كيف يمكن أن تنجو متاجر ”الكومبيني“ من حرب البقاء الشرسة؟

أصبحت متاجر الكومبيني المنتشرة في جميع أنحاء البلاد في حالة إشباع بسبب نقص المواليد وشيخوخة السكان. ومع تقلص حجم كعكة السوق في المستقبل، سيدخل قطاع متاجر الكومبيني في حرب بقاء شرسة. وفي هذا المقال سنقوم باستكشاف إستراتيجيات الشركات الثلاث الكبرى، سفن إلفن، وفاملي مارت، ولوسون، وكيف تحاول تأمين وزيادة حصتها ومبيعاتها في السوق.

انخفاض الأرباح على أساس سنوي

لم تكن أرقام مبيعات المتاجر الصغيرة ”الكومبيني“ للربعين الأولين من عام 2020 مفاجأة، نظرًا للتأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا، لكنها لا تزال تثير الصدمة. فبمقارنة مبيعات جميع متاجر السلسلة لكل شركة من الشركات لهذا العام مع مبيعات العام الماضي، فقد انخفضت مبيعات سفن إلفن بنسبة 3.4%، ومبيعات فاملي مارت بنسبة 10.5%، ومبيعات لوسون بنسبة 9.2%. وبالإضافة إلى ذلك، كانت مجموع الأرباح التشغيلية للشركات الثلاث مجتمعة 153.2 مليار ين بانخفاض بنسبة 25% عن نفس الفترة من العام السابق.

وليس هناك شك في أنها شركات كبرى، وأن القيمة المطلقة لمبيعات جميع المتاجر هي 2.45 ترليون ين لشركة سفن، و1.36 ترليون ين لشركة فاملي، و1.09 ترليون ين لشركة لوسون. ولكنها أمام منعطف تاريخي.

حيث ترتفع قيمة مشتريات كل زبون في المرة الواحدة لكل شركة من الشركات بسبب البقاء في المنازل بسبب فيروس كورونا الجديد، ولكن الوضع يشير إلى انخفاض عدد الزبائن الذين يذهبون إلى تلك المتاجر. فعلى وجه الخصوص، عملت كل شركة على تلبية طلب المكاتب التجارية، وقامت بتوسيع قنوات مبيعاتها خارج المناطق السكنية، لذلك فإن الضرر كبير.

وعلى الرغم من وجود فيروس كورونا الجديد، إلا أنه يبدو أن المشاكل التي كانت تعاني منها كل شركة حتى الآن قد ظهرت للعلن.

قضايا مستقبلية: نقص العمالة وانخفاض الدخل

هناك ثلاث مشاكل تتعلق بمتاجر الكومبيني في الوقت الحالي. المشكلة الأولى هي نقص اليد العاملة، والمشكلة الثانية هي أنه أصبح من الصعب العمل لمدة أربع وعشرين ساعة يوميا، بالإضافة إلى رفض لجنة المنافسة العادلة والرأي العام لذلك، والمشكلة الثالثة هي إشباع الأسواق بسبب نقص المواليد وشيخوخة السكان.

ومع ذلك، هناك شعور بأن المشكلة الأولى المتمثلة بنقص اليد العاملة قد خفت بعد الازدياد الكبير في الباحثين عن عمل بسبب جائحة كورونا. حيث يزداد طلاب الجامعات وكبار السن الباحثين عن عمل أيضا. ولكن صرحت لجنة المنافسة العادلة بأنه إذا قام المقر الرئيسي لشركة متاجر الكومبيني بإجبار صاحب الامتياز على فتح المتجر لمدة أربع وعشرين ساعة يوميا بشكل فعلي، فإن ذلك يعد مخالفة لقانون منع الاحتكار. وهناك اتجاه قوي لطلب تحسين ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشكلة الثانية ليست مجرد مشكلة نقص العمالة، وإنما ترتبط بالمشكلة الثالثة. بعبارة أخرى، من وجهة نظر مالك متجر الكومبيني، فإن متاجر الكومبيني تصبح غير مربحة.

في اليابان، وبعد زلزال شرق اليابان الكبير في عام 2011، أعيد تقييم متاجر الكومبيني كبنية تحتية اجتماعية. ولكن في الوقت الحالي، هناك حوالي ستين ألف متجر كونفني في اليابان. وتضاعف عدد حالات الإفلاس في السنوات الخمس الماضية التي أصبحت فيها متاجر الكومبيني في حالة إشباع، وانخفض الدخل السنوي لكل متجر بنحو مليوني ين.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتم دعم هذا الامتياز التجاري من قبل المالكين الأفراد. وحتى الآن استمر المقر الرئيسي لشركات متاجر الكومبيني بالتعامل مع المالك الفردي للمتجر في قارب واحد. وقد مر حوالي نصف قرن منذ ولادة متاجر الكومبيني. ولا شك في أن تحويل متاجر الخمور إلى متاجر كونفني كان فرصة لإحداث طفرة في تلك المتاجر.

ولكن يمكن الإشارة إلى مشكلتين بسبب المالكين الأفراد كمشاكل إدارية في متاجر الكومبيني اليابانية.

المشكلة الأولى هي عدم وجود شخص يقوم بخلافة مالك المتجر. حيث يتم في كثير من متاجر الكومبيني إبرام عقد مع مالك فردي يقوم بإدارة المتجر، ولا تتم عملية تجديد دماء المالكين بسهولة. ولكن، على سبيل المثال في فاملي مارت، فقد تقرر مراجعة نطاق الأشخاص الذين من الممكن أن يقوموا بخلافة مالك المتجر، والذي كان مقتصرا على الزوج أو الزوجة أو الأولاد، في حال كانت إدارة المتجر تتم عن طريقة شركة. وهكذا، سيكون القيام بمراجعة مضمون عقد المتاجر الموجودة أمرا حتميا.

والمشكلة الثانية هي أنه من الصعب إعادة الاستثمار. ففي حالة القيام بإدارة المتجر من قبل مالك فردي، فمن الصعب القيام باحتجاز الكثير احتياطيات الأرباح. وهكذا، سيتم الاعتماد على المقر الرئيسي بكل الأحوال. فعلى سبيل المثال، تحاول أمازون افتتاح العديد من متاجر الكومبيني غير المأهولة في الولايات المتحدة. وفي المستقبل، سيكون من الصعب على مالكي الامتيازات التجارية الذين يديرون متاجر الكومبيني في اليابان أن ينافسوا تلك المتاجر التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة من الاستثمار كإجراء مضاد.

وتواجه متاجر الكومبيني في اليابان مثل هذه المشاكل الهيكلية، ولكن تقوم أيضا كل شركة من شركات متاجر الكومبيني واحدة تلو الأخرى بابتكار تدابير للمستقبل.

سلسلة لوسون تنشر معلومات عن تخفيضات الأسعار

على سبيل المثال، فإن الشركة التي تستحق لفت الانتباه إليها هي لوسون. حيث يقال إن لوسون رفعت من قدرتها على تخطيط المنتجات، منذ أن أصبحت شركة تابعة لشركة ميتسوبيشي شوجي. وبدأت الشركة في نشر معلومات التخفيضات في بعض المتاجر فقط. ففي متاجر الكومبيني، كانت كمية المنتجات التي تم التخلص منها كبيرة، وأصبح إهدار الطعام مشكلة. لذلك، تقوم الشركة بإرسال معلومات التخفيضات إلى الزبائن الكامنين الذين من المحتمل أن يذهبوا إلى متاجر الكومبيني بعد الساعة الخامسة مساء. وفي الماضي، كان لدى شركة أمازون فكرة القيام بتسيير الشاحنات في الولايات المتحدة، وإيصال المنتجات ذات الأسعار المنخفضة إلى القرب من أعضاء أمازون. وتقوم لوسون بتقديم معلومات اعتمادا على معلومات الأماكن لكل من المتاجر والزبائن الكامنين.

بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة لوسون في وقت مبكر بتقديم خدمة إيصال منتجات متاجر الكومبيني بالتعاون مع شركة أوبر، لدرجة أن منتج ”كارا أغيكون (دجاج مقلي)“ الذي تبيعه لوسون أصبح المنتج الأكثر إيصالا من قبل أوبر في اليابان حتى الآن.

بالمناسبة، هل تعرفون ما هو أول منتج تم بيعه عندما تم افتتاح أول متجر لشركة سفن إلفن في اليابان؟ لقد كانت نظارة شمسية. أي أنه من الممكن بيع أشياء لا يمكن توقعها. لذلك، ركزت متاجر الكومبيني دائما على عرض مجموعة متنوعة من المنتجات. وقامت بإنشاء شكل موحد، وحاولت نشره في البلاد من خلال الطلب والإنتاج بكميات كبيرة.

ومنذ ذلك الحين، كان التوجه لعرض مجموعة من المنتجات التي لا تتغير. ولكن في الوقت الحالي، هناك دعوة للتغيير لإبراز سمات كل منطقة من المناطق. فعند التفكير في الأمر، فإنه من البديهي ألا تكون الأشياء التي تُباع في مناطق المكاتب التجارية والمناطق السكنية أو محافظة هوكايدو ومنطقة كيوشو نفسها.

وأطلقت شركة لوسون مشروع ”التوطين الجزئي“ من خلال السماح ببيع الخضار التي يتم جنيها من المزارع القريبة من المتاجر وغير ذلك. حيث تحاول زيادة جاذبية متاجرها من خلال جعلها متاجر كونفني متعلقة بالبيئة المحلية.

طلبات الهاتف الذكي والتسليم خلال 30 دقيقة

ماذا عن محور المنتجات؟ كانت سفن أول من استجاب إلى الطلب الناتج عن البقاء في المنازل بسبب جائحة كورونا. حيث تم تزويد متاجر الكومبيني في المناطق السكنية بالمشروبات الكحولية فورا، وتم التركيز على المنتجات الغذائية المجمدة أيضا. ففي ظل تراجع الطلب على تناول الطعام في خارج المنزل، خططت الشركة للاستجابة إلى الطلب على الوجبات الجاهزة والوجبات المطبوخة في المنزل. وقامت الشركات الأخرى بنفس الشيء، وتم بيع الشوماي والغيوزا (وجبات صينية تقليدية) وغيرها من الوجبات المجمدة كوجبات خفيفة بديلة عن تناول الطعام في خارج المنازل.

وتقوم شركة سفن بالتركيز على الكيلومتر الأخير (المرحلة الأخيرة من تقديم خدمات الاتصالات للمستخدمين النهائيين). حيث يتيح ذلك طلب منتجات متاجر الكومبيني من الهاتف الذكي. ويقوم المتجر بتسليم المنتج بعد طلبه إلى سيارة التوصيل. وتتميز خدمة البيع عن طريق الإنترنت بسرعة في التوصيل نوعا ما، ولكن قوة متاجر الكومبيني تتمثل في امتلاك متاجر بالقرب من المستهلكين. ومن المخطط أن يتم تسليم المنتج خلال ثلاثين دقيقة.

ويبدو أن الشركة تحاول إنشاء نموذج مكتمل في اليابان وتوسيعه عالميا. وقد تم تجميد أداء متاجر الكومبيني التي تم استيرادها من الولايات المتحدة في الأساس. وعلى العكس من الولايات المتحدة ذات المساحة الشاسعة، كان لابد من السعي إلى تحقيق الكفاءة إلى أقصى حد من خلال توظيف نظام إدارة معلومات نقاط البيع (POS) في اليابان ذات المساحة الصغيرة. وكانت شركة سفن قد قامت في عام 2020 بدفع أكثر من ترليوني ين لشراء شركة متاجر الكومبيني الأمريكية ”سبيد واي (Speedway)“ والتي تحتل المرتبة الثالثة في الولايات المتحدة. حيث تعمل على توسيع مشاريعها في خارج اليابان، في ظل حالة الإشباع التي يعيشها السوق الداخلي.

فاملي مارت تحسن وضعها

كانت فاملي مارت قد قبلت عرض الاستحواذ (TOB) عليها من قبل شركة إيتوتشو، وتم الاتفاق على ذلك في شهر أغسطس/آب من عام 2020. حيث تحاول أن تقاتل في معركة جماعية شاملة من خلال تحولها إلى شركة فرعية تابعة لشركة كبيرة. وبعد ذلك، عملت شركة إيتوتشو على توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل سريع مع الشركات التابعة لها. حيث تخطط لتحليل سجلات الشراء التي من الممكن الحصول عليها من فاملي مارت، ونشر إعلانات تناسب كل شخص.

بالإضافة إلى ذلك، تذكر الشركة بوضوح أنها لن تلاحق الأرقام ، وأنها تسعى إلى تحسين الجودة. وبالقرب من منزلي يوجد متجري كونفني لكل من سفن وفاملي، وأقوم باستخدام كليهما، ولكن أشعر أن فاملي متأخرة عن سفن بشكل كبير في مجال المنتجات الغذائية بشكل خاص. فكما أعلنت الشركة أنها ستعزز جاذبية منتجاتها في هذا المجال، فإن هذا التحسين سيكون مهمة عاجلة.

بالإضافة إلى ذلك تعزز فاملي الاتصال الوثيق مع المجتمع المحلي كما تفعل لوسون. فهناك الكثير من الأشياء التي لا يمكن معرفتها بما فيها تشكيلة المنتجات، إذا كانت المتاجر غير مرتبطة بالمنطقة المحلية. ومع القيام بالنقل الجريء للملكية، فإنها تمضي قدما في إنشاء متاجر محبوبة من قبل سكان المناطق المحلية.

الطريق الذي يجب أن تسلكه متاجر الكومبيني

إن التبغ والمشروبات الكحولية، اللذان يمثلان معظم أرباح متاجر الكومبيني، لا يمكن بيعهما في اليابان بدون موظف في المتجر. لأنه يجب القيام بالتأكد من سن المشتري قبل البيع. ولكن، قد يكون من الممكن القيام بإدارة ذلك من خلال ربطه ببطاقة التعريف الشخصية، واستخدام تقنيات التعرف على الوجه وغير ذلك.

ولكن ربما لن تكون عمليات استبدال الآلة بالبشر ممكنة. وأيضا تتم مناقشة متاجر الكومبيني غير المأهولة في اليابان. ولكن، لا يمكن استخدام متاجر الكومبيني غير المأهولة إلا بهدف شراء وبيع المنتجات البسيطة، ولا أعتقد أنه من الممكن استبدال الآلة بالبشر في جميع مجالات الأعمال التي تقوم بها متاجر الكومبيني في اليابان.

في كل مرة أسافر فيها إلى الخارج، أدرك عظمة المتاجر اليابانية. ومع احتساب خدمات دفع الفواتير والخدمات المختلفة الأخرى، ربما يكون على الموظف أن يكون قادرا على القيام بمئة أو مئتي مهمة.

وفي الواقع، أعتقد أن متاجر الكومبيني في اليابان أصبحت تقوم بلعب دور ”وكيل الأعمال التجارية غير الملائمة“. لذلك، فعلى الرغم من أنني أقوم بكتابة ذلك بجرأة وبشكل تجريدي في النهاية، إلا أنني أعتقد أنه من أجل البقاء على قيد الحياة يجب على متاجر الكومبيني أن تصبح ”متاجر تقوم بالأعمال غير المريحة“. وعدم القيام باستغلال نقاط القوة في مكان من الممكن القيام فيه بشراء المستلزمات الحياتية من المهد إلى اللحد، أي شراء البطاريات وحتى الدخول في التأمين على الحياة، يعتبر خسارة بالنسبة لتلك المتاجر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان: لافتات متاجر فاملي مارت، وسفن إلفن، ولوسون)