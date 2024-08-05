عروض جديدة وجذابة لمصارعة السومو اليابانية

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تقدم قاعة سومو الجديدة في أوساكا تعريفًا خفيفًا بالرياضة الوطنية اليابانية في عروض يومية يقدمها محترفون سابقون للزوار من جميع أنحاء العالم.

عرض رائع لرياضة السومو

تعتبر قاعة السومو الجديدة في أوساكا مركزًا مميزًا لتعريف الزوار من جميع أنحاء العالم برياضة السومو، الرياضة التقليدية والشعبية في اليابان. يتم تقديم عروض يومية تشمل عروضاً مباشرة من قبل محترفين سابقين، الذين يقدمون للجمهور تجربة فريدة لمشاهدة هذه الرياضة القديمة بأسلوب مباشر ومثير. بالإضافة إلى العروض، توفر القاعة فرصة للزوار لفهم تاريخ السومو وأسسه الثقافية، من خلال معارض تفاعلية ومعلومات توضح أساسيات هذه الرياضة الفريدة. كما تسمح القاعة للزوار بالاقتراب من المصارعين والتفاعل معهم، مما يضيف إلى الجو الثقافي والتعليمي للزيارة. بفضل هذه البادرة، يمكن للزوار الأجانب التمتع بفهم عميق للسومو وتجربة حية لهذه الرياضة التاريخية التي تجسد جزءاً أساسياً من الثقافة اليابانية. وقد جذبت هذه العروض اهتمامًا كبيرًا من الزوار الأجانب، الذين سارعوا بحجز تذاكر لحضور هذا الحدث المميز. تسعى القاعة لاستقبال 50 ألف زائر خلال الأشهر العشرة المقبلة قبل انعقاد معرض أوساكا إكسبو في عام 2025.

تُعتبر رياضة السومو رمزًا يابانيًا تقليديًا، حيث تثير مباريات اللاعبين بأجسامهم الضخمة إعجاب الجماهير. إلا أن فهم تفاصيل هذه الرياضة العريقة ومتابعة أحداثها ليس بالأمر السهل على الكثيرين حول العالم، خاصةً وأن هناك ست بطولات كبرى فقط في السنة - ثلاثة منها تُقام في طوكيو وواحدة في كل من أوساكا، ناغويا، وفوكوؤكا، مما يجعل فرص مشاهدة المباريات الحية محدودة للغاية.

في قاعة هيراكوزا، يتغير هذا الوضع تمامًا، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة رياضة السومو تقريبًا كل يوم من أيام السنة. هذا يتيح لهم فرصة فريدة للتعرف على هذه الرياضة المثيرة عن قرب، مما يعزز فهمهم وتقديرهم لتقاليدها العريقة.



قواعد وطقوس السومو موضحة باللغة الإنكليزية (© Nippon.com)



يُسمح للمشاهدين بالتصافح والتقاط الصور مع المصارعين حتى أثناء العروض. وهناك أيضًا متسع من الوقت للقاء والترحيب بهم (© Nippon.com)

جميع المؤدين في قاعة السومو هيراكوزا هم مصارعون محترفون سابقون في رياضة السومو، حيث يقدمون عرضًا مثيرًا مدته ساعة واحدة. يُدعى الجمهور أيضًا للدخول إلى الحلبة، مما يمنحهم تجربة عملية مثيرة وفريدة من نوعها.

قبل الافتتاح الرسمي، قدم كاتسورا فوكوريو، راوي قصص راكوغو المولود في كندا، فقرة ترفيهية للحضور كمقدمة للعرض. استخدم فوكوريو مزيجًا من اللغتين الإنجليزية واليابانية، واختير المحتوى بعناية بهدف تسلية الجمهور وشرح النقاط الأساسية لرياضة السومو للمبتدئين.



يبدأ كاتسورا فوكوريو، راوي قصص راكوغو الكندي الموهوب، عرضه بلمسة فكاهية ممتعة. (© Nippon.com)



حركة فتح الحوض مع أرجل متباعدة 180 درجة ومسطحة على الأرض. (© Nippon.com)

خلال العرض، يتم تقديم العديد من الحركات التي تحوز على إعجاب الجمهور، مثل حركة ”الشيكو“ التي تتضمن رفع إحدى القدمين إلى أعلى ثم ضربها على أرض الحلبة، ومتابعة نفس الحركة بالقدم الأخرى. وكذلك حركة ”أواتى ناجى“، التي يتم فيها تدوير الخصم بمهارة، وسحبه، ثم رميه بكلا الركبتين. هذه الحركات، التي يؤديها مصارعو السومو المحترفون السابقون، تعكس المهارات التي صقلوها عبر سنوات من الممارسة.

وعلى صعيد أكثر مرحًا، يُقدَّم عرض ”الشوكيري“، وهو عرض كوميدي للسومو، يتضمن تمثيل الحركات المحظورة بطريقة فكاهية، معززة بالسرد الدرامي وتأثيرات الإضاءة، مما يضيف جوًا من المرح والإثارة إلى العرض.



عرض فكاهي لمجموعة حركات محظورة في رياضة السومو مثل اللكم والعديد من الحركات الاخرى المخالفة للقواعد. (© Nippon.com)



مشهد التصادم بين اللاعبين من أكثر المشاهد المحببة لدى الجمهور. (© Nippon.com)

بعد العرض التقديمي وصعود ”الحكم“ إلى الحلبة، تنطلق المباريات بقوة. يركز اللاعبون على بذل قصارى جهدهم، مما يجعل المواجهة تبدأ بتوتر ملحوظ، تمامًا كما يحدث خلال البطولات الكبرى. يمكن أن تأخذ المباريات منعطفًا مثيرًا، حيث يجد المصارع نفسه على حافة الحلبة، لكنه ينجح في العودة وإسقاط خصمه لتحقيق الفوز.

في النهاية، يتم دعوة أحد أفراد الجمهور إلى الحلبة لاختيار مصارع سومو ليكون منافسه. هذا المصارع العملاق يمتلك القدرة على رفع خصومه المحتملين من أقدامهم في لحظة، مما يجعل من الصعب على الهواة تحريكه حتى بقدم واحدة. ومع ذلك، فإن السقوط والتدحرج في الحلبة جزء من التجربة الرائعة التي لا تُنسى.



يمكن أيضًا دعوة السيدات الى الحلبة، حيث توفر بدلة السومو المبطنة بعض الحماية.(© Nippon.com)



أحدى السيدات من الجمهور تقف في الحلبة بعد المباراة (© Nippon.com)

رياضة السومو تبوح بأسرارها

تاشيرو يوشينوري، المصارع السابق الذي شارك في اقتراح وتخطيط عرض هيراكوزا، بدأ مسيرته المهنية الثانية في عالم الفن بعد اعتزاله السومو. ظهر يوشينوري في أفلام هوليوود كممثل سومو، وقبل عشر سنوات بدأ في تنظيم عروض السومو للزوار الأجانب.

خلال تقديم العروض، أدرك المنظمون أن الأجانب يظهرون فضولًا شديدًا تجاه رياضة السومو. يرغبون في معرفة الأسرار والتقاليد وراء أداء المصارعين، مثل حركة الشيكو والختم الاحتفالي داخل الحلبة، بالإضافة إلى سبب ذر الملح قبل المباراة. وكان من مفاجآت المنظمين أن الجمهور تعرف على أن هذه الأعمال هي في الواقع طقوس تطهيرية، نشأت في إطار طقوس دينية قديمة.

تجمع عروض هيراكوزا بين الأداء الرياضي المثير للسومو والتعريف بالتقاليد والثقافة اليابانية العميقة، مما يوفر للجمهور تجربة ثقافية وتعليمية فريدة.



مجموعة من الريكيشي يتألقون بشكل مدهش في عرض ”تاريخ رياضة السومو“ المذهل تحت تأثير الصوت والضوء. ( © Nippon.com)



تاشيرو يوشينوري، الذي ظهر في أفلام مثل جون ويك: الفصل الرابع. (© Nippon.com)

رياضة السومو، التي تُعتبر الرياضة الوطنية في اليابان، تتميز بقواعد وتقاليد تميزها عن غيرها من الرياضات. يتعين على المصارعين أن يصففوا شعرهم بعقدة علوية ويرتدوا الكيمونو، ويُمنع دخول النساء إلى حلبة المصارعة، المعروفة بـ ”دوهيو“.

لمساعدة المشاهدين على فهم أعمق لهذه الرياضة وجذورها العميقة في الثقافة اليابانية وتاريخها الغني، اقترح تاشيرو إضافة مقدمة في بداية كل عرض. يهدف هذا الإجراء إلى شرح الحقائق الأساسية حول السومو، بما في ذلك توضيح أصوله الأسطورية وكيف نشأت القواعد والتقاليد التي تحكمها. هذا النهج ليس فقط لتعميق فهم الجمهور، بل لإبراز أن السومو ليست مجرد مباراة مصارعة بين رجال يعانون من زيادة الوزن، بل هي رياضة تحمل معاني ثقافية وروحية عميقة تمتد لآلاف السنين في تاريخ اليابان.



بعد انتهاء بطولة أوساكا، قدم مصارع السومو الشهير أورا، المصنف ضمن اللاعبين البارزين، عرضًا مميزًا في هيراكوزا. وقد صرح إنه يشعر بالسعادة لانتشار شعبية رياضة السومو بين الجماهير الأجنبية. (بتصرف من هيراكوزا)



الوجبات المعبأة المتوفرة في هيراكوزا من الاعلي جهة اليسار: هيراكوزا ”ماكونوتشي“، وجبة حلال، وجبة فاخرة، وجبة نباتية. (© Nippon.com)

بناءً على طلب الكثير من الزوار الأجانب، تنطلق العروض في قاعة السومو في المساء، حيث يكون الزوار قد انتهوا من جولاتهم السياحية في النهار. تتضمن التذكرة وجبة ”أوبنتو“ مع مشروب واحد، بما في ذلك المشروبات الكحولية، لتعكس تجربة شبيهة بالبطولة الرسمية وتقديم لمحة فريدة عن الثقافة اليابانية للزوار. يتوفر مجموعة متنوعة من الأطباق اليابانية، بما في ذلك وجبة ”هيراكوزا ماكونوتشي“ الشهيرة التي تشتهر بكرات الأخطبوط ”تاكوياكي“ الخاصة بأوساكا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاختيار من بين خيارات إضافية مثل ”الأوبنتو الفاخر“ المكون من طبقتين، الذي يُعده مطعم نادامان المشهور بالمأكولات اليابانية، بالإضافة إلى ”أوبنتو حلال ونباتي“ مع تكلفة إضافية.

يُعتبر هذا النهج الذي تتبناه مدينة هيراكوزا تجربة رائدة في مشاركة ثقافة السومو مع الزوار الأجانب، حيث يمزج بين الرياضة والمأكولات اليابانية الشهيرة لتوفير تجربة مميزة وثقافية لا تُنسى.



متجر الهدايا مفتوح للجمهور من الساعة 11 صباحًا. تعد مناشف اليد ”تانغوي“ التي تعرض حركات السومو المميزة احد اكثر الهدايا مبيعاً. (© Nippon.com)



قاعة العرض تقع داخل مركز تسوق في منطقة مينامي الترفيهية، ويمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق وسائل النقل العام. (© Nippon.com)

قاعة عرض هيراكوزا باوساكا

العنوان: الطابق الثامن، مجمع نانبا باركس، 70-10-2 نانبا-ناكا، حي نانيوا، مدينة أوساكا.

ساعات العمل: عندما يكون هناك عرض واحد في اليوم، تفتح الأبواب الساعة 6 مساءً ليبدأ العرض في تمام الساعة 7 مساءً. عند وجود عرضين، تفتح الأبواب في تمام الساعة 5 مساءً حيث يبدا العرض الأول في تمام الساعة 6 مساءً، وتفتح الأبواب أيضًا في تمام الساعة 8 مساءً للعرض الثاني الذي يبدا في تمام الساعة 9 مساءً. محل الهدايا مفتوح من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً.

مغلق: كل يوم ثلاثاء، وأيضًا في 31 ديسمبر/ كانون الأول و1 يناير/ كانون الثاني.

أسعار الدخول: المقعد المميز بسعر 16,000 ين، والمقعد في الدرجة الاولى بسعر 12,500 ين، والمقعد في الدرجة الثانية بسعر 9,500 ين ”شامل وجبة بنتو ومشروب واحد“.

الوصول: يبعد المكان 3 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة نانبا على خط سكك حديد نانكاي ومترو أوساكا، ويبعد 5 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة أوساكا-نانبا على سكك حديد هانشين وكينتيتسو.

لمزيد من المعلومات والحجز، يرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي:

https://hirakuza.net/sumohall

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © Nippon.com)