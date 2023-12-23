أفضل المواقع لمشاهدة قلعة هيميجي

سياحة وسفر

تُعد قلعة هيميجي ثروة وطنيًة يابانيًة وموقعًا للتراث العالمي. تندرِج هذه القلعة ضِمن الأماكِن التي تستحِق الزيارة فهي واحِدة من بين 12 قلعة يابانِية أصلية، حيث احتفظت برونقها على مدى أربعة قُرون دون أن تلحق بِها أضرار جسيمة بسبب الحُروب أو الزلازل أو الحرائق. تُعد من أفضل الأمثِلة على الهندسة المعمارية للقلاع اليابانية، وتتألف من 83 مبنى. تُعرف القلعة بقلعة هيرون (طائر مالك الحزين)، بسبب أحجارها ذات اللون الأبيض المميز. سنقوم هنا بجولة في أفضل المواقع للاستمتاع بمشاهدة هذا المعلم الثقافي والتاريخي

قلعة على قمة تل

تُعتبر قلعة هيميجي الأكبر والأكثر إثارة للإعجاب من بين مجموع 12 قلعة متبقية في اليابان يعود تاريخ وجودها إلى عصر إيدو ”1603-1868“ أو حتى ما قبل ذلك والتي مازالت تحتفظ بأبراجها المركزية. تم الانتهاء من بناء المجمع الذي يضم القلعة ومرافق أخرى عام 1609. الأبراج ذات اللون الأبيض والأسوار الحجرية والأبراج الثانوية الصغيرة المتناثرة حول القلعة تشاركت في جذب المعجبين والزوار من جميع أنحاء العالم. كما تعد هذه القلعة نموذجاً استثنائياً للهندسة المعمارية التقليدية للقلاع في اليابان وعلى أساس ذلك تم تصنيفها ككنز وطني عام 1931، ثم تم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1995.

موقع هذه القلعة على قمة تل هيمي ياما جعلها تهيمن على المناظر الطبيعية المحيطة بها، ويعمل التفاعل المتغير الذي تلعبه أسقف وأفاريز هذه القلعة على خلق ملامح وصوراً مختلفة حسب زاوية وموقع المتفرج. وتوجد العديد من المواقع المعروفة في جميع أنحاء المدينة بما في ذلك قائمة أفضل 10 مواقع تم تحديدها من طرف السلطات كنوع من التكريم وإحياءً لذكرى ضم هذه القلعة إلى قائمة اليونسكو. وفي هذا المقال سنقوم بزيارة أفضل هذه الأماكن للاستمتاع بالتفرج على هذه التحفة المعمارية التاريخية في اليابان.



نُصب بميدان سانّومارو عليه خريطة تشير إلى أفضل 10 مواقع لمشاهدة قلعة هيميجي. يمكن للزوار المشي للوصول إلى النقطة التي يريدونها أو استئجار دراجة هوائية توفيراً للوقت والجهد.

محطة هيميجي وشارع أوتيماي

المخرج الشمالي لمحطة هيميجي موصول بشارع أوتيماي الشهير، وهو شارع حيوي وصاخب يمتد إلى قلعة هيميجي بشكل مباشر. للوهلة الأولى تشعر بأن برج القلعة قريب جداً إلا أنه في الحقيقة يبعد عن المحطة ما يقرب كيلومتر ونصف مشياً على الأقدام، والطريق إلى القلعة تتميز بتناغم ساحر يمزج بين العمران الحديث والهندسة المعمارية الإقطاعية القديمة.



صورة لبرج ”دايتنشو“ وهو البرج الرئيسي لقلعة هيميجي، يمكن رؤيته مباشرة بمجرد الخروج من محطة هيميجي.

إطلالة على القلعة

في عام 2013 تم افتتاح شرفة في محطة هيمجي تُطل على شارع أوتيماي، حيث توفر إطلالة متكاملة على قلعة هيمجي. تتميز هذه الشرفة بتصميمها الداخلي الخشبي المريح ذي الأجواء الهادئة، فتزيد من متعة التفرج على القلعة والاستمتاع بالمناظر الخلابة المحيطة بها.



صورة للشرفة المطلة على القلعة.



منظر قلعة هيميجي من الشرفة التي تم بناؤها في محطة هيميجي، حيث يمكن رؤية نيشي كوتانشو على يسار من البرج الرئيسي، كما يمكن رؤية قمة إنوي كوتانشو وراءه في الأفق.



شرفة المراقبة مفتوحة في جميع الأوقات، وهو مكان يرتاده المصورون بشكل كبير لالتقاط صور للقلعة ليلاً.

ميدان سانّومارو

هذا الموقع عبارة عن مساحة شاسعة تقع داخل حديقة هيميجي بالقرب من الجسر التاريخي ساكورامون وأوتِمون البوابة الرئيسية للمجمع. يمكن لكل الزوار دخولها بكل سهولة كما ساهم موقعها عند قاعدة القلعة في منحها شعبية كبرى وجعلها مكاناً شائعاً ومعروفاً بين الزوار للتفرج على البرج عن قرب.



يوفر الجانب الغربي من ميدان سانّومارو زاوية رؤية واضحة ودقيقة لمعالم وتفاصيل القلعة، بما في ذلك الممرات المغطاة والتي تربط بين الأبراج الفرعية للمجمع.



يتم إضاءة القلعة يومياً من وقت الغروب حتى منتصف الليل، ويصاحب ذلك عروض موسمية تتوافق مع جمال كل فصل بالإضافة إلى عروض أخرى تذكارية. ويقدم تمازج هذه العروض تجربة مذهلة وساحرة للزوار والمتفرجين.

طائر مالك الحزين وقلعة هيميجي

يعد إيغري هيميجي، الذي يواجه متنزه أوتيماي جنوب قلعة هيميجي، مجمعًا ثقافيًا مصممًا على غرار الجدران الحجرية للقلعة. تمثّل جدران القلعة ناصعة البياض طائر مالك الحزين الراقص - المعروف محليًا باسم شيراساغي - بأجنحته الممتدة، ومن هنا أتى لقبها: قلعة شيراساغي جو. الطابق الخامس عبارة عن فضاء أخضر يمكن للزوار الدخول إليه مجانًا، والاستمتاع بإطلالة ساحرة لبرج القلعة.



تم افتتاح المبنى عام 2001، يتميز بتصميمه الفريد والمصنوع من الزجاج بالكامل.



إطلالة المبنى على حديقة أوتيماي وقلعة هيميجي.



الإطلالة من على سطح المبنى تضع المتفرجين في نفس مستوى قلعة هيميجي تقريباً، وهذا ما يزيد المشهد جمالاً.

حديقة شيروميداي

تقع هذه الحديقة إلى الجنوب الشرقي من القلعة وتتميز بوجود شرفة للتفرج مصممة على شكل أسوار حجرية وتماثيل لحيوانات شاتشيهوكو الأسطورية والتي يتزين بها كذلك سقف القلعة. تصطف هذه العناصر بشكل متواز مع قلعة هيميجي الشاهقة لتشكل خلفية رائعة للصور التذكارية.



صورة لنقطة يمكن منها الاستمتاع برؤية القلعة في حديقة شيروميداي.

متحف مدينة هيميجي للفنون

شيد هذا الصرح من الطوب الأحمر عام 1905 وكان في الأصل مستودعاً للأسلحة، تم توسيعه لاحقاً واستعمل كمكاتب لبلدية هيميجي، ثم حُوِّل إلى متحف للفنون عام 1983. تجاور القلعة وهذا المتحف يخلقان تبايناً ممتعاً بين العمران الغربي والياباني.



تم اعتماد متحف مدينة هيميجي للفنون كممتلكات ثقافية مادية.



صورة لسقف المتحف بالسيراميك الياباني وهو منتصب إلى جانب البرج الرئيسي وبرج كوتانشو الشرقي في منظر جميل.

حديقة شيرتوبيا التذكارية

تقع هذه الحديقة شمال البرج الرئيسي، وقد استغلت كموقع لمعرض هيميجي شيروتوبيا عام 1989، وكان هذا المعرض جزءاً من احتفالات كبيرة أقيمت للاحتفال بمرور الذكرى المئوية لتأسيس حكومة بلدية هيميجي. يوفر هذا الموقع إطلالات بانورامية على البرج الرئيسي وهيغاشي كوتانشو وإنوي كوتانشو، بالإضافة إلى مشهد بوابات وأبراج القلعة العديدة التي تزيد من متعة التفرج من تلك الحديقة.



إطلالة على قلعة هيميجي من حديقة شيرتوبيا التذكارية



يتجه معظم الزوار إلى القلعة من الجنوب، إلا أن منظر القلعة من الجانب الشمالي لها والذي توفره حديقة شيرتوبيا التذكارية له جاذبيته المميزة

حديقة أوتوكوياما هايسويْكي

تبدو الحديقة التي تقع فوق تل صغير في ذاك الموقع مثيرة للاهتمام، خاصة مع وجود معبد أوتوكوياما هاتشيمانغو. يعتبر هذا المعبد مخصصًا لإله الوصاية والحراسة، ويشكل مزارًا دينيًا يعبد فيه الزوار الآلهة. تتميز السلالم التي تؤدي إلى المعبد بالانحدار الشديد، وعلى الرغم من التحدي الذي يمثله صعودها، إلا أن الجهد يكون مجزيًا بسبب الإطلالة الساحرة التي يمكن للزوار رؤيتها عند الوصول إلى القمة. إطلالة الحديقة على قلعة هيميجي والمناطق المحيطة بها تضفي على الرحلة جاذبية خاصة.



إطلالة ساحرة من حديقة أوتوكوياما هايسويْكي، تبدو فيها قلعة هيميجي وكأنها تطفو على سجادة من الاخضرار المبهر.



إطلالة من الشمال الغربي، حيث يمكن رؤية البرج الرئيسي وثلاثة أبراج من كوتينشو بشكل جد واضح

حديقة كايفوكوجي

تقع هذه الحديقة غرب القلعة وتوفر إطلالة جميلة يهيمن عليها البرج الرئيسي وبرج إينوي كوتينشو الذي يعتبر أكبر الأبراج الثلاثة الثانوية المهمة في المجمع، لهذه الحديقة أهمية تاريخية تكمن في استخدامها كموقع من طرف القوات الموالية للإمبراطور أثناء الإطاحة العنيفة بالشوغون في منتصف القرن التاسع عشر، حيث نصبوا مدافع للدفاع عن القلعة في حال تعرضها للهجوم.



في هذه الصورة يظهر جلياً برج إينوي كوتينشو إلى يسار البرج الرئيسي، حيث يمكن ملاحظة كبر حجمه مقارنة ببرج نيشي كوتينشو الذي يتصدره إلى اليمين.



صورة لقلعة هيميجي مزينة باخضرار جميل من حديقة كوفوكوجي وكأنها لوحة فنية.

معالم سياحية أخرى

في الحقيقة هناك العديد من المواقع الأخرى غير المواقع العشر الرئيسية المشار إليها آنفاً، وتعتبر أيضاً نقاط جذب للزوار الذين يفضلون السياحة الحرة سيراً على الأقدام أو بواسطة الدراجة الهوائية. من بين هذه المواقع تبرز ناجوياما وماسوياما غرب وشمال القلعة، وموقع تيجاراياما الذي يقع جنوب محطة هيميجي ويتمتع بشهرة كبيرة هو أيضاً.



توفر منصة التفرج بحديقة تيغاراياما إطلالة مميزة على قلعة هيميجي التي تتربع على المنظر الحضري للمدينة.

مكان آخر يجب زيارته ويتمثل في حديقة كوكٌويْن، وهي حديقة يابانية مترامية الأطراف تم إنشاؤها على موقع مقر الإقامة الغربية السابقة لحاكم قلعة هيميجي. وقد تم استوحاء تصميم حدائق كوكٌويْن التسع من التصميم الأصلي لمقر سكن الحاكم، وهذا ما منحها نوعاً من الديمومة والخلود رغم مرور زمن طويل. تحولت هذه الحديقة منذ افتتاحها عام 1992 إضافة إلى المناطق الخضراء المحيطة بها، إلي موقع شهير لتصوير الأفلام.



صورة لشلالات المياه المتدفقة بجوار الممر المغطى، الذي يؤدي إلى المقر السابق لإقامة حاكم القلعة داخل حديقة كوكٌويْن.



صورة يظهر فيها الجزء العلوي للقلعة وأبراج السور الغربي وكأنها متربعة فوق أوراق شجر حديقة كوكٌويْن ذات التنسيق المسطح والساحر

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، تم كتابة وإعداد التقرير من طرف Nippon.com)