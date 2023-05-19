محافظات اليابان

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تزخر محافظة تشيبا، بساحلها الطويل الوعر، بالمأكولات البحرية الطازجة والأنشطة الترفيهية البحرية، وهي أيضًا موطن لمنتجع طوكيو ديزني وأحد المطارات الدولية الرئيسية بمنطقة طوكيو في مدينة ناريتا.

تقع محافظة تشيبا على ساحل المحيط الهادئ في اليابان، شرق العاصمة طوكيو. وتتكون المحافظة إلى حد كبير من شبه جزيرة بوسو، وتضم 531 كيلومترًا من الخط الساحلي على طول المحيط الهادئ وخليج طوكيو. وفي الداخل، تعتبر المحافظة أرض مسطحة نسبيًا باستثناء تلال بوسو المنخفضة في الجنوب. والركن الشمالي الغربي للمحافظة، بما في ذلك العاصمة مدينة تشيبا، هو جزء من منطقة طوكيو الكبرى. وهي سادس أكبر محافظة من حيث عدد السكان.

نبذة عن المحافظة

تأسست عام 1873 (كانت مقاطعات شيموسا، كازوسا، و أوا سابقًا)

العاصمة: مدينة تشيبا

تعداد السكان: 6.284.000 (حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

المساحة: 5.157 كم مربع

تشيبا هي المحافظة التي يقع بها مطار ناريتا الدولي، مما يجعلها واحدة من البقاع الأولى التي يحل عليها الأجانب في اليابان، بالإضافة إلى منتجعات ديزني لاند وطوكيو ديزني سي، الواقعة في مدينة أوراياسو. والخط الساحلي الطويل للمحافظة يجعلها وجهة ترفيهية شهيرة. حيث تجذب منطقتي كوجوكوريهاما و إيواي كايغان الشاطئية محبي ركوب الأمواج وغيرهم من مرتادي الشواطئ، بينما توفر مدن الموانئ مثل تشوشي و كاتسوؤرا إطلالات خلابة ومأكولات بحرية طازجة.



الباغودا (المبنى الديني الذي تمارس فيه طقوس الديانة البوذية) المكون من ثلاثة طوابق في المعبد البوذي شينشوجي بالقرب من مطار ناريتا (© بيكستا)

وتربة محافظة تشيبا الغنية تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية، أشهرها الفول السوداني على وجه الخصوص. وتعد المحافظة مركزًا رئيسيًا لمصايد الأسماك، وتعد الصناعة أيضًا عاملًا مساهمًا رئيسيًا في الجانب الاقتصادي، ويأتي في طليعته الإنتاج الكيميائي وتكرير البترول وتصنيع الصلب المتركز في منطقة كييو الصناعية على طول خليج طوكيو.



منارة خليج نوجيما في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة بوسو. (© بيكستا)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

إينو تاداتاكا (1745-1818): رسام خرائط رائد قام بمسحٍ كامل لساحل اليابان.

نودا يوشيهيكو (1957–): سياسي ورئيس وزراء اليابان 2011-12.

ميؤرا كينتارو (1966-2021): فنان ومبدع قصص المانغا اشتهر بعمله مانغا بيروسيرك.

(النص الأصلي نُشر باللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: المنحدرات تلتقي بالمحيط في بلدة أونجوكو على ساحل المحيط الهادئ. © بيكستا)