تعرف عن القواعد الجديدة للسياحة في اليابان

أعلنت وكالة السياحة اليابانية عن إرشادات لإعادة فتح البلاد أمام الزوار الدوليين في مجموعات سياحية اعتبارًا من 10 يونيو/ حزيران.

أعادت اليابان فتح أبوابها بحذر أمام السياح الدوليين في 10 يونيو/ حزيران، وتقتصر في البداية على الزوار في الجولات المصحوبة بمرشدين من البلدان المصنفة على أنها منخفضة المخاطر بسبب انخفاض مستويات الإصابة بفيروس كورونا. أعدت وكالة السياحة اليابانية إرشادات للمسافرين وتعليمات على النحو الملخص أدناه.

تدابير للوقاية من العدوى

يجب على منظمي الرحلات التأكد من أن الزائرين يرتدون الكمامات، وأن يطهروا أيديهم، وأن يتجنبوا ”المحاذير الثلاثة“ (الأماكن المغلقة، الأماكن المزدحمة، الاتصال الوثيق)، والدخول في تأمين طبي.

يجب على الزائرين التسجيل مسبقًا على موقع Visit Japan Web

Visit Japan Web يجب أن يوافق الزوار على أن المخالفات قد تؤدي إلى عدم تمكنهم من الاستمرار في المشاركة في الجولات.

لتسهيل التعرف على جهات الاتصال الوثيقة، يجب أن يكون هناك سجل لأنشطة المشاركين في الجولة. لتقليل فرص الاتصالات الوثيق، يجب أن تكون هناك ترتيبات جلوس في أماكن ثابتة في المطاعم والمؤسسات الأخرى.

إجراءات الطوارئ في حالة اكتشاف إصابة بالعدوى

يجب على منظمي الرحلات تقديم المعلومات مسبقًا إلى المرشدين حول المؤسسات الطبية متعددة اللغات والمترجمين الطبيين المتخصصين.

في حالة وجود حالة إصابة بفيروس كورونا، يجب إخراج الزائر على الفور من المجموعة السياحية وفحصه في مؤسسة طبية. يجب توضيح للمشاركين الآخرين أنه إذا لم يكونوا على اتصال وثيق، يمكنهم متابعة الجولة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)