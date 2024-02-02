معبد يايغاكي: موقع أسطوري في ماتسوي للباحثين عن الحب

سياحة وسفر

يشكل معبد يايغاكي في مدينة ماتسوي بمحافظة شيماني المكان الذي تدور فيه أحداث أسطورة يابانية شهيرة، كما يحظى بشعبية بين الأشخاص الذين يبحثون عن شريكهم المثالي.

يعود تاريخ معبد يايغاكي في مدينة ماتسوي بمحافظة شيماني إلى عصور دارت فيها أحداث أسطورية. وتقول الأسطورة إن سوسانوؤ نو ميكوتو – شقيق آلهة الشمس أماتيراسو أوميكامي – نزل من السماء وقتل ”ياماتا نو أوروتشي (تنين شرس ذو 8 رؤوس و 8 ذيول كان يروع الأرض)“. كان من المقرر التضحية بالأميرة الجميلة إيناتا هيمي للوحش، لكن سوسانوؤ بنى سياجا من 8 طبقات حول شجرة أرز عملاقة لتخبئتها. ثم بعد هزيمة التنين اتخذ سوسانوؤ من الأميرة عروسا له.

ويقال إن سوسانوؤ في خضم فرحته أنشد قصيدة من شعر واكا الياباني تقول ”السحب الثمانية متوقفة، سياج إيزومو ذو الطبقات الثماني. تلك السحب المتصاعدة بنشاط من أجل سياج من 8 طبقات يحيط بالقصر من أجل الحفاظ على سلامة زوجتي، ذلك السياج الرائع من السحاب ’المكون من 8 طبقات“‘ (الترجمة العربية من الترجمة الإنجليزية لجون دبليو ديني في ”احترام وتقدير“). وهي تعتبر أقدم قصيدة واكا في اليابان، وتظهر في ”كوجيكي (سجل الأمور القديمة)“ و ”نيهون شوكي (سجلات اليابان)“، السجلان المجموعان عامي 712 و720 على التوالي.

تتردد مزاعم بأن معبد يايغاكي هو المكان الذي بنى فيه سوسانوؤ سياجه المكون من 8 طبقات بالإضافة إلى مسكنه الأرضي.



قصيدة سوسانوؤ الشهيرة منقوشة على صخرة تذكارية بالقرب من المعبد الرئيسي.

عاش الكاتب لافكاديو هيرن (1850–1904) المعروف بمجموعته ”كوايدان: قصص ودراسات عن أشياء غريبة“ والتي تضم قصصا يابانية كلاسيكية، في ماتسوي لبعض الوقت. وعندما حصل على الجنسية اليابانية اتخذ لنفسه اسم ياكومو في إشارة شعرية إلى ”السحب الثماني“ الشهيرة في مقاطعة إيزومو المفضلة لديه.



من خلف بوابة توري يمكن رؤية ”بوابة زويشين (المدخل الرئيسي للمعبد)“.

بركة المرآة: التنبؤ بحظوظ الحب

معبد يايغاكي مكرس لسوسانوؤ وإيناتا هيمي ويشتهر بجلب الحظ السعيد في الزواج. وخلف القاعة الرئيسية للمعبد توجد ”ساكوسامي نو موري (حديقة منعزلة في المكان المفترض للسياج المكون من 8 طبقات)“. وعلى بعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام من مدخل الحديقة توجد ”بركة المرآة“، وهي بركة صغيرة يُعتقد أنها تتنبأ بموعد وصول الحب.



القاعة الرئيسية مزينة بحبل شيميناوا مقدس.

تقول الأسطورة إن إيناتا هيمي أثناء اختبائها من الوحش ياماتا نو أوروتشي، شربت من البركة واستخدمت سطحها الشبيه بالزجاج كمرآة. ومن المعتقد الآن أن روح الأميرة تقطن في البركة، ما يمنح مياهها قوى خاصة بالعرافة والتنبؤ.



مدخل الحديقة المقدسة ساكوسامي نو موري.



يتجمع الزوار عند بركة المرآة، وخلفها يوجد معبد أمينوكاغامي.

يمكن للزائرين الذين لديهم فضول بشأن مستقبل علاقاتهم مع شركائهم، شراء ورق عرافة بمائة ين من مكتب المعبد. ومن أجل التنبؤ بوصول الحب، يضعون الورقة على سطح ماء البركة ثم يضعون فوقها عملة معدنية. فإذا غرقت الورقة خلال 15 دقيقة، فهذا يعني أن الحب قريب منك. ولكن إذا استغرق غرقها أكثر من 30 دقيقة، فهذا يعني أن الحب سيظهر في وقت أطول. كما أن قرب الورقة من الحافة مهم، فإذا غاصت الورقة في مكان قريب، فهذا يؤشر إلى أن العاشق المرتقب هو شخص قريب، أما إذا طفت بعيدا قبل أن تغرق فهذا مؤشر على أن العاشق سيكون شخصا أكثر بعدا.

كما يُعتقد أن البركة تتنبأ بحظوظ الزوار فيما يتعلق بالامتحانات والبحث عن الوظائف وآفاق العمل. ولذلك تجتذب البركة الأشخاص من مختلف مشاربهم الذين يراقبون بشغف أوراق العرافة، على أمل أن تغرق بسرعة.



يضع الزائرون عملة معدنية من فئة 10 ين أو 100 ين على ورقة العرافة التي يشترونها.



معبد أمينوكاغامي المكرس لإيناتا هيمي يقع في مواجهة البركة.

يمكن العثور على أزواج من نباتات الكاميليا نمت معا لتشكل شجرة واحدة في ثلاثة مواقع على أراضي المعبد. تُعرف تلك النباتات باسم كاميليا الأزواج، وهي تحظى بالتبجيل باعتبارها رمزا للحب الزوجي.

ومن بين المعالم الأخرى في المعبد لوحة جدارية ثلاثية الألواح معروضة في مخزن الكنوز محددة كملكية ثقافية قومية مهمة، بالإضافة إلى كومائينو (حراس شرسون للمعبد منحوتون من الحجر على شكل مخلوق يجمع بين الكلب والأسد).



شجرة كاميليا الأزواج نامية على جدار حجري.



شجرة كاميليا الأزواج نامية في حديقة ساكوسامي نو موري.



أوتومي تسوباكي هي شجرة كاميليا الأزواج جذورها متفرعة بجوار معبد ياماغامي.



تمثال حارس جسمه يجمع بين الكلب الأسد منحوت من حجر كيماتشي الرملي الطوفي الشهير في ماتسوي.

معبد يايغاكي

العنوان: 227 ساكوساتشو، ماتسوي، محافظة شيماني

الوصول: عبر الحافلة لمدة 20 دقيقة من محطة ماتسوي التابعة لشركة جيه آر

مخزن الكنوز هوموتسو شوزوكو: رسم الدخول لمن هم في سن المدرسة الإعدادية وما فوق 200 ين، طلاب المدارس الابتدائية 100 ين

زيارة إلى قلب ثقافة إيزومو العريقة

من المفضل أن تتبع الرحلة إلى معبد يايغاكي زيارة إلى معبد كاموسو على بعد كيلومتر ونصف في أوباتشو عند نهاية ممر مخصص. يتيح التنزه شرقا على طول هذا الممر إطلالات على تلال الدفن عبر الحقول، كما يصطف على جانبي الطريق نسخ من ”هانيوا (تماثيل خزفية قديمة على شكل خيول وغزلان)“. إن هدوء المناطق المحيطة الهادئة يجعل أفكار الزوار تنجرف نحو مدينة إيزومو الأثرية.

الإلهة الرئيسية لمعبد كاموسو هي ”إيزانامي نو ميكوتو“ والدة سوسانوؤ. يعد المعبد الرئيسي أقدم مثال في اليابان على طراز تايشا المعماري، وهو محدد ككنز قومي. وعلى الرغم من أن تاريخ بناء المعبد غير معروف، إلا أنه يعتبر مركزا لثقافة إيزومو العريقة ويرتبط ارتباطا وثيقا بـ ”إيزومو نو كوني نو ميياتسكو“، وهي سلالة قديمة لمسؤولين ادعوا أن لهم نسبا إلهيا عبر الإله ”أمي نو هوهي نو ميكوتو“.



سلالم حجرية منحوتة تصل إلى معبد كاموسو.



القاعة الرئيسية المشيدة وفق طراز تايشا المعماري محددة باعتبارها كنزا قوميا.

تنتشر في منطقتي أوبا وتاكييا شمال شرق معبد كاموسو مدافن مشيدة بين القرنين الرابع والسابع وأطلال مواقع إيزومو الحكومية والدينية التي يرجع تاريخها إلى فترتي نارا (710-94) وهييان (794-1185). يقع متحف ياكوموتاتسو فودوكي نو أوكا على بعد 10 دقائق سيرا على الأقدام شرق معبد كاموسو، وهو يحتوي على ممتلكات ثقافية مهمة مثل تماثيل هانيوا وسيوف محفورة في المنطقة ونسخة من ”إيزومو نو كوني فودوكي (سجل قديم يعود تاريخه إلى عام 733)“. كما توجد في الموقع معارض تعليمية أخرى من بينها مقبرة أوكاداياما كوفون وحديقة فودوكي التي تتميز بمساكن قديمة غائصة في الأرض معاد بناؤها.



متحف ”ياكوموتاتسو فودوكي نو أوكا“ مشيد على شكل مدفن مستطيل.



تلة دفن في ياكوموتاتسو فودوكي نو أوكا. وقد استخرجت الكثير من الآثار في المنطقة.

معبد كاموسو

العنوان: 563 أوباتشو، ماتسوي، محافظة شيماني

الوصول: 20 دقيقة من محطة ماتسوي التابعة لشركة جيه آر بواسطة حافلة المدينة (3 دقائق سيرا على الأقدام من محطة حافلات كانبي نو ساتو)، 18 دقيقة من محطة ماتسوي التابعة لشركة جيه آر على خط الحافلات إيتشيباتا ياكومو (10 دقائق سيرا على الأقدام من محطة حافلات فودوكي نو أوكا إيريغوتشي)، أو 20 دقيقة سيرا على الأقدام من معبد يايغاكي

ياكوموتاتسو فودوكي نو أوكا

العنوان: 456 أوباتشو، ماتسوي، محافظة شيماني

ساعات العمل: 9:00 صباحا إلى 5:00 مساء (آخر موعد للدخول 4:30 مساء)

العطل: أيام الثلاثاء (أو الأربعاء إذا وافق الثلاثاء يوم عطلة رسمية) ومن 29 ديسمبر/كانون الأول إلى 1 يناير/كانون الثاني

رسوم الدخول: بشكل عام 200 ين، طلاب الجامعات 100 ين، مجانا لسن المدرسة الثانوية أو أقل. هناك خصومات على المجموعات والسياح الأجانب (عند إبراز جواز السفر). رسوم الدخول قابلة للتغيير خلال المعارض الخاصة

الوصول: 18 دقيقة بواسطة حافلة المدينة المتجهة إلى كانبي نو ساتو (النزول في فودوكي نو أوكا)، أو 18 دقيقة من محطة ماتسوي التابعة لشركة جيه آر على خط الحافلات إيتشيباتا ياكومو (دقيقتان سيرا على الأقدام من موقف فودوكي نو أوكا إيريغوتشي)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقارير والنصوص والصور من Nippon.com. صورة العنوان: المبنى الرئيسي في معبد يايغاكي)