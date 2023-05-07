محافظات اليابان

سياحة وسفر

تشتهر محافظة هيروشيما بإنتاجها للمحار واليوسفي والساكي، كما تحتوي على نصب السلام التذكاري ومعبد إيتسوكوشيما الشنتوي.

تقع محافظة هيروشيما في الطرف الجنوبي الغربي من جزيرة هونشو في منطقة تشوغوكو. وهي ذات طبيعة جبلية إلى حد كبير، حيث تهيمن عليها سلسلة جبال تشوغوكو التي تمتد على طول الحدود الشمالية. يشكل بحر سيتو الداخلي الحدود الجنوبية للمحافظة ويضم العديد من الجزر الرائعة.

نبذة عن محافظة هيروشيما

تأسست عام 1871 (مكونة من مقاطعتي بينغو وأكي سابقا)

العاصمة: هيروشيما

عدد السكان: 2.8 مليون نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 8479 كيلومتر مربع

هيروشيما هي موطن اثنين من مواقع التراث العالمي لليونسكو، نصب السلام التذكاري في هيروشيما المكرس للقصف الذري للمدينة في أغسطس/آب عام 1945 ومعبد إيتسوكوشيما الشنتوي الذي يُعتبر تقليديا أحد أجمل ثلاثة مواقع في اليابان. تتيح الجبال إلى الشمال ممارسة الكثير من أنشطة المشي لمسافات طويلة وأنشطة أخرى في الهواء الطلق، وفي الجنوب تنتشر مواقع ذات مناظر خلابة على الساحل وجزر البحر الداخلي.



معبد إيتسوكوشيما الشهير والذي يعرف باسم ’’المعبد العائم‘‘ (حقوق الصورة لبيكستا).

التصنيع هو أحد أعمدة اقتصاد هيروشيما، بما في ذلك الصناعات الثقيلة مثل بناء السفن والسيارات، علاوة على قطاعات رائدة مثل صناعة الإلكترونيات. إن موقع هيروشيما المحوري يجعلها مركزا مهما للنقل المحلي والدولي. تُعد المحافظة منتِجا رئيسيا لليوسفي وغيرها من الحمضيات، بالإضافة إلى لحوم أبقار العلامة التجارية ’’واغيو‘‘، وينتشر محارها ذو المذاق الرائع في قوائم طعام المطاعم في جميع أنحاء اليابان. تعد هيروشيما أحد أكبر منتجي الأرز، وتشتهر أيضا بإنتاجها للساكي.



صورة تظهر مزارع المحار مع جسر أكينادا في الخلفية (حقوق الصورة لبيكستا).



هيروشيما كييوموري هي شخصية العلاقات العامة السياحية الرسمية في المحافظة. وهي مستوحاة من القائد العسكري تايرا نو كييوموري الذي كانت له صلات عميقة مع إيتسوكوشيما ومواقع أخرى حول هيروشيما (هيروشيما كييوموري، الحقوق لمحافظة هيروشيما).

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

إيبوسي ماسوجي (1898-1993): روائي وشاعر وكاتب مقالات. مؤلف القصة القصيرة ’’سانشوؤ (الترجمة الإنجليزية من قبل جون بيستر وتعني ’’السمندر‘‘)‘‘ ورواية ’’كوروي أمي (الترجمة الإنجليزية من قبل جون بيستر وتعني ’’المطر الأسود‘‘)‘‘ التي تروي حكاية القصف الذري لهيروشيما.

ماروكي توشي (1901-1995): فنان وهيباكوشا قام مع زوجته توشيكو (1912-2000) بإنشاء ’’ألواح هيروشيما‘‘.

أودا ميكيؤ (1905-1998): رياضي وأول ياباني حائز على ميدالية ذهبية أولمبية. فاز بمسابقة الوثب الثلاثي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1928 في أمستردام.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنجليزية. صورة العنوان: قبة القنبلة الذرية في هيروشيما ومناظر المدينة المحيطة بها، الحقوق لبيكستا)