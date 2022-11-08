المكونات الأكثر شعبية لطبق أودين الساخن الشهير في اليابان

عندما يصبح الجو باردا لا شيء يمكن أن يبعث على الدفء سواء في المنزل أو الخارج أكثر من قدر ساخن يتصاعد منه البخار. تتناول هذه الدراسة الاستقصائية المكونات الأكثر شيوعا لوجبة ’’أودين‘‘ الساخنة في اليابان.

يعتبر طبق القدر الساخن ’’نابه‘‘ سهل التحضير، وهو وجبة عشاء تفضلها الأسر في جميع أنحاء اليابان خلال الأشهر الباردة. ووفقا لتقرير عام 2022 عن النابه الذي تنشره شركة كيبون فوودز اليابانية سنويا، فإن طبق القدر الساخن الأكثر تناولا في المنازل كان ’’أودين‘‘ والذي حافظ على هذا المركز على مدار 24 عاما متتاليا بدءا من عام 1999. فمن بين 1367 شخصا شملهم الاستطلاع في تقرير هذا العام، قال 66.3% إن أودين كان الوجبة الأكثر تناولا في المنزل. في حين حلّ طبق سوكي ياكي في المرتبة الثانية بنسبة 51.2% تلاه طبق كيمتشي نابه في المركز الثالث بنسبة 45.1%.

يحتوي طبق أودين على مجموعة من النكهات من بينها نكهة خضار دسمة مثل دايكون ’’الفجل الياباني‘‘ وأنواع مختلفة من كونّياكو مطاطية القوام وعجينة بنكهة الأسماك تشبه السوريمي مثل تشيكووا وهانبين وساتسوما-أغي. وعند النظر إلى مكونات طبق أودين الأكثر تفضيلا بين عشاق الطبق، يحتل فجل الدايكون المركز الأول بشكل عام متقدما على البيض المسلوق الذي يأتي في المرتبة الثانية. وحسب الفئة العمرية، كانت دايكون وكينتشاكو وهانبين المكونات الثلاثة الأكثر تفضيلا بين المستجيبين للمسح في العشرينات من العمر، في حين أن أولئك الذين هم في الثلاثينات والأربعينات من العمر فهم يفضلون دايكون والبيض المسلوق وكينتشاكو، أما المستجيبين في الخمسينات من العمر فهم يفضلون دايكون والبيض المسلوق وكونّياكو.

إن طبق أودين واسع الانتشار، حيث تفتخر العديد من المحافظات بمكوناتها المميزة للطبق. فعلى سبيل المثال، تشتهر محافظة توتّوري بإضافة تشيكووا مصنوع من توفو بدلا من الأسماك المطحونة، وغالبا ما يتميز طبق أودين في محافظة مييازاكي باحتوائه على مجموعة من حبوب فاصولياء متبرعمة طولها 15 سم تسمى أوياشي. أما سكان محافظة شيزوؤكا فيضيفون كورو-هانبين داكن اللون، بينما في محافظة أوكيناوا فإن أقدام الخنزير هي المكون المفضل.

قارن التقرير السنوي عن النابه 48 مكونا من مكونات أودين حسب المحافظة ووجد انقساما واضحا بين الشرق والغرب فيما يتعلق بعجينة سوريمي. وعلى الرغم من أن تشيكووا وساتسوما-أغي كانا شائعين في جميع أنحاء البلاد، إلا أن استهلاك تسوميري المصنوع من السردين كان أكبر في مناطق كانتو وجنوب شرقي توهوكو، في حين كان كامابوكو الذي يكون على شكل شرائح دائرية منتشرا في معظم أنحاء كيوشو والمحافظات حول بحر سيتو الداخلي.

كما كان هناك انقسام مماثل حسب المناطق فيما يتعلق بـ’’شيرومونو (وهي كلمة تشمل المكونات ذات الألوان الفاتحة مثل دايكون وهانبين والبيض المسلوق)‘‘. وكانت تشيكووابو مفضلة بشكل كبير في منطقة كانتو ومحافظة آوموري، في حين كانت توفو وياكيدوفو المطهو ببطء أكثر شعبية في المحافظات الواقعة في مناطق هوكوريكو وتشوغوكو وشيكوكو وكيوشو.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)