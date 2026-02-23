رقم قياسي جديد: أغلى سمكة تونة في العالم تُباع في أول مزاد ياباني لعام 2026

سياحة وسفر

شهد مزاد رأس السنة الجديدة في سوق تويوسو بطوكيو، الذي أقيم في 5 يناير/ كانون الثاني 2026، تسجيل رقم قياسي غير مسبوق لأول سمكة تونة في العام، حيث بلغ سعرها 510 ملايين ين ياباني، أي ما يعادل 2.1 مليون ين ياباني للكيلوغرام الواحد. وتدفع هذه الصفقة غير المسبوقة إلى التساؤل عما إذا كنا سنشهد أسعارًا أعلى في الأعوام المقبلة أم سيظل الوضع كما هو عليه؟

سمكة بنصف مليار ين

في 5 يناير/ كانون الثاني، أُقيم أول مزاد علني لأسماك التونة في سوق تويوسو بحي كوتو في طوكيو، احتفالاً برأس السنة الجديدة. وحققت سمكة تونة زرقاء الزعانف من المحيط الهادئ، تم اصطيادها في بلدة أوما بمحافظة أوموري، رقماً قياسياً بلغ 510.3 مليون ين ياباني، وهو أعلى سعر يُدفع في هذا المزاد. وقد بلغ وزن السمكة 234 كيلوغراماً، وبيعت بسعر مذهل قدره 2.1 مليون ين ياباني للكيلوغرام الواحد. وهذه السمكة التي يطلق عليها ”إيتشيبان ماغورو“ الأكثر طلبًا والأغلى من بين أسماك التونة في مزاد رأس السنة ورمز تقليدي للحظ السعيد، ظفرت بها شركة كيومورا، المالكة لسلسلة مطاعم سوشي زانمّاي، والتي يرأسها كيمورا كيوشي. وقد كان الرقم القياسي السابق، الذي سُجّل عام 2019 بسعر 333.6 مليون ين ياباني لسمكة تونة وزنها 278 كيلوغراماً، قد سُجّلت أيضاً باسم شركة كيومورا.



الرئيس كيمورا كيوشي يحتفل بطريقته الشهيرة أثناء كشفه عن سمكة ”إيتشيبان ماغورو“ الذي تزيد قيمتها عن 500 مليون ين ياباني في فرعه الرئيسي لمطعم ”سوشي زانمّاي“. (© كاواموتو دايغو)

وحتى عام 2000، خلال حقبة سوق تسوكيجي، لم تتجاوز أسعار سمكة التونة المُباعة في المزاد الافتتاحي للسنة 10 ملايين ين. وفي عام 2001، أول عام جديد في القرن الحادي والعشرين، سُجّل سعر احتفالي ”إضافي“بلغ 20.2 مليون ين، لكنّ الارتفاعات اللافتة في الأسعار ظلت نادرة بعد ذلك لبعض الوقت. وقد بدأت الأسعار بالارتفاع في العقد الثاني من الألفية، ففي عام 2013، بيعت سمكة تونة وزنها 222 كيلوغرامًا مقابل 155.4 مليون ين (700 ألف ين للكيلوغرام)، مسجلةً بذلك المرة الأولى التي يتجاوز فيها سعر المزاد عتبة 100 مليون ين. وفاز بهذا المزاد أيضًا شركة كيومورا، واكتسبت صورة رئيسها كيمورا وهو فاتح ذراعيه لقب ”ملك التونة“، ما أكسبه شهرة واسعة في اليابان وخارجها.

وفي عام 2019، عندما بلغت الأسعار 300 مليون ين، كان سوق طوكيو المركزي لتجارة الجملة قد انتقل لتوه من حي تسوكيجي إلى حي تويوسو، مما جعله أول مزاد رأس سنة يُقام في الموقع الجديد والذي شهد بدوره احتفالاً استثنائياً. وعند سعر 1.2 مليون ين للكيلوغرام، بدا من غير المرجح أن يتم تخطي السعر في أي وقت قريب. إلا أن هذا العام، وفي خضم ارتفاع الأسعار وزيادة الإنفاق السياحي الوافد، تم تجاوز هذا الرقم القياسي بشكل حاسم، مسجلاً رقماً قياسياً تاريخياً جديداً.

المُزايدة تتجاوز حاجز 500 مليون ين ياباني

مع اقتراب موعد بدء المزاد في الساعة 5:10 صباحًا، امتلأت المنطقة المخصصة لعرض أسماك التونة الزرقاء المحلية عن آخرها. وإلى جانب شركة كيومورا، احتشدت الجماهير حول ممثلي شركة يامايوكي، وهي شركة وساطة مقرها حي تويوسو، والتي فازت بسمكة التونة الأفضل إيتشيبان ماغورو لخمس سنوات متتالية حتى العام الماضي، الأمر الذي جعل الأجواء مشحونة بالترقب والحماس.

وبعد تحية مسؤولي السوق، أُقيمت مراسم تصفيق احتفالية. ودوى رنين الأجراس، الذي ملأ القاعة، معلنًا بدء المزاد الأول لسمكة التونة إيتشيبان ماغورو. ويستخدم المزايدون إشارات الأصابع للدلالة على سعر الكيلوغرام. وبينما تُرفع العطاءات عادةً بزيادات قدارها 100 ين، شهد المزاد الافتتاحي لأغلى سمكة تونة ارتفاعًا غير مسبوق بلغ 100 ألف ين، ما أدى إلى قفزات صاروخية في الأسعار بلا توقف. وعلق الرئيس كيمورا لاحقًا على تلك اللحظة قائلًا: ”كنت كمن يقول، انتظر، انتظر، ماذا؟ السعر كان يواصل الارتفاع بلا توقف. شعرت وكأنني في قطار الملاهي“.



ساحة بيع التونة بالجملة في سوق تويوسو، تعج بالحشود خلال المزاد الافتتاحي لعام 2026. (© جيجي برس)

وقد كان هناك سببٌ وراء اشتداد المنافسة. فقد كانت شركة يامايوكي، ممثلاً لمجموعة أونوديرا التي تدير مطاعم مثل مطعم سوشي جينزا أونوديرا وعلامة نادامان التجارية اليابانية الفاخرة، تطمح إلى تحقيق فوزها السادس على التوالي في مزاد التونة الأفضل. ويحظى رئيس يامايوكي، ياماغوتشي يوكيتاكا، بتقديرٍ كبيرٍ لدرجة أنه يُلقب بـ ” ملك التونة“. وفي عام 2025، فاز بسمكة إيتشيبان ماغورو، محققاً ثاني أعلى سعرٍ مُسجل، بلغ 207 ملايين ين ياباني.

وهذه المرة، رفعت شركة يامايوكي سعر المزايدة إلى مليوني ين للكيلوغرام الواحد، أي ما مجموعه 486 مليون ين لهذه السمكة التي تزن 243 كيلوغرامًا، ثم توقفت قبل الوصول إلى 500 مليون ين بقليل. وبعد لحظات، رفعت شركة كيومورا السعر إلى 2.1 مليون ين للكيلوغرام، ظافرة بالمزاد بعد منافسة شرسة. وفي مقابلة مع وكالة جيجي برس الإخبارية، لم يُخفِ ياماغوتشي خيبة أمله، قائلاً: ”لقد تنافست مع شركة كيومورا مرات عديدة، لكن هذه الخسارة كانت مؤلمة حقًا. كنتُ مستعدًا لتغطية الفرق بنفسي، حتى لو تجاوز الأمر الميزانية التي خصصتها مجموعة أونوديرا، لكن مع وجود منافس مباشر لم أستطع المجازفة“. وبحسب التقارير، كانت مجموعة أونوديرا قد بدأت بالفعل الاستعدادات للكشف عن سمكة التونة إيتشيبان ماغورو للجمهور، مما زاد من مرارة الخسارة.



رئيس شركة يامايوكي ”ياماغوتشي يوكيتاكا“، الثاني من اليمين، مع ممثلي مجموعة أونوديرا، بعد فوزه بسمكة إيشيبان ماغورو في مزاد رأس السنة الجديدة لعام 2025. (© كاواموتو دايغو)

بسعر لا يتجاوز 1/65 من سعر صاحب المركز الثاني

ومع اشتداد المنافسة بين المتنافسين، تجاوزت قيمة العرض الفائز بكثير القيمة السوقية الحقيقية للتونة. ولكن كما هو الحال في معظم السنوات، يتم تداول هذا الرقم الجريء على نطاق واسع باعتباره خبراً ساراً بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وبالنسبة لشركة كيومورا، كانت هذه المرة الأولى منذ ست سنوات التي تفوز فيها بسمكة إيتشيبان ماغورو. ومع ذلك، صرّح الرئيس كيمورا كيوشي بأنه لطالما افتخر بقوله ”في كل عام، كنت أشتري أفضل سمكة تونة أراها بعيني“. لكنه أقرّ بأنه خلال السنوات الماضية، خفّف من هذا الحرص عمدًا، بسبب قيودٍ من بينها جائحة فيروس كورونا، ثم حادث انقلاب القارب المميت في أواخر عام 2024 الذي أودى بحياة صياد من بلدة أوما كان قد اصطاد سمكة إيتشيبان ماغورو التي بيعت عام 2019. وفي معرض شرحه لسبب عودته للمنافسة هذا العام، قال كيمورا: ”كان هناك الكثير من أسماك التونة المعروضة في المزاد، لكن هذه السمكة، على وجه الخصوص، كانت الأفضل“.

وفي الواقع، توقع العديد من المراقبين أن تحصد إحدى سمكات التونة التي يزيد وزنها عن 320 كيلوغرامًا، والتي وصلت بدورها من بلدة أوما في 4 يناير/ كانون الثاني، أعلى سعر. إلا أن رأي خبراء سوق تويوسو كان مختلفًا. فالتونة التي يزيد وزنها عن 300 كيلوغرام قد يصعب التعامل معها نظرًا لعوامل مثل العظام الكبيرة التي تحد من سهولة استخدامها. وفي المقابل، بلغ وزن سمكة التونة المختارة 243 كيلوغرامًا، وحظيت بإشادة كبيرة لشكلها المتناسق ومحتواها الغني بالدهون.

وفي غضون ذلك، ببيعت ثاني أغلى تونة في المزاد الأول، وهي أيضاً من بلدة أوما، مقابل 7.83 مليون ين ياباني، محسوبة على أساس وزن 174 كيلوغراماً بسعر 45.000 ين ياباني للكيلوغرام الواحد. ورغم أن هذا السعر يُعدّ استثنائياً في ظروف السوق العادية، إلا أنه لم يُمثّل سوى واحد من خمسة وستين من سعر سمكة التونة الفائزة بالعطاء الأكبر، ولم تحظَى باهتمام يُذكر. ويعكس هذا السعر الباهظ الذي حققته سمكة إيتشيبان ماغورو هوساً واضحاً بالظفر بالمركز الأول. ونظراً للتغطية الإعلامية الفورية التي تلي ذلك، فإن احتلال المركز الثاني لا يُضاهي قيمته.



سمكة التونة التي تم اصطيادها في بلدة أوما حققت سعراً قياسياً بلغ 2.1 مليون ين ياباني للكيلوغرام الواحد. (© كاواموتو دايغو)

استراتيجية دعائية موجهة لوسائل الإعلام والسياح

أعلن الرئيس كيمورا كيوشي عن نهجٍ سخي في تقديم سمكة إيتشيبان ماغورو. وقال: ”لن نأخذ في الحسبان ارتفاع الأسعار، وسنقدمها بأسعارنا المعتادة“، مُحددًا أسعارًا قدرها 398 ينًا لطبق السوشي من التونة قليلة الدسم، و498 ينًا للتونة متوسطة الدسم، و598 ينًا للتونة الدهنية، وذلك قبل الضريبة. وأقرّ بأن هذا الأمر سيؤدي إلى خسارة كبيرة. وقال بابتسامة ساخرة: ”ستكون السيولة النقدية صعبة من الآن فصاعدًا. سأضطر إلى العمل بجدٍّية أكبر“. وفي الوقت نفسه، شدّد على الأهمية الرمزية لهذه البادرة، مُضيفًا أنه يأمل أن يتناول الناس هذه التونة المُباركة ويشعروا بالتفاؤل في بداية العام. وتعكس هذه الخطوة استراتيجية دعائية تُولي اهتمامًا كبيرًا للتغطية الإعلامية، محليًا ودوليًا، وللسياحة الوافدة، حيث تستخدم سمكة إيتشيبان ماغورو ليست فقط كطبق رئيسي في المطبخ، بل أيضًا كرسالة تفاؤل وحماس.

وقد كان للظهور البارز في نشرات الأخبار التلفزيونية والصحف على مستوى البلاد منذ صباح أول يوم عمل في العام الجديد قيمة ترويجية تتجاوز بكثير سعر السمكة نفسها. وقد تجلى ذلك بوضوح بعد الساعة السابعة صباحًا بقليل، عندما تم الكشف عن سمكة إيتشيبان ماغورو في متجر سوشي زانمّاي الرئيسي في سوق تسوكيجي الخارجي. وكانت لافتات عمودية كبيرة تعرض سعر السمكة الباهظ معلقة بالفعل في الخارج. ونظرًا لشعبية المتجر الكبيرة بين الزوار الأجانب، تم تجهيز لافتات باللغة الإنجليزية أيضًا. ولم يكن هذا مفاجئًا، فالمطعم لديه وعي كبير بالجمهور الأجنبي، حتى أنه توسع إلى لوس أنجلوس في عام 2025. ومن الصعب ألا نعجب بحس الشركة التجاري الواعي، وعلى إثر ذلك أيضًا حضرت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية الحدث. وبالنظر إلى التدفق المستمر للزوار الأجانب الذين يتوافدون على سوق تسوكيجي يوميًا، فإن قيمة سمكة إيتشيبان ماغورو كأداة دعائية يصعب قياسها.

وصحيح أن شركة كيومورا ظفرت بالمزاد في عام 2026، لكن المنافسة على سمكة التونة إيتشيبان ماغورو تزداد حدةً. فإلى جانب شركة يامايوكي وأونوديرا، من المرجح أن يزيد دخول مزايدين جدد غير متوقعين من حدة المنافسة. كما تشهد أسعار ”إيتشيبان أوني“، وهو أفخر أنواع قنفذ البحر، ارتفاعًا ملحوظًا. ففي المزاد الافتتاحي هذا العام، بيع 400 غرام من قنفذ البحر الأرجواني المزروع في هوكايدو بسعر استثنائي بلغ 35 مليون ين ياباني. ونظرًا لهذه المؤشرات، لم يعد من المستبعد أن يصل سعر سمكة تونة واحدة إلى مليار ين ياباني.



عُلّقت لافتات باللغة الإنجليزية على واجهة المتجر إلى جانب سمكة إيتشيبان ماغورو ومجسم للرئيس كيمورا. (© إيه إف بي/ جيجي برس)

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة الموضوع: الصحفيون يتجمعون حول سمكة إيتشيبان ماغورو التي وصل سعرها إلى 510 مليون ين ياباني وبجوارها الرئيس كيمورا كيوشي في فرع مطعمه الرئيسي سوشي زانمّاي في سوق تسوكيجي. © أ ف ب/ جيجي برس)