدمة، نستعرض التقاليد المرتبطة بتقديم الوجبة اليابانية التقليدية، إلى جانب آداب المائدة التي تضفي على تجربة تناولها طابعًا خاصًا من الذوق والانسجام.

قواعد وضع الطعام المنطقية

يقوم المطبخ الياباني التقليدي «واشوكو»، المُدرج على قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى اليونسكو، على نظام غذائي يُعرف باسم «إيتشيجو سانساي»، أي «حساء واحد وثلاثة أطباق». ويعكس هذا النظام فلسفة تقوم على التوازن والتنوع الغذائي، حيث يتصدر الأرز المائدة باعتباره الغذاء الأساسي، إلى جانب طبق من الحساء، وطبق رئيسي يعتمد غالبًا على السمك أو غيره من مصادر البروتين، إضافة إلى طبقين جانبيين يغلب عليهما الطابع النباتي. وفي الماضي، كانت هذه الوجبات تُقدَّم بعناية على صوانٍ فردية، تُرتَّب عليها الأطباق وفق قواعد دقيقة تعكس حسًّا يابانيًا رفيعًا بالتناسق والجمال.



لوحة مطبوعة بتقنية الطباعة الخشبية تُظهر ترتيب الأطباق على صينية ذات قاعدة. ضمن سلسلة (المحطات الثلاث والخمسون) بريشة الفنانين: هيراتسوكا، أوتاغاوا هيروشيغي، وأوتاغاوا تويوكوني الثالث، 1854. (بإذن من مكتبة البرلمان الوطني)

توجد قواعد مختلفة تتعلق بوضع أطباق الواشوكو على المائدة. وهي قواعد عملية تناسب الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى، والذين يشكلون غالبية السكان.



ترتيب وضع طبق الأرز والأطباق الرئيسية والجانبية على المائدة اليابانية (© بيكستا) الجهة الأمامية اليسرى: أرز. الجهة الأمامية اليمنى: حساء (حساء ميسو، حساء صافٍ، إلخ). الجهة الخلفية اليمنى: الطبق الرئيسي (سمك، إلخ). الجهة الخلفية اليسرى أو الوسط: أطباق جانبية (خضراوات في الغالب، وأطباق صغيرة أخرى).

يُوضع وعاء الحساء، الذي يُرفع إلى الفم لتناوله، في الجهة الأمامية اليمنى. أما وعاء الأرز فيُوضع على اليسار لتسهيل رفعه ووضعه. ولأن انسكاب الحساء قد يُسبب فوضى عارمة، يُوضع الوعاء على الجانب الأيمن لتقليل المخاطر. وينطبق الأمر نفسه على السوائل الأخرى، مثل نودلز السوبا الباردة مع صلصة التغميس، أو القهوة أو الشاي مع قطعة من الكيك.



يُوضع المشروب على يمين طبق الحلويات. (© بيكستا)

يُوضع الطبق الرئيسي في الجزء الخلفي من مائدة الطعام. ولأنه يُؤكل على عدة لقمات، فإن وضعه على اليمين يُناسب مستخدمي اليد اليمنى. أما الأطباق الجانبية الصغيرة فتُوضع في المنتصف أو في الجزء الخلفي الأيسر. ويُفضل وضع المخللات أو التوابل الأخرى بالقرب من الأرز. هذا هو الترتيب الأساسي، والذي يُمكن تعديله حسب اللون أو عوامل أخرى.

تُوضع مجموعة من عيدان الطعام (هاشي)، وهي أدوات المائدة المستخدمة في تناول الطعام، أمام الأطباق، بحيث تكون رؤوسها متجهة نحو اليسار. يستند هذا التقليد إلى الفلسفة الصينية القديمة، فضلاً عن أنه يُسهّل على من يستخدمون اليد اليمنى التقاطها.



يُوضع السمك داخل الطبق بحيث يكون الجزء الأعرض إلى اليسار، وتكون القشرة متجهة نحو الخلف. ولا تُعَدّ المخللات عنصرًا أساسيًا في الوجبة، ويمكن وضعها بجانب الأرز. (© بيكستا)

لماذا يتناول اليابانيون الحساء مباشرةً من الوعاء؟

يُتناول الحساء عادةً برفع الوعاء إلى الفم. وقد تطوّرت هذه الطريقة، التي قد تبدو غير مألوفة، مع شيوع استخدام الأوعية الخشبية نظرًا لخفتها وبرودتها عند اللمس. وخلال عصر إيدو (1603–1868)، تطوّرت تقنيات طلاء الخشب، مما أتاح تكوين سطح أملس مقاوم للماء، وهو ما عزّز هذا الأسلوب في تناول الحساء. كما بدأ في تلك الفترة استخدام عيدان الطعام المطلية.



تناول الحساء برفع الوعاء إلى الفم. (© بيكستا)

عند تقديم وجبة الواشوكو التقليدية، يمكن فصل المكونات أو تقطيعها إلى قطع صغيرة باستخدام عيدان الطعام فقط. لا تحتوي هذه الوجبة على قطع سميكة من اللحم، وحتى الأطعمة القاسية تُقطع إلى قطع صغيرة أو تُطهى على نار هادئة حتى تصبح طرية، لذا لا حاجة للسكاكين والشوك. كانت تُستخدم أوعية مطلية بالورنيش لحفظ الحساء، وبما أنها تُرفع إلى الفم، فلا حاجة للملعقة لتناول محتوياتها. يمكن تناول جميع أجزاء الوجبة باستخدام عيدان الطعام.



تُعَدّ صناعة المنتجات المطلية، والتي تُعرَف أحيانًا باسم (اليابان) في اللغة الإنكليزية، تقليدًا حرفيًا عريقًا. (© بيكستا)

هناك آداب خاصة بكيفية مسك وعاء الحساء. فرفع الوعاء، الموجود على اليمين، باليد اليسرى فقط قد يؤدي إلى حوادث، لذا يُنصح بمسكه بكلتا اليدين. ولا يُمسك بالعيدان إلا بعد تثبيت الوعاء باليد اليسرى. وبالمثل، يجب وضع العيدان قبل إعادة الوعاء إلى الطاولة بكلتا اليدين. ولكن تكرار ذلك مع كل رشفة من وعاء الحساء يستغرق وقتًا طويلاً، لذا يُمكن رفع وخفض أوعية الحساء والأرز مع إبقاء العيدان في اليد.

كيفية رفع الوعاء

رسم توضيحي بواسطة ساتو تاداشي. ارفع الوعاء بيدك اليمنى وادعمه بيدك اليسرى. ارفع يدك اليمنى واستخدمها لالتقاط عيدان الطعام. حرك إصبعك الأوسط من يدك اليسرى بعيدًا عن قاع الوعاء لتثبيت عيدان الطعام في مكانها. حرك يدك اليمنى حول الوعاء لتثبيت عيدان الطعام. حرر إصبعك الأوسط من عيدان الطعام. * عند إعادة الوعاء إلى الطاولة، اتبع الخطوات نفسها بالعكس، مستخدمًا كلتا يديك. بمجرد وضع الوعاء على الطاولة، حرر يدك اليسرى ثم اليمنى. نقل الوعاء (طريقة مختصرة)

رسم توضيحي بواسطة ساتو تاداشي. أمسك عيدان الطعام بين إصبعي البنصر والخنصر من يدك اليمنى، بحيث تكون أطرافها موجهة نحوك. انقل وعاء الحساء، الذي تمسكه بيدك اليسرى، وثبّته بإبهامك وسبابتك ووسطى يدك اليمنى، ثم ضعه على الطاولة. ارفع وعاءً آخر بكلتا يديك، وضع أصابع يدك اليسرى على قاع الوعاء. ارفع يدك اليمنى. حرّك وسطى يدك اليسرى بعيدًا عن قاع الوعاء لتثبيت عيدان الطعام في مكانها. أفلت عيدان الطعام من يدك اليسرى.

إثراء تجربة تناول الأرز

بعد قول ”إيتاداكيماسو“ قبل تناول الطعام، ابدأ وجبتك بتحريك الحساء بعيدان الطعام وتقريب الوعاء من فمك. ارتشف قليلاً من السائل لترطيب فمك وتهيئ براعم التذوق. كما أن ترطيب عيدان الطعام يساعد على منع التصاق حبوب الأرز بها. ارتشف الحساء، ثم تناول الأرز، وتناول المكونات الصلبة في الحساء. تناول الأرز والطبق الرئيسي بالتناوب، لتستمتع بتنوع نكهات الطعام.

في بعض أنحاء العالم، قد يتناول الناس طبقًا واحدًا في كل مرة، ولكن في الواشوكو، لا يُتبع هذا الأسلوب. القاعدة هي التناوب بين الأرز والأطباق المختلفة المقدمة، لدمج النكهات في الفم وتقدير كل طبق على حدة، مع التركيز على الأرز. وبناءً على هذا التقليد، يُعلّم الأطفال التناوب باستمرار بين الأرز والطبق الرئيسي والأطباق الجانبية حتى الانتهاء من تناول كل شيء.



تشاكايسيكي، وهي وجبة خفيفة تُقدَّم مع مراسم الشاي، تتكوّن أيضًا من نظام (إيتشيجو سانساي)، غير أنها تُقدَّم بالترتيب الآتي: أرز، حساء، ساشيمي أو طبق مخللات، طبق مطهوّ ببطء في مرق صافٍ، وسمك. (© بيكستا)

منذ عصور ما قبل التاريخ، دأب اليابانيون على زراعة الأرز وتقديم محصوله قربانًا للآلهة. يُنظر إلى الأرز ليس كمجرد طعام، بل كغذاء مقدس. وكما يُقال للأطفال: ”في كل حبة أرز سبعة آلهة“، يُنظر إلى الأرز على أنه نتاج الماء والتربة والشمس والغيوم والرياح والحشرات، وكل من يزرعه ويرعاه، ولذا يجب تقديم الشكر لهم.

إن تقدير الطعام وتناول كل ما يُقدم فيه يُظهر الامتنان لإله الأرز. كما أن التمعن في تناغم النكهات في الفم يُحفز الشهية، وقد يدفعك لطلب المزيد.



على مدى آلاف السنين، دأب اليابانيون على الدعاء من أجل حصادٍ وفير قبل زراعة الأرز، وعلى شكر الآلهة من خلال تقديم أولى سنابل الأرز في موسم الحصاد. (© بيكستا)

لا شك أن تناول الطعام في المناسبات الرسمية يتطلب عناية فائقة بجميع تفاصيل آداب المائدة اليابانية (واشوكو)، بدءًا من كيفية استخدام عيدان الطعام وصولًا إلى كيفية فتح وإغلاق أغطية الأطباق. التردد في اختيار الطبق الذي يجب البدء به، أو رفع عيدان الطعام في الهواء، أو التقاط قطعة طعام ثم إعادتها إلى الطبق، ليسا سوى مثالين من بين العديد من الأخطاء التي يجب تجنبها.

على الرغم من أن آداب المائدة اليابانية (واشوكو) لها قواعدها الخاصة، إلا أن معاملة الطعام باحترام وجعل الوجبة مناسبة ممتعة هي ممارسات عالمية في جميع المطابخ والثقافات. فالآداب الحسنة تُحسّن من مذاق الطعام، والاستمتاع بكل لقمة تعبير عن الامتنان لرب الأرز.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. تم إعداد النص بإشراف شيبازاكي ناوتو، الأستاذ المشارك في جامعة غيفو، والمتخصص في تعليم الآداب من منظور نفسي، ويعمل على توجيه معلمي الإتيكيت، وهو مدرب في آداب أوغاساوارا-ريو. الرسم التوضيحي من ساتو تاداشي. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)