أسوموي: حيث تلتقي الأساطير بالجبال المقدسة في شمال أوكيناوا

تُعتبر جبال ”أسوموي“ في شمال جزيرة أوكيناوا الرئيسية من المواقع المقدسة التي احتفظت بمكانتها منذ العصور القديمة. فهي ليست مجرد جبال، بل لوحة طبيعية آسرة تمتزج فيها التكوينات الصخرية المهيبة مع جذور الأشجار الاستوائية وشبه الاستوائية المتشابكة، لتُشكل مشهدًا يفيض بالغموض والجمال الروحي في آن واحد.

غابة بدائية من الأشجار شبه الاستوائية وتكوينات صخرية غامضة

يُعرف الجزء الشمالي من جزيرة أوكيناوا الرئيسية باسم يانبارو. وهذه المنطقة لا زالت تزخر بوفرة من الغابات البرية، مما يجعلها موطناً غنياً بالتنوع البيولوجي. وفي أقصى شمال الجزيرة، تقع سلسلة من أربعة تلال صخرية تُعرف باسم ”أسوموي“ أعلى قرية ”كونيغامي“. وطالما اعتُبر هذا الموقع مقدساً منذ القدم، حيث لا يزال يوجد فيه أكثر من 40 موقعاً للصلاة والعبادة حتى يومنا هذا. ووفقاً للتاريخ الرسمي لمملكة ”ريوكيو“ (1429-1879)، كان هذا أول موقع مقدس أو (أوتاكي) مُكرس من قبل إلَهة ريوكيو ”آماميكو“، المعروفة أيضاً باسم ”آماميكييو“، عند نزولها إلى الأرض من السماء.

ووفقًا للآراء العلمية، فإن منطقة ”أسوموي“ هي نتاج تحركات الصفائح التكتونية، التي دفعت طبقات الحجر الجيري، المتكونة في أعماق البحار قبل 250 مليون سنة، إلى السطح. ومع مرور ملايين السنين، تعرض الحجر الجيري للتآكل تدريجيًا بفعل الرياح والأمطار، مما شكل هضبة كارستية استوائية تزخر بأنواع عديدة من الأشجار شبه الاستوائية. وفي عام 2021، أدرجت محمية ”يانبارو“ الطبيعية، إلى جانب مواقع أخرى تتميز بتنوعها البيولوجي في أوكيناوا وجزر ’أمامي‘ المجاورة، ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو. وتسعى هذه المنطقة المحمية إلى حماية التراث الطبيعي الغني والجميل في أوكيناوا للأجيال القادمة.

ومع التعمق أكثر في استكشاف الغابة، سيجد الزائر نفسه وسط تشكيلات صخرية غريبة الشكل، تتداخل جذورها المعقدة مع جذور الأشجار الاستوائية وشبه الاستوائية، مثل أشجار غاجومارو (التين البنغالي) وأشجار الـ آكاجي (شجر البوشفيا). وهذا المشهد الفريد يذكرني بالغابات السحيقة البدائية، ويجعلني أتأمل في ذلك الشعور المهيب الذي كان يشعر به الإنسان في العصور القديمة أمام القوى الخلّاقة الفريدة للطبيعة. ومن السهل إدراك السبب الذي دفعهم إلى الشعور بوجود إلهي في هذا المناظر الطبيعية الرائعة.

ومع استمرارنا في الصعود على طول المسار، تغطي أغصان وأوراق الأشجار المحيطة سماء المكان، حتى تطل علينا فجأة مناظر خلابة، حيث يمكننا من على إحدى المنصات الشاهقة رؤية ما وراء الغابة الكثيفة وصولاً إلى ”نقطة هيدو“ أو رأس هيدو. ويُذكر في بعض الروايات أن قارب الإلَهة ”أماميكو“ توجّه إلى قمة جبل ”أسوموي“ عند وصولها إلى أوكيناوا. وقيل إنّ الإلَهة طهرت نفسها واستقرت عند هذه المنطقة لشرب المياه من ينابيعها الطبيعية، قبل أن تتجه جنوباً لتأسيس مملكتها. وفي عهد مملكة ريوكيو، كان يتم تقديم الماء من نهر ”هيدو أوكَّا“ كعطية وقربان إلى قلعة ”شوري“ في نهاية كل عام، رجاءً ودعاءً من أجل طول عمر الملك وأفراد أسرته.

ومع استكمال مسيرتنا في هذا الطريق، صادفنا مناظر خلابة ومتنوعة: حيث أشجار تبدو وكأنها ترقص بحركات بديعة، وتلال تتخللها صفوف من الصخور الضخمة، إضافة إلى كهوف غامضة. وشعرتُ وكأن ذكريات الماضي البعيد تعود إلى الحياة في ذهني. فهذه الغابة البرية ما زالت قادرة على خلق أماكن خلابة مليئة بالسحر والجمال.

أسوموي العنوان: غيناما 1241، قرية كونيغامي، حي كونيغامي، محافظة أوكيناوا هي منطقة مرتفعة وعرة تقع على ارتفاع حوالي 248 مترًا فوق مستوى سطح البحر في أقصى شمال جزيرة أوكيناوا الرئيسية. وتُعد منطقة أسوموي جزءًا من حديقة يانبارو الوطنية، التي تضم أكبر مساحة غابات من أشجار الغار شبه الاستوائية في اليابان. وتجاور هذه المنطقة مواقع أخرى مدرجة على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، والتي شملت أيضًا جزر أمامي أو-شيما، توكونوشيما، وإيريوموتي، وذلك في عام 2021. ويُعرف هذا الموقع أيضًا باسم ”هيدو أوتاكي“، وهو موقع ديني مقدس طالما حظي باحترام كبير، حيث يُعتقد أنه أول موقع من بين سبعة مواقع دينية مقدسة (أوتاكي) أنشأتها الإلَهة ”أماميكو“، الإلَهة الأسطورية القديمة، في بداية تاريخ الجزيرة الأسطوري. وهذا المشهد الطبيعي الرائع، حيث تنبت الأشجار شبه الاستوائية حول الصخور الجيرية القديمة الضخمة، كان مصدر إلهام وإعجاب لدى سكان المنطقة قديماً، مما جعل هذا الموقع مقدساً لديهم. أما اليوم، فقد أصبح وجهة سياحية شهيرة. ففي عام 2002، تم إنشاء ممر مشاة يسمح للزوار بالتجول في المنطقة بأمان، مع إبقاء الوصول إلى الجزء المقدس مغلقاً. وتم تصنيف الموقع كوجهة سياحية تحت اسم ”جبل دايسيكيرينزان“ (جبل غابة الصخور العظيمة). وفي عام 2024، تم تغيير الاسم إلى ”نزهات أسوموي الروحية“، ويولي القائمون على الموقع اهتماماً خاصاً بالسياحة البيئية، بهدف جعل منطقة أسوموي مكاناً يتيح للزوار الاستمتاع بالجو الروحي والبعد الديني للموقع، إلى جانب جماله الطبيعي. ويشترط شراء تذاكر الدخول من موقع ”نزهات أسوموي الروحية“ قبل زيارة الموقع.

يساعد نمو الطحالب على الصخور في الاحتفاظ بالرطوبة، مما يساهم في خصوبة التربة. ونتيجة لذلك، تبدو جذور الأشجار وكأنها تتشابك عمدًا حول الصخور الجيرية. (© أوساكا هيروشي)

تتميز العديد من الصخور الضخمة في هذا الموقع بشكلها الذي يشبه إلى حد كبير الكيان الحي. (© أوساكا هيروشي)

وبالاقتراب أكثر من الغابة الخضراء الكثيفة، تظهر ’رأس هيدو‘، أقصى نقطة شمالية في جزيرة أوكيناوا الرئيسية. (© أوساكا هيروشي)

يُطل المنظر من موقع ’رأس هيدو‘ على أربع تكوينات صخرية وعرة، والتي تُعتبر موقعًا مقدساً وفقاً للتقاليد المحلية. (© أوساكا هيروشي)

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية في 23 أغسطس/ آب 2025، الترجمة من الإنكليزية. المادة النصية والتحريرية من إعداد: كيتازاكي جيرو. صورة الموضوع: أشجار المناطق شبه الاستوائية على الصخور الوعرة في منطقة أسوموي. © أوساكا هيروشي)