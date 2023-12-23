أفضل المواقع لمشاهدة قلعة هيميجي
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قلعة على قمة تل
تُعتبر قلعة هيميجي الأكبر والأكثر إثارة للإعجاب من بين مجموع 12 قلعة متبقية في اليابان يعود تاريخ وجودها إلى عصر إيدو ”1603-1868“ أو حتى ما قبل ذلك والتي مازالت تحتفظ بأبراجها المركزية. تم الانتهاء من بناء المجمع الذي يضم القلعة ومرافق أخرى عام 1609. الأبراج ذات اللون الأبيض والأسوار الحجرية والأبراج الثانوية الصغيرة المتناثرة حول القلعة تشاركت في جذب المعجبين والزوار من جميع أنحاء العالم. كما تعد هذه القلعة نموذجاً استثنائياً للهندسة المعمارية التقليدية للقلاع في اليابان وعلى أساس ذلك تم تصنيفها ككنز وطني عام 1931، ثم تم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1995.
موقع هذه القلعة على قمة تل هيمي ياما جعلها تهيمن على المناظر الطبيعية المحيطة بها، ويعمل التفاعل المتغير الذي تلعبه أسقف وأفاريز هذه القلعة على خلق ملامح وصوراً مختلفة حسب زاوية وموقع المتفرج. وتوجد العديد من المواقع المعروفة في جميع أنحاء المدينة بما في ذلك قائمة أفضل 10 مواقع تم تحديدها من طرف السلطات كنوع من التكريم وإحياءً لذكرى ضم هذه القلعة إلى قائمة اليونسكو. وفي هذا المقال سنقوم بزيارة أفضل هذه الأماكن للاستمتاع بالتفرج على هذه التحفة المعمارية التاريخية في اليابان.
محطة هيميجي وشارع أوتيماي
المخرج الشمالي لمحطة هيميجي موصول بشارع أوتيماي الشهير، وهو شارع حيوي وصاخب يمتد إلى قلعة هيميجي بشكل مباشر. للوهلة الأولى تشعر بأن برج القلعة قريب جداً إلا أنه في الحقيقة يبعد عن المحطة ما يقرب كيلومتر ونصف مشياً على الأقدام، والطريق إلى القلعة تتميز بتناغم ساحر يمزج بين العمران الحديث والهندسة المعمارية الإقطاعية القديمة.
إطلالة على القلعة
في عام 2013 تم افتتاح شرفة في محطة هيمجي تُطل على شارع أوتيماي، حيث توفر إطلالة متكاملة على قلعة هيمجي. تتميز هذه الشرفة بتصميمها الداخلي الخشبي المريح ذي الأجواء الهادئة، فتزيد من متعة التفرج على القلعة والاستمتاع بالمناظر الخلابة المحيطة بها.
ميدان سانّومارو
هذا الموقع عبارة عن مساحة شاسعة تقع داخل حديقة هيميجي بالقرب من الجسر التاريخي ساكورامون وأوتِمون البوابة الرئيسية للمجمع. يمكن لكل الزوار دخولها بكل سهولة كما ساهم موقعها عند قاعدة القلعة في منحها شعبية كبرى وجعلها مكاناً شائعاً ومعروفاً بين الزوار للتفرج على البرج عن قرب.
طائر مالك الحزين وقلعة هيميجي
يعد إيغري هيميجي، الذي يواجه متنزه أوتيماي جنوب قلعة هيميجي، مجمعًا ثقافيًا مصممًا على غرار الجدران الحجرية للقلعة. تمثّل جدران القلعة ناصعة البياض طائر مالك الحزين الراقص - المعروف محليًا باسم شيراساغي - بأجنحته الممتدة، ومن هنا أتى لقبها: قلعة شيراساغي جو. الطابق الخامس عبارة عن فضاء أخضر يمكن للزوار الدخول إليه مجانًا، والاستمتاع بإطلالة ساحرة لبرج القلعة.
حديقة شيروميداي
تقع هذه الحديقة إلى الجنوب الشرقي من القلعة وتتميز بوجود شرفة للتفرج مصممة على شكل أسوار حجرية وتماثيل لحيوانات شاتشيهوكو الأسطورية والتي يتزين بها كذلك سقف القلعة. تصطف هذه العناصر بشكل متواز مع قلعة هيميجي الشاهقة لتشكل خلفية رائعة للصور التذكارية.
متحف مدينة هيميجي للفنون
شيد هذا الصرح من الطوب الأحمر عام 1905 وكان في الأصل مستودعاً للأسلحة، تم توسيعه لاحقاً واستعمل كمكاتب لبلدية هيميجي، ثم حُوِّل إلى متحف للفنون عام 1983. تجاور القلعة وهذا المتحف يخلقان تبايناً ممتعاً بين العمران الغربي والياباني.
حديقة شيرتوبيا التذكارية
تقع هذه الحديقة شمال البرج الرئيسي، وقد استغلت كموقع لمعرض هيميجي شيروتوبيا عام 1989، وكان هذا المعرض جزءاً من احتفالات كبيرة أقيمت للاحتفال بمرور الذكرى المئوية لتأسيس حكومة بلدية هيميجي. يوفر هذا الموقع إطلالات بانورامية على البرج الرئيسي وهيغاشي كوتانشو وإنوي كوتانشو، بالإضافة إلى مشهد بوابات وأبراج القلعة العديدة التي تزيد من متعة التفرج من تلك الحديقة.
حديقة أوتوكوياما هايسويْكي
تبدو الحديقة التي تقع فوق تل صغير في ذاك الموقع مثيرة للاهتمام، خاصة مع وجود معبد أوتوكوياما هاتشيمانغو. يعتبر هذا المعبد مخصصًا لإله الوصاية والحراسة، ويشكل مزارًا دينيًا يعبد فيه الزوار الآلهة. تتميز السلالم التي تؤدي إلى المعبد بالانحدار الشديد، وعلى الرغم من التحدي الذي يمثله صعودها، إلا أن الجهد يكون مجزيًا بسبب الإطلالة الساحرة التي يمكن للزوار رؤيتها عند الوصول إلى القمة. إطلالة الحديقة على قلعة هيميجي والمناطق المحيطة بها تضفي على الرحلة جاذبية خاصة.
حديقة كايفوكوجي
تقع هذه الحديقة غرب القلعة وتوفر إطلالة جميلة يهيمن عليها البرج الرئيسي وبرج إينوي كوتينشو الذي يعتبر أكبر الأبراج الثلاثة الثانوية المهمة في المجمع، لهذه الحديقة أهمية تاريخية تكمن في استخدامها كموقع من طرف القوات الموالية للإمبراطور أثناء الإطاحة العنيفة بالشوغون في منتصف القرن التاسع عشر، حيث نصبوا مدافع للدفاع عن القلعة في حال تعرضها للهجوم.
معالم سياحية أخرى
في الحقيقة هناك العديد من المواقع الأخرى غير المواقع العشر الرئيسية المشار إليها آنفاً، وتعتبر أيضاً نقاط جذب للزوار الذين يفضلون السياحة الحرة سيراً على الأقدام أو بواسطة الدراجة الهوائية. من بين هذه المواقع تبرز ناجوياما وماسوياما غرب وشمال القلعة، وموقع تيجاراياما الذي يقع جنوب محطة هيميجي ويتمتع بشهرة كبيرة هو أيضاً.
مكان آخر يجب زيارته ويتمثل في حديقة كوكٌويْن، وهي حديقة يابانية مترامية الأطراف تم إنشاؤها على موقع مقر الإقامة الغربية السابقة لحاكم قلعة هيميجي. وقد تم استوحاء تصميم حدائق كوكٌويْن التسع من التصميم الأصلي لمقر سكن الحاكم، وهذا ما منحها نوعاً من الديمومة والخلود رغم مرور زمن طويل. تحولت هذه الحديقة منذ افتتاحها عام 1992 إضافة إلى المناطق الخضراء المحيطة بها، إلي موقع شهير لتصوير الأفلام.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، تم كتابة وإعداد التقرير من طرف Nippon.com)