【صور】اكتشف جمال الحياة البرية في هوكايدو

تتجلى عظمة هوكايدو في صور لحيواناتها البرية المميزة مثل الدببة، البوم، الكركي، والغزلان. ويعود تنوع الحياة الطبيعية فيها إلى العمق الكبير لمضيق تسوغارو الفاصل بين هوكايدو وهونشو، مما جعل الجزيرة الشمالية تنفرد ببيئة مختلفة عن بقية مناطق اليابان.

تختلف الطبيعة في هوكايدو اختلافًا كبيرًا عن تلك الموجودة في جزيرة هونشو الرئيسية جنوبًا. خلال العصر الجليدي الأخير قبل 20 ألف عام، انخفضت مستويات سطح البحر بمقدار 100 متر، مما جعل رأس سويا، النقطة الأكثر شمالًا في هوكايدو، جسرًا بريًا عبرت من خلاله الحيوانات من القارة الأوراسية. لكن مضيق تسوغارو، الذي يفصل هوكايدو عن هونشو، يبلغ عمقه 400 متر وتياراته قوية. هذا منع الحياة البرية من العبور إلى هونشو، وبالتالي فإن العديد من الأنواع التي تعيش في هوكايدو هي أنواع متوطنة في تلك المنطقة. يُعرف هذا الحد الجغرافي الحيواني بـ”خط بلاكيستون“، نسبة إلى عالم الطبيعة الإنجليزي توماس بلاكيستون (1832–1891)، الذي كان أول من لاحظ هذه الظاهرة.

الدب البني آكل كل شيء

يوجد في اليابان نوعان من الدببة: الدب الأسود الآسيوي جنوب خط بلاكيستون، والدب البني شمال الخط. الدببة البنية آكلة لكل شيء، حيث تتكون 90% من نظامها الغذائي من النباتات، لكنها تتغذى أيضًا على سمك السلمون والسلمون المرقط الذي يسبح عكس التيار، والنمل والحشرات الأخرى، بالإضافة إلى حيوانات مثل غزال ييزو السيكا الذي أصبح وفيرًا في السنوات الأخيرة. بعد تجميع كمية كافية من الدهون، تدخل الدببة في سبات شتوي؛ وتلد الإناث صغيرًا أو اثنين في أوكارها خلال هذه الفترة. تخرج الصغار من الوكر في أبريل/نيسان عندما يذوب الثلج وتبقى مع أمهاتها خلال العام الأول. بعد السبات مرة أخرى في الشتاء التالي، تبدأ الصغار في العيش بشكل مستقل في الربيع الذي يليه.

توجد الدببة البنية حاليًا فقط في هوكايدو، لكن تم العثور على حفريات لهذه الدببة في هونشو. قام ماسودا ريويتشي، أستاذ متعين خصيصًا في جامعة هوكايدو ومتخصص في الجغرافيا الحيوانية، بتحليل الحمض النووي للدببة البنية في هوكايدو وحدد ثلاث سلالات: سلالة جنوب هوكايدو، وسلالة شرق هوكايدو، وسلالة وسط وشمال هوكايدو. تُعد سلالة جنوب هوكايدو قريبة جدًا من الحفريات الموجودة في هونشو، وعلى الرغم من عدم وجود دليل قاطع، قد تكون هذه السلالة قد سافرت من شبه الجزيرة الكورية عبر مضيق تسوشيما إلى اليابان وعبرت خط بلاكيستون إلى هوكايدو قبل آلاف السنين.

لم أرَ بنفسي دببة جنوب هوكايدو، لكنني سمعت أنها تُظهر بعض الاختلافات في الحجم والطباع مقارنة بأقرانها في الشرق والشمال. معرفة أن من الممكن الآن تتبع مسار الدببة القديمة حتى رحلاتها من القارة الأوراسية يضيف بُعدًا رومانسيًا إلى البحث العلمي.

بوم هوكايدو

تعيش في هوكايدو عدة أنواع من طيور البوم، بدءًا من الأنواع الشائعة مثل بوم ييزو أورال والبوم القرني والبوم الشرقي الصغير (Scops)، وصولًا إلى الأنواع النادرة التي يُكاد لا يُرى منها أي فرد، مثل البوم الثلجي وبوم النسر.

بومة بلاكيستون السمكية، التي عيّنها الحكومة المركزية كنزًا وطنيًا وتوجد فقط في هوكايدو، لها جناحان يبلغ عرضهما ما يقرب من مترين. تُعتبر هذه البومة، وهي أكبر أنواع البوم في اليابان، طائرًا مهيبًا، ويُنظر إليها من قبل شعب الأينو الأصلي على أنها كوتان كور كاموي (الإله الذي يحمي القرية).

ذات مرة، صادفت زوجًا من بومات بلاكيستون السمكية في وادٍ صغير في جبال شيريتوكو. بينما كنت أتراجع إلى خيمتي وغربت الشمس، أتذكر بحنين كيف هدأني صوت البومات، الذي بدا كأغنية تهليلية في أذني، إلى نوم عميق.

الكركي ذو التاج الأحمر

يُعد الكركي ذو التاج الأحمر، رمزًا مميزًا في الثقافة اليابانية، لاسيما في هوكايدو. ورغم توثيق بعض المشاهدات لهذا الطائر في هونشو خلال فترة إيدو (1603–1868)، فقد ساد الاعتقاد في مطلع القرن العشرين بأنه قد انقرض.

غير أن اكتشاف نحو اثني عشر طائرًا حيًّا عام 1924 في مستنقعات كوشيرو النائية أعاد الأمل، لتبدأ على إثره جهود حثيثة لحمايتها. وبعد قرن من ذلك الاكتشاف، أثمرت هذه الجهود عن نتائج لافتة، إذ بات بالإمكان مشاهدة هذه طيور الكركي أحيانًا في مناطق مختلفة خارج شرق هوكايدو، وارتفع عددها ليصل إلى 1,927 طائرًا حتى يناير/كانون الثاني 2025.

غزال ييزو سيكا

في لغة الآينو يُعرف غزال ييزو سيكا باسم ”يوك“، وهي كلمة تعني ”الفريسة“ أو ”اللحم“، في إشارة إلى مكانته كمصدر غذاء أساسي لشعب الآينو. وقد واجه هذا الغزال خطر الانقراض خلال فترة ميجي (1868–1912) بسبب موجات الثلوج الكثيفة، غير أن أعداده عادت لتزداد بشكل كبير في العقود الأخيرة مع اتساع المراعي. لكن هذا التزايد لا يُنظر إليه دائمًا بإيجابية، إذ ترتبط به مشكلات متزايدة مثل حوادث السير، وإتلاف الأراضي الزراعية، والرعي الجائر فيها.

وفي الختام، يجدر التذكير بأن ذئب ييزو كان يومًا ما يجوب بحرية غابات هوكايدو ومستنقعاتها، قبل أن ينقرض بفعل الأنشطة البشرية في عهد ميجي. واليوم، حين نرى حيوانات هوكايدو في بيئتها البرية، ندرك أن كل نوع منها لا يمكن تعويضه، وأن صون الحياة البرية يظل مسؤولية جوهرية لا غنى عنها.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي: دب بني يصطاد سمك السلمون الوردي. © ميزوكوشي تاكيشي)