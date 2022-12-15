نحو 2023... عام الأرنب في اليابان!

بمناسبة أن عام 2023 يوافق عام الأرنب وفقا للأبراج اليابانية، نلقي في هذه المقالة نظرة على ارتباطات هذا الكائن الجميل المغطى بالفراء مع اليابان.

كن مستعدا للأرانب في العام الجديد لأن عام 2023 سيكون عام الأرنب وفقا لدورة 12 عاما من حيوانات الأبراج والمعروفة باللغة اليابانية باسم ’’إيتو (الأبراج اليابانية)‘‘. ومن الشائع رؤية هذا الحيوان ذي الفراء والأذنين الطويلتين على واجهات العرض وبطاقات المعايدة برأس السنة ’’نينغاجو‘‘ والتقويمات في جميع أنحاء البلاد في ديسمبر/كانون الأول.

تعد تربية الأرانب في اليابان كحيوانات أليفة بما في ذلك السلالات المستوردة منها أمرا شائعا. يوجد في البلاد أيضا أنواع مختلفة من الأرانب البرية ’’أوساغي‘‘، وهذه الكلمة اليابانية تشمل أنواعا ذات قرابة وثيقة مثل الأرنب الياباني المنتشر في هونشو وشيكوكو وكيوشو، وأرنب الجبل الذي يشاهد في هوكّايدو الجزيرة الشمالية، وبيكا الشمالي وموطنه أيضا تلك الجزيرة. من الأنواع البارزة أيضا أرنب أمامي وهو نوع لا يوجد إلا في جزيرتين واقعتين جنوبي اليابان هما أمامي أوشيما وتوكونوشيما التي يطلق عليها اسم ’’أحفور حي‘‘ نظرا لأن شكلها يشابه أرانب قديمة عاشت في البر الرئيسي الآسيوي.

مخلوقات أسطورية

ولعل أكثر الأرانب شهرة في اليابان هو ’’أرنب إينابا‘‘ الذي ظهرت قصته لأول مرة في كوجيكي –سجل تاريخي للأمور الأسطورية يعود للقرن الثامن– ولا تزال القصة تُدرس في المدارس حتى يومنا هذا.

تروي هذه القصة كيف أن أرنبا خدع أسماك قرش وجعلها تصطف عبر البحر ليعبر فوقها مثل الجسر. ولكن بمجرد اقترابه من الشاطئ، سخر من أسماك القرش لخداعه لها، لتقوم آخر سمكة قرش بسلخ الأرنب من فرائه. طلب الأرنب من بعض الآلهة المارة النصيحة في علاج آلامه والتي نصحته بالاغتسال بماء البحر وتجفيف نفسه في الريح. ولكن تلك النصيحة لم تؤدِ إلا لزيادة معاناته، ثم أخبره الأخ الأصغر للآلهة واسمه أوكونينوشي-نو-كامي أن يغتسل بماء عذب وأن يلتف في نبات البردي، وقد كانت بالفعل تلك النصيحة سببا في شفاء آلامه.

تقع إينابا بالقرب مما يُعرف الآن بمدينة توتّوري في محافظة توتّوري. ومعبد هاكوتو في المدينة مكرّس للأرنب الأسطوري.

ومن الأرانب الأخرى المعروفة في اليابان، الأرنب الذي يُقال إنه يدق كعك أرز الموتشي على القمر، وهي قصة متفرعة من قصص أخرى تنتشر في عدد من الدول الآسيوية.

الأرانب تسير شرقا

استخدمت دورة إيتو عبر التاريخ أيضا لتحديد اتجاهات البوصلة وأوقات اليوم، حيث يتوافق موقع ’’أوساغي (卯)‘‘ في تلك الدورة مع اتجاه الشرق. وأيضا في النظام الذي كان اليوم بموجبه يقسم إلى 12 ’’ساعة‘‘، كانت ساعة الأرنب تأخذ مكانا توافق الوقت بين الساعة الخامسة إلى السابعة صباحا بالنسبة لوقتنا الراهن.

بالمناسبة إن كلمة أوساغي المستخدمة للإشارة إلى الأرنب في دورة إيتو (卯) تكتب بطريقة مختلفة عن كلمة أوساغي (兎) المستخدمة في الحياة اليومية.



دورة إيتو مكونة من 12 كلمة مكتوبة برموز الكانجي وهي كالتالي من الأعلى باتجاه عقارب الساعة: جرذ، ثور، نمر، أرانب، تنين، أفعى، حصان، غنمة، قرد، ديك، كلب، خنزير.

أمثال عن الأرانب

ورد ذكر الأرانب أيضا في بعض الأمثال اليابانية مثل تلك المذكورة أدناه:

脱兎のごとし

داتّو نو غوتوشي

’’مثل أرنب هارب‘‘، وهي طريقة لوصف شيء سريع للغاية. ويعود أصل المثل إلى نصيحة ’’سن تزو‘‘ الاستراتيجي العسكري الصيني قديما بأن المرء يجب أن يبدو أولا مرهفا مثل الفتاة لاستجرار لا مبالاة العدو، ثم أن يتصرف بسرعة مثل أرنب مسرع قبل أن يكون العدو مستعدا للرد.

うさぎに祭文

أوساغي ني سايمون

كلمة ’’سايمون‘‘ في هذه العبارة تعني مناجاة الآلهة، وبالتالي فإن ’’مناجاة أرنب‘‘ لا يستطيع فهم مثل هذه الأمور، تعني التحدث بدون أي فائدة.

うさぎの糞

أوساغي نو فون

وهو تشبيه بـ’’براز الأرنب‘‘ الذي يخرج على دفعات صغيرة وذلك للإشارة إلى فعل متقطع وغير مستمر.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)