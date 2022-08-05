تعرف على حلوى تاياكي اليابانية

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يعتبر تاياكي من الأطعمة المحببة في الحياة اليومية، وهو عبارة عن كعكة على شكل سمكة يتم حشوها من الداخل بعجينة الفاصوليا الحلوة ”أنكو“. ونشأت ثقافة فريدة حول هذه الحلوى، بما في ذلك الآراء القوية حول تناوله بداية من الرأس أو الذيل. لذا قمنا بزيارة نانيوايا، أقدم متاجر التاياكي في اليابان، لمعرفة المزيد عن هذه الحلوى اللذيذة.

وجبة خفيفة تناسب الكل

ستارة نورين المواجهة لنانيوايا في حي أزابوجوبان بطوكيو تحمل كلمة غانسو، ”الأصلي“. وتشير العبارة إلى تاياكي، وهي حلويات على شكل سمكة محشية بعجينة الفاصوليا. ويقول كانبي ماسانوري، مدير الشركة من الجيل الرابع للنشاط الذي تأسس عام 1909، أن التاياكي هي وجبة خفيفة للأشخاص العاديين. ”من حيث التطور، فإنها تحتل المرتبة الأخيرة في التسلسل الهرمي للواغاشي للحلويات اليابانية، ولكن حقيقة أنها في متناول الجميع تمثل جزء من جاذبيتها“.



في أغلب الأوقات، يمكن العثور على كانبي ماسانوري مالك نانيوايا يقوم بشواء الكعك أمام متجره بينما يرحب بالعملاء بابتسامة.

تاياكي عبارة عن كعكة مشوية تتكون من أنكو (معجون حبوب أزوكي) مغلف بقشرة تشبه الفطيرة. وهو متاح في كل مكان يتجمع فيه الناس تقريبًا، بداية من أكشاك محطات السكك الحديدية إلى أروقة التسوق، ويمكن للمارة في كثير من الأحيان التوقف ومشاهدة ما يتم صنعه. فهي صغيرة، ولكنها تكفي لخلق إحساس بالشبع، وهي ذات أسعار معقولة أيضًا، فعادة ما يتم بيعها مقابل 100 إلى 200 ين للقطعة. وفي الوقت الحاضر، غالبًا ما يتميز تاياكي بحشوات مدهشة مثل الشوكولاتة وكاسترد البيض مما يناسب أذواق العملاء المختلفة. كما يُضاف دقيق التابيئوكا أحيانًا إلى الخليط لإنتاج قشرة شاحبة جدًا.

ويوضح كانبي: ”من المحتمل أن شهرة تاياكي ترجع لكونه وجبة خفيفة دافئة“. ”ففي الماضي، كانت القليل من المنازل تحظى بتدفئة جيدة في الشتاء، وكان الأطفال والنساء والعمال الذين يعملون في الهواء الطلق يرحبون بلمسة الدفء التي توفرها تاياكي“. كما كان شكل السمك عامل جذب إضافي. ”وتسلى الأطفال في جعل التاياكي“ يسبح ”، بينما تجادل الكبار حول من أين تُأكل الكعكة، من الرأس أو الذيل. لذا كانت كعكة تاياكي، فكرة عبقرية “.

تستخدم اللغة اليابانية كلمات متضادة محددة للأشياء اعتمادًا على خصائص مثل الشكل والطول والحجم. ونظرًا لأن تاياكي يشبه (سمك الدنيس)، يقول كانبي إن العملاء غالبًا ما يطلبون ”سمكة“ واحدة باستخدام لفظ إيبّيكي المستخدمة لعد الأسماك، لكنه يسعد بتقديم كعكة تاياكي لهم بغض النظر عن طريقة طلبهم لها”.



في نانيوايا، تبلغ تكلفة كعكة تاياكي 180 ينًا للقطعة الواحدة عند طلبها للتناول خارج المتجر.



بالنسبة للعملاء الذين يفضلون تناول الطعام في الداخل، تبلغ تكلفة تاياكي 200 ين. سعر الطقم المكون من قطعة تاياكي واحدة وكوب من الشاي الأخضر اللذيذ 700 ين ياباني.

توليفة ناجحة

تاياكي هو طعام عام، وعلى الرغم من وجود نظريات مختلفة حول أصوله، إلا أنه لا يوجد سوى القليل من الوثائق القوية. ويقول كانبي: ”الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله على وجه اليقين هو أنه موجود منذ أكثر من قرن“. ”نظرًا لأن نانيوايا هو أقدم متجر تاياكي في البلاد، نقول إن كل شيء قد بدأ هنا“.



ستارة نورين التي تحمل إسم نانيوايا يظهر عليها جليًا آثار السنين والتاريخ كمصدر للفخر والاعتزاز.

وترجع أصول الأخوان الذين أسسوا المحل إلى أوساكا. وأطلقوا عليه الاسم القديم للمدينة، نانيوا. وبدأ الأشقاء بمطاعم في موقعين في طوكيو، هما كودان ونيهونباشي. وحتى اليوم، يقدم الطابق الثاني من متجر أزابو جوبان، طبق الياكيصوبا (المعكرونة المقلية) والوجبات الخفيفة الأخرى، جنبًا إلى جنب مع الحلويات التقليدية مثل كاكيغوري (الثلج المبشور)، أنميتسو، وهو طبق من الفاكهة والفاصوليا ومكعبات من أجار مقطعة في صلصة حلوة. ”وكانت تاياكي تقدم في الأصل في المطعمين، ضمن قائمة الحلوى. وكانت هناك قوالب لصنع حلويات محشية بأشكال متنوعة مثل كعكات إيماغاوا-ياكي المستديرة، والسلاحف، وحتى المناطيد”.

وحاليًا، غالبًا ما تكون قوالب تاياكي عبارة عن شوايات حديدية كبيرة على شكل سمكة تسمح بشوي العديد من الكعك مرة واحدة. لكن نانيوايا تتمسك بالطراز القديم للقوالب الفردية المركبة على الكماشة. ففي الأيام الخوالي، ربما كان المالكون يفضلون هذا النمط لأنهم يستطيعون طلب قوالب فردية بأشكال مختلفة وإضافة مجموعة متنوعة إلى تشكيلتهم.

ويفترض كانبي أن التاياكي أصبح شائعًا بسبب الاسم. حيث لفظ تاي جزء من كلمة ميديتاي، والتي تعني حدثًا سعيدًا. ثم بعد ذلك، يرتبط سمك الدنيس بالمناسبات السعيدة. وفي الماضي، كان يتم تقديم السمك في حفلات الزفاف والمناسبات السعيدة الأخرى، وكان الناس العاديون يعتبرونها رفاهية. لذا ربما انتشر التياكي لأنه كان وسيلة غير مكلفة للتطلع إلى شيء فخم”.



في نانيوايا، يتم شواء كل كعكة تاياكي على حدة.



قالب تاياكي. تسمح القوالب القابلة للتبديل بصنع أشكال مختلفة من الحلوى.

إنطلاق تاياكي نحو الشهرة

كان مؤسسا نانيوايا متحمسين للعمل. لقد أنشأوا نظامًا يشبه الامتياز سرعان ما شهد انتشار 150 متجرًا في جميع أنحاء العاصمة، ولكن تم تقليص حجمها مع اقتراب اليابان من الحرب العالمية الثانية. وانتقل المتجر الرئيسي من كودان إلى موقعه الحالي في أزابو جوبان حوالي عام 1948.

وكان كانبي ممتنًا لهذا الاختيار الصادق للحي، قائلاً: ”إذا لم ننتقل إلى أزابو جوبان، فربما لم نكن معروفين على الإطلاق وربما كنا قد تركنا العمل منذ فترة طويلة.“ ففي ذلك الوقت، كان متجر صوبا الشهير للنودلز يقف على الجانب الآخر من نانيوايا. وكان الزبائن بعد تناول وجباتهم، في كثير من الأحيان يلتقطون حلويات واغاشي من المتاجر القريبة مثل ماميغين أو كيبوندو، أو يتوقفون عند نانيوايا لأخذ التاياكي إلى المنزل. وتقع أزابو جوبان بجوار منطقة سكنية فاخرة، وكان العديد من الزبائن المنتظمين في نانيوايا من الفنانين والرياضيين والسياسيين ورجال الأعمال المعروفين، الذين ساهموا في شهرة المتجر.



متجر نانيوايا في أزابو جوبان، في قلب العاصمة.



تشمل قائمة المتجر الحلويات التقليدية مثل أنميتسو ومجموعة واسعة من نكهات الكاكيغوري.

كما سيكون القدر، فإن أغنية ظهرت في برنامج تلفزيوني للأطفال عام 1975 أثارت طفرة تاياكي وصعدت نانيوايا إلى الصدارة. وكانت الأغنية، أويوغي تاياكي كون (أو فلتسبح يا تاياكي الصغير)، تحكي قصة خيالية عن كعكة تاياكي، تهرب إلى الحرية في البحر بعد مشادة مع الرجل العجوز الذي يدير المتجر الذي ولدت فيه.

وظهر والد كانبي، موريكازو، كصاحب المتجر القديم في نسخة متحركة من القصة التي تم إنتاجها للتلفزيون. وبفضل شعبية العرض، اصطف العملاء خارج المتجر قبل ساعات طويلة من بداية عمله في الصباح، وأصبح اسم نانيوايا مألوفًا. واليوم، هناك ما يقرب من 10 فروع لنانيوايا، أنشأها موظفون عملوا به لفترة طويلة في طوكيو ومدن أخرى.

يحظى نانيوايا بالعديد من رجال الأعمال والفنانين البارزين وغيرهم من بين عملائه الدائمين، وكذلك العديد من غير اليابانيين، وذلك بفضل قرب المتجر من العديد من السفارات الأجنبية. ومن المعروف أيضًا أن زوار اليابان المشهورين يتذوقون طعم التاياكي. ويُزعم أن أعضاء فرقة الروك إيروسميث، هم من المعجبين المتحمسين ويتوقفون عند المتجر في كل مرة يقومون فيها بجولة في اليابان. حتى أنهم طلبوا تاياكي أثناء عرض لهم في أوساكا، لذلك اضطر فرع نانيوايا في أوساكا إلى سحب المكونات والمعدات إلى مكان الحفلة الموسيقية وإعداد كعك تاياكي لهم هناك.



يقدم المطعم الموجود بالطابق الثاني وجبات خفيفة وتاياكي وحلويات أخرى.



يشتهر مطعم نانيوايا أيضًا بمعكرونة ياكيصوبا، التي تباع بسعر مذهل بسعر 500 ين.

مشوي بعناية

أهم مكون في تاياكي نانيوايا هو حشوة معجون أن من الفاصوليا. يستخدم المتجر حبوب أزوكي من منطقة توكاتشي في هوكايدو، والتي تشتهر بالأزوكي. بينما يعتبر الخليط بسيطًا في ذاته، حيث يحضر من الدقيق المخفف بما يكفي من الماء لتشكيل قشرة خفيفة حول الحشوة، على غرار الطبقة الرقيقة من العجين المشوي الذي يغطي كينتسوبا، وهي حلوى تقليدية أخرى.



كومة من معجون الفاصوليا توضع فوق طبقة رقيقة من الخليط. إن تحقيق التوازن الصحيح بين الخليط وعجينة الفاصوليا هو مهارة عالية التطور.

ويميز عشاق تاياكي الجادون بين الكعك المشوي بشكل فردي وتلك التي يتم تحضيرها على صينية كبيرة في وقت واحد. ونظرًا لكون تاياكي شبيهًا بالسمكة، فإن كانبي يقارن الكعك المشوي بشكل فردي بالأسماك التي يتم صيدها بخطاف واحد لا تشوبه شائبة، في حين أن تاياكي المطبوخ على دفعات يشبه الأسماك التي يتم اصطيادها معًا في الشباك. ”يُشوى تاياكي بعناية واحدة تلو الأخرى فقط بمذاق أفضل، وكل منها يختلف قليلاً عن الآخر“.



لا يبدأ كانبي العمل إلا بعد فحص درجة حرارة مكواة الشواء عن طريق تقريبها من خده، وهي مهارة حرفي تطورت على مدى عقود.



تاياكي المشوي بشكل مثالي في انتظار العملاء. أعدت بشكل فردي، كل منها مختلفة قليلاً عن جيرانها.



تستخدم العديد من المحلات الشوايات القادرة على طهي العديد من أنواع التاياكي في وقت واحد. (بيكستا)

لطالما كان هناك جدل حول ما إذا كان يجب أخذ اللقمة الأولى من الرأس المليء بالفاصوليا أو من الذيل المقرمش. ويعلق كانبي على هذا الأمر، ”يعتبر تاياكي، وجبة خفيفة لعامة الناس، لذلك لا يهم أي ناحية تبدأ منها“. ومع ذلك، فقد حذر من أن الحرارة شديدة السخونة ستظهر على أنها حلوة للغاية، لذا يكون مذاق التاياكي أفضل عندما يبرد. ”أولئك الخبراء بالأمر يكسرونها إلى قسمين ويضعونها جانبًا لبعض الوقت للسماح للحشو بالبرودة قليلاً“. ويقوم كانبي نفسه بأخذ حلوياته إلى المنزل ويقول إنه يحبها أكثر عند إعادة تسخينها في الفرن لبضع دقائق للحصول على القرمشة من الخارج.

يقول أن التاياكي تتماشى جيدًا مع الشاي الأخضر، لكن الحليب البارد جيد أيضًا. ”تمامًا كما لو كان لديك حليب مع كعكة فاصوليا في حلوى أنبان. إنها مزيج متميز“.



كوب من الحليب يمتزج جيدًا مع التاياكي (700 ين للمجموعة).

مع التدريب يأتي الإتقان

قد يكون نانيوايا هو رائد التياكي، لكن كانبي يعلم أنه لا يستطيع أن يكتفي بما حققه من أمجاد. ”حتى لو كان عمر المتجر مائة أو مائتي عام، فسوف ينهار إذا قدم شخص آخر منتجًا أفضل مذاقًا. إذ يعني ضمان تجربة تذوق متسقة، إدخال تعديلات طوال الوقت“.

ويقول إن مذاق التاياكي يكون أفضل عندما يكون للنكهة بعض الحواف الخشنة. ولكن بسبب التربية الانتقائية، فقدت العديد من أصناف حبوب أزوكي المزروعة في توكاتشي قوامها. وقام كانبي بتجميع بيانات مفصلة عن الحبوب المزروعة في كل جزء من المنطقة لاتخاذ قرار بشأن نوع الفاصوليا التي يستخدمه الآن. لقد طور فمًا حساسًا لدرجة أنه عندما يتذوق تاياكي التي تصنعها متاجر أخرى، يدعي أنه يستطيع تحديد منطقة توكاتشي التي تأتي منها الفاصوليا. وهذا هو نوع الاهتمام الذي يحافظ على استقرار طعم تاياكي من مطعم نانيوايا.

”قد يحتل تاياكي المرتبة الأخيرة في ترتيب تصنيف الواغاشي، لكن عمال نانيوايا يفخرون بمهنتهم ويعملون بجد لإنتاج منتج جيد. إذا لم تتذوق التاياكي أبدًا بشكل فردي، فأنا أدعوك لتجربة واحدة في نانيوايا، ومن المؤكد أنك ستخرج مقتنعًا بأن هناك فرقًا “.



المذاق المستخدم في نانيوايا مذاقه أقل تعقيدًا وليس مفرطًا في الحلاوة أو التخمير. يبيع المتجر أيضًا معجون فاصوليا أزوكي.

نانيوايا

العنوان: 14-8-1 أزابو جوبان، ميناتو، طوكيو

ساعات العمل: 11:00 ص حتى 7:00 م

مغلق: الثلاثاء الثالث من كل شهر

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. إعداد وتصوير Nippon.com)