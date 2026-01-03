كاواغوتشي تحتضن أطفال الجاليات الأجنبية في اليابان: مبادرة تطوعية لتعليم اللغة وحماية المستقبل

تحديات تعليم اليابانية للأجانب... بين الحواجز اللغوية والاندماج المجتمعي

تُعد مدينة كاواغوتشي في محافظة سايتاما واحدة من أكثر المدن تنوعًا في اليابان، حيث تحتضن جالية مهاجرة كبيرة متعددة الخلفيات والثقافات. وعلى مدى ربع قرن، لم يقف بعض السكان المحليين موقف المتفرّج، بل شكّلوا فريقًا من المتطوعين كرّس جهده لمساندة أطفال المقيمين الأجانب، عبر تزويدهم بمهارات اللغة اليابانية التي يحتاجونها للنجاح في المدرسة والمجتمع، ولبناء جسر حقيقي يصل بين جذورهم المتعددة وحياتهم اليومية في اليابان.

4 عقود من المساعدة في كاواغوتشي

عند مدخل مركز «كوبولا» العام أمام محطة كاواغوتشي مباشرة، تتزين الجدران بملصقات ملونة تعلن عن دروس متنوعة في اللغة اليابانية للناطقين بغيرها. هذه الدروس تقدمها «مدرسة كاواغوتشي التطوعية المسائية» التي أُسست قبل 40 عامًا. عند زيارة الفصول الدراسية، نجد الطاولات مشغولة بمتعلمين أجانب يتلقون الدعم من متطوعين.

طالب ثانوية صيني تعلم اليابانية هناك ونجح في الالتحاق بإحدى أفضل الثانويات في محافظة سايتاما، واليوم يقوم هو بدوره بتدريس طالب صيني أصغر سنًا، بينما يواصل دراسته للغة بنفسه. يقول إن البيئة الودية في الصف ساعدته على التعلم بطريقة طبيعية وشعر بالراحة في طرح الأسئلة.



يُمكن أحيانًا رؤية طلاب غير يابانيين يدرسون في المدرسة يُدربون طلابًا أصغر سنًا. (© تاناكا كيتارو)



لافتة في المنشأة ترحب بالمشاركين الجدد في برامج مدرسة كاواغوتشي المسائية التطوعية. (© تاناكا كيتارو)

كُتب على ملصق عند مدخل الفصل: ”لقد كنا ننتظر قدومكم. التعليم هنا مجاني. يمكن لأي شخص، بغض النظر عن عمره أو جنسيته، الحضور. تفضلوا بالدخول. نرحب أيضًا بأي شخص يرغب في التدريس؛ لا يشترط وجود مؤهلات.“

يرأس البرنامج نوغاوا يوشياكي، موظف حكومي سابق. يتذكر قائلًا: ”في البداية، كان لدينا ستة طلاب، وكانوا جميعًا يابانيين. في مرحلة ما، استقبلنا العديد من الطلاب الذين لم يكونوا يلتحقون بالمدارس النظامية، أما الآن، فالعديد من طلابنا غير يابانيين. كثيرًا ما أسمع أن المدارس المسائية تكشف عن ثغرات مجتمعنا.“ نظرًا لنقص الكادر التعليمي، لا يقبل البرنامج حاليًا سوى الطلاب الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا فما فوق، وهناك قائمة انتظار للراغبين في الحضور.

كما حثّ القائمون على مدرسة كاواغوتشي المسائية التطوعية السلطات الحكومية المحلية على إنشاء برامج تعليمية بعد ساعات العمل لسكان سايتاما. ساعد سجل المدرسة الحافل بالإنجازات في إقناع السلطات بإنشاء فرع يوشون لمدرسة شيبا نيشي الإعدادية، وهي مدرسة ليلية عامة افتُتحت في أبريل/ نيسان 2019. تقع المدرسة بالقرب من مجمع شيبازونو دانتشي السكني العام، حيث غالبية السكان صينيون. ورغم أن التعليم مُوجّه في المقام الأول للمتحدثين الأصليين باللغة اليابانية ممن تجاوزوا سن الالتحاق الإلزامي بالمدرسة، إلا أن المدرسة تقبل أيضًا طلابًا غير يابانيين.



مدير مدرسة كاواجوتشي المسائية التطوعية نوغاوا يوشياكي. (© تاناكا كيتارو)

نريد أن نساعدهم على النجاح

هناك أيضًا برامج عديدة مخصصة للأطفال من 6 إلى 15 سنة، أقدمها «صفوف اللغة اليابانية للأطفال في كاواغوتشي». معظم الملتحقين صينيون أو فيتناميون، ويزداد عدد الأطفال الأصغر (6-8 سنوات). شيبويا جيرو، نائب رئيس البرنامج، يقول: «رغم أن الأطفال الأجانب يتلقون تدريس اليابانية في المدرسة، فإن الكثير منهم يفتقر إلى المفردات اللازمة لاستيعاب مواد مثل الرياضيات أو الدراسات الاجتماعية».



صف كاواغوتشي للغة اليابانية للأطفال، حيث يأتي العديد من الطلاب من فيتنام أو الصين. (© تاناكا كيتارو)

يُجمع فريق البرنامج على رغبته في مساعدة الأطفال على النجاح ودعم الراغبين في التعلم. الدافع وراء جهودهم هو رغبة صادقة في أن يبني الأطفال الأجانب الذين سيعيشون حياتهم في اليابان مستقبلًا باهرًا لأنفسهم.

دروس المدرسة لا تكفي

وفقًا لمسح أجراه مجلس التعليم في كاواغوتشي حتى مايو 2025، يدرس حوالي 3000 طفل غير ياباني في المدارس الابتدائية والإعدادية الحكومية في المدينة. من بين هؤلاء، يحتاج 1600 طفل، 60% منهم صينيون و20% أتراك، إلى تدريب على اللغة اليابانية.

يتوفر في المدينة أكثر من 90 معلمًا لتقديم دروس تكميلية في اللغة اليابانية. وبالتالي، يتمتع البرنامج بكوادر جيدة نسبيًا، إلا أن أساسيات اللغة اليابانية التي يتعلمها الأطفال في المدرسة لا تكفي لتمكينهم من متابعة الدروس بفعالية. يقول ساتو أكينوري من مجلس التعليم بالمدينة: ”على الرغم من قدرة الأطفال على التحدث باللغة اليابانية، إلا أنهم لن يتمكنوا من فهم الدروس جيدًا إذا لم يكونوا، على سبيل المثال، على دراية بمصطلحات مثل “عمودي” أو “أفقي” المستخدمة في الرياضيات“. لهذا السبب، يُعد تدريس اللغة اليابانية الذي تقدمه الجماعات المدنية مكملًا أساسيًا للتعليم المدرسي للأطفال الراغبين في تعلم المزيد.

تنوع في مواجهة التحديات المحلية

تقول البروفيسورة تسوبويا ميوكو من جامعة مدينة يوكوهاما، الخبيرة في دعم الأطفال غير اليابانيين، إن برامج دعم اللغة اليابانية التطوعية للبالغين بدأت في جميع أنحاء البلاد في سبعينيات القرن الماضي، عندما استقبلت اليابان لاجئين من فيتنام والدول المجاورة خلال الصراع في الهند الصينية. وشملت موجات لاحقة من البالغين الأجانب الذين تم قبولهم في البلاد شبابًا يابانيين تركوا وراءهم في اضطرابات ما بعد الحرب العالمية الثانية ونشأوا في الصين، وأمريكيين جنوبيين من أصل ياباني. توسعت برامج الدعم بشكل أكبر بعد زلزال هانشين-أواجي عام 1995، كما ظهرت برامج جديدة تستهدف الأطفال.

اليوم، تُواجه هذه البرامج بعض التحديات، منها شيخوخة المتطوعين الذين دعموا هذه البرامج على مر السنين، ونقص من يخلفهم، وعدم استقرار الأوضاع المالية. ولا يختلف الوضع بالنسبة لمتطوعي كاواغوتشي.

يتضمن قانون تعزيز تعليم اللغة اليابانية، الصادر عام 2019، سياسات لتوسيع فرص تعلم اللغة لغير اليابانيين. يحدد هذا التشريع الوطني أدوار مجموعات المجتمع في تدريس اللغة اليابانية، إلى جانب نظام التعليم، ويشير إلى أن الحكومة ستواصل الاعتماد على دعم المجتمع لتدريس اللغة اليابانية.

بيئة سياسية متغيرة

في كاواغوتشي، لعب المواطنون دورًا رائدًا في تعزيز التعايش مع جيرانهم غير اليابانيين، كما يتضح من حي شيبازونو دانتشي، حيث غالبية السكان من الصينيين. إلا أن المزيد من الجنسيات تتدفق إلى المدينة، وأصبحت النزاعات حول قضايا مثل التخلص من القمامة والضوضاء الناجمة عن اختلاف العادات أكثر شيوعًا. في انتخابات مجلس المستشارين التي جرت في يوليو/تموز، تحدث بعض المرشحين بعبارات يمكن تفسيرها على أنها إقصائية للأجانب. فاز أوتسو تسوتومو - المرشح الجديد من حزب سانسيتو، الذي يتبنى شعار ”اليابانيون أولاً“ - بمقعد يمثل محافظة سايتاما، وحصل على ما يقرب من 42 ألف صوت في كاواغوتشي، أي ما نسبته 16% من إجمالي الأصوات، وهو أعلى عدد في المدينة.

أعرب نوغاوا يوشياكي، من مدرسة المساء، عن قلقه إزاء هذه النتيجة، قائلاً: ”في سياق الحملات الانتخابية، أصبح خطاب الكراهية تجاه الأجانب أمرًا طبيعيًا“.

يضيف شيبويا جيرو، من صف كاواغوتشي للغة اليابانية للأطفال: ”نظرًا لتناقص القوى العاملة اليابانية، تحتاج البلاد إلى عمال من الخارج. إن القضايا التي تواجهها اليابان ليست بهذه البساطة بحيث يمكن معالجتها بإجراءات أكثر صرامة لتنظيم الأجانب. في الواقع، ينبغي أن ينصبّ التركيز على ضمان تعليم أطفال العمال الأجانب بطريقة تساعدهم على الازدهار في مجتمعنا“.

ولكن حتى في ظل المخاوف بشأن خطاب الكراهية، تستمر صفوف اللغة اليابانية لغير اليابانيين بثبات في كاواغوتشي. في الواقع، هناك أطفال بحاجة إلى الدعم، واليابانيون مستعدون لتقديمه. ويجري حاليًا استكشاف سبل أخرى لجذب المزيد من المشاركين، من اليابانيين وغير اليابانيين.



شيبويا جيرو يشارك في تعليم اللغة اليابانية للأطفال منذ أكثر من عشر سنوات. (© تاناكا كيتارو)

مساعدة الأطفال الأكراد على تعلم اللغة اليابانية

تُسلّط التقارير الإخبارية الضوء على وجود عدد كبير من الأكراد المقيمين في كاواغوتشي، ممن فروا من خطر العنف العرقي في تركيا. إلا أن الحكومة اليابانية رفضت منحهم وضع اللجوء، والعديد منهم مفرج عنهم مؤقتًا من مراكز احتجاز المهاجرين لأسباب إنسانية. ويُقدّر عدد الأطفال الأكراد المقيمين في المدينة بنحو 400 طفل. ويُقدّم كومورو كيكو دروسًا في اللغة اليابانية لخمسين منهم تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا، حيث يدفعون 200 ين ياباني لكل حصة، ويتكفّل كومورو شخصيًا بتغطية الفرق بين دخل الدروس ونفقاتها.



كومورو كيكو ترأس فصل اللغة اليابانية للأكراد. (© ماتسوموتو سويتشي)

لاحظت مؤخرًا تغيرًا في مواقف المواطنين تجاه الزيادة السريعة في أعداد المقيمين الأجانب في مدينتهم. تعتقد أن حوالي 10% من سكان كاواغوتشي اليابانيين يرون ضرورة التعايش مع جيرانهم الأجانب، وأن 20% لا ينظرون إلى الأجانب بإيجابية، بينما يعتقد غالبية اليابانيين أن هذه القضية لا تعنيهم.

كما لاحظت كومورو بنفسها ازديادًا في تمرد الأطفال الأكراد. ”يواجه بعض الأطفال قيودًا لغوية مزدوجة، إذ لا يجيدون لغتهم الأم ولا اليابانية. أما الأطفال الأكبر سنًا، في المرحلتين الإعدادية والثانوية، فيفتقرون إلى المفردات الكافية ويجدون صعوبة في التعبير عن أنفسهم جيدًا، مما يُشعرهم بالإحباط“.

لا تُتاح للأجانب المفرج عنهم مؤقتًا سوى فرص محدودة للعمل، وإمكانية محدودة للحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي، مما يُبقي بعضهم في وضعٍ مُزرٍ. تُقدم كومورو الدعم للأطفال من خلال صفها الياباني. تقول: ”أريد أن أفعل شيئًا قبل أن يبدأ الأطفال في الانخراط في سلوكيات مُشكلة. لم يصل هؤلاء الأطفال إلى اليابان بمحض إرادتهم، لكنني أريدهم أن يعيشوا حياةً سعيدة“.

المتطوعون بحاجة إلى الدعم أيضًا

يقول البروفيسور تسوبويا من جامعة مدينة يوكوهاما: ”انتشرَت تدريجيًا دروس اللغة اليابانية المحلية، التي بدأت بمبادرة من المتطوعين، وساعدت الأطفال الأجانب بشكل ملحوظ على الارتقاء بمستويات التعليم العالي. في الوقت نفسه، ازداد عدد الأطفال الأجانب في اليابان بوتيرة سريعة، ولم يعد هناك عدد كافٍ من المتطوعين حاليًا. لضمان استدامة هذه الدروس، ينبغي على السلطات دعم المتطوعين من خلال تقديم الدعم المالي والمكاني، ومساعدة المجموعات التطوعية على تشكيل منظمات غير ربحية لتعزيز مصداقيتها. كما ينبغي اتخاذ خطوات لإشراك الأفراد ذوي العلاقات مع الدول الأخرى والطلاب والجهات الفاعلة الأخرى في رعاية الجيل القادم الذي يتولى مهمة تعليم اللغة اليابانية على مستوى القاعدة الشعبية.“

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: ملصقات تُروّج لدروس اللغة اليابانية على لوحة إعلانات في منشأة في كاواغوتشي، محافظة سايتاما. © ماتسوموتو سويتشي)