قرية نيبوتا... نافذة العالم على ثقافة تسوغارو النابضة بالحياة

سياحة وسفر

في مدينة هيروساكي بمحافظة آوموري توجد ’’قرية تسوغارو-هان نيبوتا‘‘ والتي تشكل نافذة على الثقافة والحرف التقليدية في منطقة تسوغارو. تتضمن عوامل الجذب في هذه المنشأة السياحية عربات مهرجانات كبيرة مصممة بشكل معقد تجوب ضمن موكب الشوارع خلال مهرجان نيبوتا ماتسوري الذي يعود تاريخه إلى 300 عام، بالإضافة إلى عروض حية للعزف على آلة ’’تسوغارو-جاميسين‘‘.

يعد مهرجان ’’Neputa Matsuri نيبوتا ماتسوري‘‘ من أهم ما يميز الصيف في بلدة القلعة القديمة هيروساكي بمحافظة آوموري. يعود تاريخ المهرجان الذي يقام في الأسبوع الأول من شهر أغسطس/آب، إلى فترة إيدو (1603-1868). كانت هذه الفعالية الشعبية تحظى باهتمام رؤساء إقطاعية تسوغارو في الماضي، واليوم تتدفق الحشود من جميع أنحاء اليابان وخارجها لمشاهدة المهرجان. الجزء الأكثر إثارة في مهرجان نيبوتا هي عربات يبلغ ارتفاعها 10 أمتار مزينة بصور كثيرة التفاصيل مرسومة باليد وتصميمات أخرى.

وقد وافق عام 2022 الذكرى السنوية الثلاثمائة لمهرجان Neputa والذي لا يجب الخلط بينه وبين مهرجان Nebuta المماثل له في عاصمة محافظة آوموري. إلى جوار حديقة هيروساكي تقع ’’قرية تسوغارو-هان نيبوتا‘‘ وهي منشأة سياحية لها نفس القدر من الإثارة حول الفعالية حيث تعرض عربات وتشارك ثقافة تسوغارو من خلال معارض للحرف التقليدية في المنطقة. هناك أيضا عروض عزف على آلة ’’تسوغارو-جاميسين‘‘ ذات الصوت المميز، بالإضافة إلى عوامل جذب أخرى يمكن للزوار الاستمتاع بها.



تضم ’’قرية تسوغارو-هان نيبوتا‘‘ مناطق الدخول إليها مجانا وأخرى تستلزم دفع رسوم، بالإضافة إلى متجر للهدايا التذكارية حيث يمكن للزوار شراء منتجات زراعية محلية ومطعم يقدم مأكولات تشتهر بها المنطقة.



عرض لعربات من مهرجان نيبوتا ماتسوري. هذه الهياكل الضخمة مصممة لتبدو وكأنها مروحة قابلة للطي مفتوحة.

التغلب على الخمول في الصيف

تبدأ الجولات السياحية في المنشأة من قاعة هيروساكي نيبوتا، حيث يطلع مقدم العرض الحضور على تاريخ وخصائص المهرجان، ويستمع الزائرون لجزء من موسيقى هاياشي المرافقة للمركبات والتي تتميز بعزف على مزامير من القصب وقرع لطبول التايكو.

من غير المؤكد من أين تنحدر أصول مهرجان Neputa وشبيهه مهرجان Nebuta، على الرغم من أنه يعتقد أن جذور هذين المهرجانيين تعود إلى تقليد تاناباتالتورو ناغاشي حيث توضع الفوانيس لتطفو على سطح مياه الأنهار وغيرها من المسطحات المائية احتفالا بمهرجان النجوم. كما أنهما مرتبطان بممارسة قديمة مماثلة تسمى ’’نيموري ناغاشي‘‘ التي كانت تشاهد تاريخيا في منطقة توهوكو وتهدف إلى ’’طرد النعاس‘‘ الذي يصيب المزارعين خلال أشهر الصيف الحارقة. وكانت هذه العادة تحظى بأهمية خاصة في الطرف الشمالي من جزيرة هونشو ذات موسم النمو القصير.

طور المهرجانان بمرور الوقت خصائص إقليمية مميزة أبرزها اسميهما. فمن المعتقد أن اسم كل من Neputa و Nebuta عبارة عن تحريف لكلمة ’’Nemuta (النعاس باللغة اليابانية)‘‘. ويُقال إنه بسبب لهجة سكان هيروساكي وغوشوغاوارا ومناطق أخرى من داخل تسوغارو فقد تحولت الكلمة إلى Neputa ذات الصوت الناعم، في حين أن اللهجة المفعمة بالحيوية التي يُتحدث بها في مجتمعات الصيد على طول الساحل عند مدينة آوموري حولت الكلمة إلى Nebuta.



مدخل قاعة هيروساكي نيبوتا.



عربات معروضة داخل قاعة هيروساكي نيبوتا. يمكن للزوار الاستماع إلى محاضرة موجزة عن تاريخ وخصائص المهرجان بينما يستمتعون بمشاهدة التصاميم المعقدة لهذه الهياكل.

عربات المهرجانات

العربات هي عامل الجذب الرئيسي للمهرجانين، وهنا أيضا توجد اختلافات واضحة خاصة بالمنطقة. ففوانيس تاناباتا البسيطة ذات الشكل المربع والشائعة منذ وقت مبكر تفسح الطريق تدريجيا لتصميمات أكثر تعقيدا، وبحلول الجزء الأخير من فترة إيدو أصبح من النموذجي استخدام عربات ضخمة شبيهة بالدمى وتسمى نينغيو-نيبوتا أو كومي-نيبوتا. ظهرت بعدها عربات أوغي-نيبوتا التي تكون على شكل مروحة وذلك في منتصف عصر ميجي (1868-1912). وأصبح اسم مدينة آوموري مقترنا بعربات نينغيو-نيبوتا العريضة، في حين احتضنت هيروساكي عربات كومي-نيبوتا. أما منطقة غوشوغاوارا فتفخر بنوع ثالث هي عربات تاتشي-نيبوتا الشاهقة.

بالنسبة لعربات أوغي-نيبوتا في هيروساكي فلها واجهات مزينة برسومات كثيرة التفاصيل تسمى ’’كاغامي-إي‘‘ تصور شخصيات مشهورة أو مشاهد من التقاليد الصينية واليابانية. ويوجد على ظهر العربات صور لنساء فاتنات مرسومة بالأسلوب التقليدي. والأجزاء المركزية من العربة مصممة لأن تدور، وهي ميزة مذهلة تضيف إلى تأثير مهرجان نيبوتا.



عرض يوضح مراحل تطور فوانيس نيبوتا منذ أوائل فترة إيدو.



عربة أثناء دورانها يظهر منها صورة ’’أوكوري-إي‘‘ لحسناء بملابس تقليدية مرسومة على الجهة الخلفية.



يتميز مهرجان هيروساكي بمشاركة عربات تشبه الدمى جنبا إلى جنب مع أوغي-نيبوتا الأكثر شيوعا.

سادت أوغي-نيبوتا في هيروساكي إلى حد كبير لأن تصميمها النموذجي يجعلها غير مكلفة نسبيا وسهلة التشييد. وبالمقارنة فإن عربات نينغيو-نيبوتا الأكثر تعقيدا والخاصة بآوموري يتم تصنيعها من الصفر بواسطة حرفيين متخصصين ويمكن أن يستغرق تشييدها ما يصل إلى 3 أشهر بتكلفة تبلغ حوالي 20 مليون ين، تقوم شركات وجهات راعية أخرى عادة بدفع فاتورة تشييد نيبوتا على أساس تطوعي. وتوفر مجموعات مثل جمعيات الأحياء الكثير من الأيدي العاملة، كما يعاد استخدام الإطارات وتُرسم الصور التي تزين العربات بواسطة حرفيين بدوام جزئي بدلا من محترفين بدوام كامل. وقد ساهم هذا النهج المتمثل في ’’أنجز العمل بنفسك‘‘ في الإبقاء على الشعور المحلي بالمهرجان حيا.



منظر لعربة من الداخل. يتكون الإطار من مجموعة متنوعة من أشجار السرو المزروعة محليا.



نموذج لإطار خشبي للعربة.



عرض للصور من قبل فنانين مختلفين مختصين بصور نيبوتا. العمل على العربات موسمي، ولذلك فمعظم الرسامين لديهم وظائف يومية أخرى منتظمة.

هتافات المهرجانات وأسماك الزينة

بعد الانتهاء من قاعة نيبوتا، يواصل الزوار طريقهم لزيارة معرض نيبوتا حيث توجد معارض تبرز جانبين آخرين أساسيين للمهرجان وهما: هتاف المشاركين في موكب المهرجان وسمكة ذهبية ورقية تشبه البالون تسمى كينغيو-نيبوتا.

يردد المشاركون في مهرجان Nebuta في آوموري عبارة ’’راسّي را‘‘ بينما يقفزون ويرقصون، في حين أنه في مهرجان هيروساكي يتم ترديد عبارة ’’يا يادو‘‘ الأكثر هدوءا. تقول إحدى النظريات إن ذلك الهتاف مستمد من أغنية نيبوتا قديمة تقول ’’إيا إيا إيا يو‘‘، بينما ترجع نظرية أخرى الهتاف إلى الصيحات الغاضبة ’’يا يا!‘‘ المستخدمة للتهكم على الخصم أثناء القتال. أما في مهرجان نيبوتا الخاص بمنطقة غوشوغاوارا فيردَد هتاف آخر هو ’’ياتّماري‘‘ والذي يتضمن أيضا نوعا من التحفيز، ما يعطي مصداقية لفكرة أن الهتاف كان في الأصل مستخدما لاستفزاز الجماعات المتنافسة أثناء جرهم عربات نيبوتا في الشوارع.

يقال إن كينغيو-نيبوتا مصممة على غرار تسوغارو-نيشيكي، وهي مجموعة متنوعة من أسماك شبوط للزينة كان يعتز بها حاكم إقطاعية تسوغارو. وخلال فترة إيدو كان قادة الإقطاعية يأملون بأن تصبح الأسماك عنصرا تجاريا مهما، لكن محاولات إكثار تلك الأسماك باءت بالفشل، وتلاشى هذا النوع من الأسماك في النهاية. ولكن أسماك الشبوط اليوم تعيش على شكل فوانيس ملونة يحملها الأطفال.



يوجد في معرض نيبوتا مسودات ’’نيبوتا-إي‘‘ وأشياء أخرى.



مجسم لموكب نيبوتا.



مجموعة من كينغيو-نيبوتا. وإلى جانب الأسماك الذهبية هناك نماذج على شكل 12 حيوانا مكونا للأبراج الصينية.

فنون وحرف محلية

يستطيع الزوار في مركز تسوغارو للحرف تجربة الاختلافات الإقليمية المباشرة للحرف التقليدية مثل الأواني المطلية بالورنيش والفخار والتطريز. وتحوي سانغيندو المجاورة معروضات متعلقة بسمة مميزة إقليمية أخرى هي آلة تسوغارو-جاميسين الموسيقية، وتتيح قرية تسوغارو-هان نيبوتا عروضا يومية على الآلة الموسيقية الشهيرة.



معروضات حرفية تقليدية في مركز تسوغارو للحرف.



حرفي يعمل على قطعة مزركشة بورنيش تسوغارو. ويمكن للزوار طرح الأسئلة.



يامادا ساتشيمي الفائزة مرتين بقسم السيدات في بطولة عموم اليابان للعزف على آلة تسوغارو-جاميسين، تقدم عروضها للزوار.

والمحطة الأخيرة في الجولة هي يوكيئن وهي حديقة يابانية تضم في تصميمها عناصر مثل جبل إيواكي وأشجار صنوبر قديمة من منتزه هيروساكي المجاور. وبعد الاسترخاء في الحديقة، يمكن للزوار التوقف عند متجر غني بالهدايا التذكارية ويتضمن فرع محافظة آوموري لمتجر لبيع المنتجات المحلية، أو تجربة المأكولات المحلية في مطعم أوماييا.



حديقة يوكيئن مصممة على طراز أويشي-بوغاكو المميزة لمنطقة تسوغارو.



مقهى يوكي-أن داخل الحديقة اليابانية.

قرية تسوغارو-هان نيبوتا

العنوان: محافظة آوموري، هيروساكي، كامينوكو-تشو 61

ساعات العمل: مفتوحة يوميا من 9:00 صباحا إلى 5:30 مساء (آخر وقت للدخول في الساعة 5:00 مساء)

رسم الدخول: البالغون 550 ينا، طلاب المدارس الإعدادية والثانوية 350 ينا، طلاب المدارس الابتدائية 220 ينا، الأطفال بعمر 3 سنوات فما فوق 110 ينات

للوصول إلى هناك: يستغرق الطريق 15 دقيقة من محطة هيروساكي على خط JR على متن حافلة كونان تامينوبو-غو، انزل عند موقف قرية تسوغارو-هان نيبوتا

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقرير والنص والصور من Nippon.com)