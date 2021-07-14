مبادرة لتحسين صورة المراحيض العامة في اليابان

وجد استطلاع أجرته مؤسسة نيبون أن المراحيض العامة في الحدائق وعلى طول الشوارع غالبًا ما يُنظر إليها على أنها قذرة وخطيرة أحيانًا.

المرحاض ضرورة من الضروريات الأساسية المرتبطة بحياة الناس في أي مكان في العالم. وجدت دراسة استقصائية شملت 1000 مراهق تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عامًا أجرتها مؤسسة نيبون في مايو/ أيار أن حوالي 70٪ من المستجيبين قالوا إنهم ”غالبًا“ أو ”أحيانًا“ يستخدمون مرحاضًا عامًا عند الخروج.

وجدت الإجابات على سؤال الاستطلاع حول الأماكن الأكثر استخدامًا لدورات المياه أو المراحيض العامة أن المراحيض في المرافق التجارية، مثل المتاجر الكبرى أو دور السينما، كانت تستخدم في أغلب الأحيان، بنسبة 57.1٪، بينما كانت المراحيض الموجودة في الحدائق أو على طول الشوارع الأقل استخدامًا بنسبة 13.5٪.

أما بالنسبة للانطباعات التي كان لدى المشاركين في استطلاع الرأي حول المراحيض العامة حسب الموقع، فقد وصفت المراحيض في المرافق التجارية بأنها ”نظيفة“ بنسبة 65٪، و ”آمنة“ بنسبة 24.3٪، و ”مضيئة“ بنسبة 26.3٪، بحيث كانت التجربة إيجابية للغاية. في المقابل، وصفت المراحيض في الحدائق العامة أو على امتداد الشوارع بأنها ”قذرة“ بنسبة 67.6٪، و ”خطيرة“ بنسبة 22.8٪، و ”مظلمة“ بنسبة 23.4٪، و ”كريهة الرائحة“ بنسبة 28.6٪، بحيث كان الانطباع سلبياً للغاية، مما يجعل الناس يترددون في استخدامها.

تروج مؤسسة نيبون لمشروع مراحيض طوكيو لتركيب مراحيض مياه عامة في 17 موقعًا في المدينة يمكن لأي شخص استخدامها، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو الإعاقة، بناءً على الاعتقاد بأن المراحيض هي رمز لثقافة الضيافة اليابانية المشهورة عالميًا. يضم المشروع 16 معماريًا عالميًا ومصممًا واحدًا، صمم كل منهم أحد الحمامات العامة. الهدف هو إنشاء مراحيض عامة فريدة ومرحة ونظيفة يسعد أي شخص باستخدامها.

في يونيو/ حزيران 2021، تم تركيب المرحاض العام التاسع في المشروع، الذي صممه المهندس المعماري كوما كينغو، في حديقة نبيشيما شيتو في شيبويا. بالنسبة لهذا المرحاض الذي يقع في حديقة خضراء مورقة، يتم تقسيم المراحيض إلى خمسة هياكل منفصلة تشبه قرية صغيرة. (تُظهر صورة عنوان هذه المقالة أحد المراحيض الموجودة في الحديقة).



مرحاض موري مو كوميتشي من تصميم كوما كينغو كل من الهياكل الخمسة لها وظيفة مختلفة، مثل التي يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة، وواحدة مصممة للأطفال، وواحدة لتغيير الملابس.

رداً على سؤال الاستطلاع حول ما يجب فعله للحفاظ على المراحيض العامة نظيفة، قال 54.5٪ أنه من المهم أن يدرك المستخدمون أنها ملكية عامة وأن يستخدمونها بشكل جيد، بينما قال 42.3٪ أنه يجب تنظيف المرافق بشكل أكثر ومتكرر، و39.3٪ قالوا أن المراحيض يجب أن تكون أكثر أناقة لتجنب اتساخها.



المرحاض الشفاف الذي كثر الحديث عنه في متنزه هارو نو أوغاوا في شيبويا، والذي صممه المهندس المعماري بان شيغيرو.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: مرحاض صممه المهندس المعماري كوما كينغو، في حديقة نابيشيما شيتو في شيبويا)