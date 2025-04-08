رحلة في ناغاساكي.. مزيج ساحر من الثقافة اليابانية والغربية في مكان واحد!

سياحة وسفر

مع انفتاح اليابان على العالم بعد عصر العزلة، بدأت المباني المشيدة على الطراز الغربي بالانتشار، لتصبح اليوم معالم سياحية تروي فصولًا من تاريخ التفاعل الثقافي والمعماري. وبفضل موقعها الجغرافي ودورها كميناء رئيسي، حظيت ناغاساكي بنصيب وافر من هذه التحف المعمارية، حيث تتجلى روائع العمارة الغربية في كنائسها التاريخية ومنازلها الأنيقة وحتى منشآتها الصناعية، مما يعكس تمازجًا فريدًا بين التراث الياباني والأسلوب الغربي.

أهم المزارات في ناغاساكي

في ظل القيود الصارمة التي كانت مفروضة على دخول اليابان أو مغادرتها خلال فترة إيدو (1603-1868)، كانت مدينة ناغاساكي المنفذ الوحيد لعبور البضائع والأفكار الأوروبية. في عام 1636، قامت شوغونية توكوغاوا بتشييد جزيرة ديجيما الاصطناعية في خليج ناغاساكي، وقد أصبحت المحطة التجارية الهولندية، التي أُنشئت هناك بعد خمس سنوات، ذات أهمية تجارية كبرى.



تعمل حكومة المدينة على إعادة بناء بقايا ديجيما لتحويلها إلى متحف مفتوح. في منتصف الصورة السفلية يوجد نموذج مصغر لإعادة البناء. على اليسار، تظهر المدرسة البروتستانتية سابقاً، أقدم مبنى لا يزال قائمًا، وقد تم تشييدها عام 1878. (© Nippon.com)



يمكن للزوار رؤية نموذج مُعاد بناؤه لمسكن في المحطة التجارية الهولندية (في الأعلى) وبعض السلع التي كان يتم استيرادها وتصديرها. (© Nippon.com)

في عام 1858، اضطرت الشوغونية إلى فتح البلاد أمام الأجانب بتوقيع معاهدات مع خمس قوى غربية. فأصبحت ناغاساكي ميناءً مفتوحًا، وأُنشئت مستوطنة أجنبية جديدة في منطقة ساحلية جنوب ديجيما. وحتى اليوم، تنتشر مبانٍ ذات طراز غربي عتيق في قلب المدينة. من بين هذه المباني، هناك مبنيان يعتبران محطتين أساسيتين للزوار.

كنيسة أورا، التي شُيّدت عام 1864 للمقيمين الأجانب، هي أقدم كنيسة في اليابان لا تزال قائمة، وهي جزء من قائمة المواقع المسيحية الخفية في منطقة ناغاساكي، والمدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.



يمكن رؤية كنيسة أورا وبرجها المثمن (في الأعلى) من حديقة غلوفر. (© Nippon.com)

على بُعد مسافة قصيرة غربًا، يقع منزل غلوفر. اكتمل بناؤه عام 1863، وهو أقدم مبنى خشبي على الطراز الغربي في اليابان، وأحد مواقع ثورة ميجي الصناعية اليابانية، المدرجة أيضًا على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. اكتمل بناء حديقة غلوفر، التي تتوسط المنزل الرئيسي، عام 1974، وظلت معلمًا سياحيًا بارزًا في ناغاساكي لمدة نصف قرن.



منزل غلوفر بمزيجه المميز من المداخن والبلاط الياباني (في الأعلى)، وفي الداخل، نُسخ مُعاد تمثيلها للحياة المنزلية كما كانت في ذلك العصر. (© Nippon.com)

دور سياسي للتجار الأجانب

كان المنزل مملوكًا لتوماس بليك غلوفر، الذي وصل إلى ناغاساكي عام 1859 في سن الحادية والعشرين ممثلًا لإحدى الشركات التجارية البريطانية.

بعد عامين، أسس شركته الخاصة، غلوفر وشركاه. وبوساطة من ساكاموتو ريوما، تمكّن غلوفر من بيع أسلحة وسفن سرًا إلى مقاطعتي ساتسوما (محافظة كاغوشيما حاليًا) وتشوشو (محافظة ياماغوتشي حاليًا)، اللتين سعتا إلى الإطاحة بالشوغونية المتعثرة. ولهذا السبب، يُعتبر من الشخصيات التي تقف وراء إصلاحات ميجي، التي أتت بحكومة جديدة إلى السلطة.



تمثال برونزي لغلوفر في الحديقة (في الأعلى)، يتم عرض العديد من الصور القديمة داخل المبنى. (© Nippon.com)

إلا أن إنجاز غلوفر الحقيقي تمثّل في دعم تحول اليابان من أمة الساموراي إلى دولة صناعية تُضاهي القوى الغربية. وقد أظهر براعته في مشاريع مشتركة مع إمبراطوريات كبرى في أواخر عهد الشوغونية، ثم مع حكومة ميجي، مُقدّمًا العديد من التقنيات الغربية. من هذه المشاريع منجم تاكاشيما الذي بُني بالتعاون مع مهندسين بريطانيين على جزيرة قبالة ناغاساكي عام 1868. وبعد فترة من الإدارة الحكومية، استحوذت عليه شركة ميتسوبيشي، بقيادة مؤسسها الطموح إيواساكي ياتارو، حيث نجح في توفير وقود أساسي لصناعة الصلب. كما استثمر غلوفر في رصيف في خليج ناغاساكي لإصلاح السفن المستوردة باستخدام الآلات البريطانية، والذي اكتمل في نهاية عام 1868. كما طوّرت ميتسوبيشي حوض كوسوغي، وأصبح بناء السفن صناعةً أساسيةً في ناغاساكي. جدير بالذكر أن كلاً من المنجم والرصيف كان يتم تشغيلهما بواسطة محركات بخارية هي الأولى في اليابان، وهما من الأصول المُدرجة في موقع ميجي للتراث العالمي. كما ساهم غلوفر في نشر البيرة في اليابان، من خلال مشاركته في تأسيس شركة Japan Brewery Company، السابقة لمجموعة شركات كيرين الحالية.



منظر من حديقة ميناء ناغاساكي ومرافقة المخصصة لبناء السفن. (© Nippon.com)

فضلاً عما يبوح به المنزل من التاريخ الشخصي لمالكه وشخصيته الفريدة، يُقدم منزل غلوفر أيضاً معلومات عن أسلوب حياة البريطانيين في اليابان في ذلك الوقت. حيث تتناغم العناصر المعمارية البريطانية، مثل المداخن والمدافئ والأبواب المقوسة، مع البلاط الياباني واستخدام التراب في الجدران في هذا المبنى الفريد.

تزدهر نباتات غلوفر المفضلة في الحديقة والبيت الزجاجي، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بزهور الأوركيد التي كان غلوفر أول من جلبها من جنوب شرق آسيا إلى اليابان، بالإضافة إلى زهور التوليب والكوبية وغيرها من الزهور التي تُضفي جمالاً على فصول السنة.



مواد بناء من اليابان ومن الخارج (في الأعلى)، كان غلوفر يستمتع بقضاء وقته في البيت الزجاجي. (© Nippon.com)

المباني التاريخية نافذة على الماضي

إلى جانب منزل غلوفر، لا يزال هناك منزلان خشبيان آخران قائمان، يجمع كلاهما بين السمات اليابانية والغربية. تجذب هذه المباني التاريخية حوالي 800 ألف زائر إلى الموقع سنويًا.

يتميز منزل التاجر البريطاني فريدريك رينغر بشرفته المعبدة التي تمتد على ثلاثة جوانب من المبنى. انضم رينغر إلى شركة غلوفر للإشراف على تجارة الشاي قبل أن يشارك في تأسيس شركة هولم رينغر وشركاه. بعد إفلاس شركة غلوفر عام 1870، وانضمامه إلى شركة ميتسوبيشي كمستشار، أصبحت شركة رينغر هي الشركة التجارية الوحيدة في ناغاساكي.

لقد ساهم رينغر في تحديث ناغاساكي من خلال مشاريع مثل تطوير شبكة المياه في المدينة. يُذكر أيضاً أن توميسابورو، ابن توماس غلوفر، الذي عمل في شركة هولم رينغر وشركاه، استورد أول سفينة بخارية في اليابان. وبالمناسبة، فإن سلسلة مطاعم رينجر هت التي تقدم نودلز تشانبون في ناغاساكي، والتي لديها فروع في جميع أنحاء البلاد، أخذت اسمها من فريدريك رينجر - على الرغم من عدم وجود صلة مباشرة بينهما.



منزل رينجر (في الأعلى). هنا، يمكن رؤية أدوات مائدة من فندق ناغاساكي (1898-1908)، الذي كان رينجر يأمل في جعله أحد أرقى الفنادق في الشرق. (© Nippon.com)

أما المنزل المتبقي فكان ملكًا لويليام جون ألت، وهو تاجر بريطاني آخر. يتضمن هذا البناء الفريد شرفةً مُحاطة بأعمدة توسكانية.

كان كوياما هيدينوشين، النجار الرئيسي الذي عمل على تشييد المنازل الثلاثة، رائدًا في العمارة ذات الطراز الغربي في اليابان، وصاحب إسهامات في تحديث البلاد. كما بنى كنيسة أورا وشارك في بناء ميناء ميسومي الغربي وتطوير مناجم الفحم في تاكاشيما وغونكانجيما.

نُقلت ستة مبانٍ أخرى على الطراز الغربي من أماكن متفرقة في المدينة إلى حديقة غلوفر، مما أتاح المجال لتخيل شكل مدينة ناغاساكي منذ أكثر من قرن.



من أعلى اليسار باتجاه حركة عقارب الساعة: مبنى مملوك سابقاً لشركة ميتسوبيشي، ومعروضات عن موقع التراث العالمي للثورة الصناعية، وإطلالة على حوض بناء السفن ميتسوبيشي ناغاساكي، أحد عناصر التراث العالمي. (© Nippon.com)

للاطلاع على تفاصيل ساعات العمل ورسوم الدخول، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لحديقة غلوفر. اختر اللغة الإنجليزية من قائمة اللغات.

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية في 16 فبراير/ شباط 2025، الترجمة من الإنكليزية. التقرير والنص والصور من إعداد Nippon.com. صورة العنوان: حديقة غلوفر وإطلالة على البحر. © Nippon.com)