محافظات اليابان

سياحة وسفر

تشتهر محافظة غونما غير الساحلية، الواقعة شمال غرب مدينة طوكيو في جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، بجبالها الوعرة وطقسها الشتوي البارد وينابيعها الساخنة راقية المستوى.

تعد محافظة غونما واحدة من ثماني محافظات غير ساحلية في اليابان، وهي جزء من منطقة كانتو. وتقع مدينة مائباشي عاصمة المحافظة، في جزء منخفض من سهل كانتو في المنتصف الشرقي للمحافظة، جنبًا إلى جنب مع مدينة تاكاساكي، أكبر مدينة بالمحافظة. وتتكون الكثير من مناطق غونما الجنوبية والغربية والشمالية من سلاسل جبلية مرتفعة ووعرة مشتركة مع المحافظات المجارورة مثل نيغاتا وناغانو وسايتاما.

نبذة عن المحافظة

تأسست عام 1876 (كانت مقاطعة كوزوكى سابقًا)

العاصمة: مدينة مائباشي

عدد السكان: 1.939.000 (حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

المساحة: 6.362 كم2

إن قرب محافظة غونما من العاصمة طوكيو جعلها وجهة سياحية جذابة، ففي فصل الصيف هناك الأنشطة التي تمارس في الهواء الطلق مثل التجديف النهري في بلدة ميناكامي والمشي لمسافات طويلة عبر مستنقعات أوزيه الشمالية الشرقية. وفي فصل الشتاء، يستمتع المتزلجون على الجليد بالمنحدرات غير المزدحمة نسبيًا في منتجعات المحافظة، ولكن أكثر ما يجذب الوافدين على المحافظة الينابيع الساخنة، خاصة تلك المتجمعة في مراكز الاستحمام الرئيسية كالتي توجد في بلدتي كوساتسو و إيكاهو.



تشتهر ينابيع بلدة كوساتسو بالنساء اللائي يحركن مياه الأنابيب الساخنة لتبريدها إلى درجة حرارة الاستحمام. (© بيكستا)

ولا تشتهر المحافظة بكونها إحدى مصدري الأرز بسبب فصول الشتاء الباردة والجافة نسبيًا إضافة إلى تضاريسها الجبلية، ولكنها تحتل واحد من المراكز العشرة الأولى على مستوى اليابان في كل من إنتاج الخضروات وتربية الماشية، بما في ذلك ديدان القز. وعلى وجه الخصوص، تتصدر المحافظة البلاد في إنتاج الكونجاك، أحد مكونات طبق أودين الشعبي، وفول الصويا الطازج (إيداماميه)، وهي المُنتج الثاني على مستوى البلاد للملفوف أو الكرنب.

وقد تم إدراج مصنع توميؤكا للحرير والمواقع ذات الصلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 2014، وهو موقع يجسد عملية التحديث والتصنيع على المستوى الوطني من أواخر القرن التاسع عشر وما أعقبه. وقد نمى مصنع توميؤكا ليصبح مركزًا رئيسيًا لتربية دودة القز، الأمر الذي وضع اليابان على الخريطة الدولية كمُنتج عالمي للحرير.

وجبل أساما، على حدود غونما مع محافظة ناغانو، هو البركان الأكثر نشاطًا في جزيرة هونشو. ويبلغ ارتفاعه 2,568 مترًا، وقد ثارت حممه البركانية بشكل كبير في عام 1783، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص وتوجيه ضربة قوية للزراعة الإقليمية لبضع سنوات إثر ذلك.



أحد المعابد في وسط حقل من الحمم البركانية نتج عن ثوران بركان تينمي عام 1783 على المنحدر الشمالي لجبل أساما. (© بيكستا)



غونما-تشان، هي التميمة الرسمية لمحافظة غونما، وهي عبارة عن حصان، تيمنًا بالنصف الثاني من اسم المحافظة الذي ينطق (ما) أي (حصان). وقد كانت منطقة غونما في العصور القديمة مركزًا لتربية الخيول. (© جيجي برس)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

ناكاسونى ياسوهيرو (1918-2019): سياسي ورئيس وزراء اليابان من عام 1982 إلى عام 1987. عمل على تحسين علاقات اليابان مع الاتحاد السوفيتي والصين، لكنه ظل قريبًا من الولايات المتحدة، كما يتضح من علاقاته الشخصية الوثيقة مع رئيس الولايات المتحدة رونالد ريغان، حيث كانت تطلق عليها ”رون ياسو“. ومحليًا، دفعت إدارته إلى خصخصة كيانات الدولة مثل السكك الحديدية الوطنية اليابانية وشركة نيبون للتلغراف والهاتف.

ميكوني رينتارو (1923-2013): ممثل. ظهر في أكثر من 150 فيلمًا على مدار ستة عقود من حياته المهنية، وتم ترشيحه لجائزة الأكاديمية اليابانية 10 مرات وحصل على تكريم الدور الرئيسي ثلاث مرات. تألق في أفلام من ضمنها (الفيتارة البورمية) من إنتاج عام 1956، و (كاوايدان) من إنتاج عام 1964وشارك في العديد من أجزاء السلسلة الكوميدية (تسوري باكا نيشّي) (يوميات صيد السمك).

(النص الأصلي نُشر باللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: ينابيع بلدة إيكاهو الساخنة هي موطن للعديد من الفنادق الصغيرة الجميلة والتي يُقال إنها كانت مصدر إلهام لإستويو غيبلي في فيلم الرسوم المتحركة الشهير المخطوفة. © بيكستا)