تراجع عدد أعضاء عصابات الياكوزا في اليابان إلى مستوى قياسي جديد

مع تراجع قوة عصابات الجريمة المنظمة ’’بوريوكودان‘‘ في اليابان، يتزايد نشاط جماعات أخرى شبه إجرامية تعرف باسم ’’هانغوري‘‘.

ذكرت وكالة الشرطة القومية أن عدد أعضاء المجموعات المصنفة كعصابات جريمة منظمة وعدد المرتبطين بها كان 22400 حتى نهاية عام 2022، بانخفاض سنوي قدره 1700 فرد. ويمثل هذا الانخفاض الثامن عشر على التوالي على أساس سنوي، وهو أدنى رقم مسجل منذ عام 1958، عندما بدأ جمع مثل تلك البيانات الإحصائية المقارنة.

وانخفض عدد الذين ألقي القبض عليهم في عام 2022 من أعضاء المجموعات المصنفة كعصابات جريمة منظمة والمرتبطين بها بمقدار 1832 على أساس سنوي إلى 9903، ليهبط إلى ما دون مستوى 10 آلاف شخص لأول مرة. ويترافق هذا الانخفاض مع التراجع العام في قوة الجريمة المنظمة وهو ما قلص عدد المعتقلين المحتملين.

وكان العدد الأكبر من الاعتقالات بسبب انتهاكات قانون مراقبة المنشطات (2141 حالة) تلتها اعتقالات قضايا الاحتيال (1424 حالة) ثم الاعتداءات المؤدية إلى إصابة (1424 حالة) وبعدها السرقة (847 حالة) ثم انتهاكات قانون مكافحة الحشيش (619 حالة) وأخيرا الاعتقالات بسبب الابتزاز (453 حالة). بالإضافة إلى ذلك، كان هناك 79 حالة اعتقال بتهمة القتل.

يوضح الجدول أدناه قوة المنظمات الإجرامية الرئيسية من حيث عدد أعضائها والمرتبطين بها. وأكبر منظمة هي ياماغوتشي غومي حيث لديها 8100 عضو في المجموع بانخفاض 400 عن العام السابق، وهي تشكل 36.2% من عدد أعضاء جميع عصابات الجريمة المنظمة. تلتها منظمة كوبي ياماغوتشي غومي والتي كانت تضم 6100 عضوا عندما شُكّلت في عام 2015، لكن تراجع عدد المنطويين في صفوفها إلى 760 شخصا فقط حاليا.

يبلغ عدد الأعضاء الفعليين والأفراد المرتبطين بهاتين المنظمتين – جنبا إلى جنب مع العصابات الرئيسية الأربع الأخرى (كيزونا كاي وإيكيدا غومي وسومييوشي كاي وإيناغاوا كاي) – 16100 شخصا، وهم يمثلون 71.9% من جميع أعضاء العصابات.

العضوية في كبرى العصابات في اليابان

عدد الأعضاء عدد المرتبطين ياماغوتشي غومي 3800 (-200) 4300 (-200) كوبي ياماغوتشي غومي 330 (-180) 430 (-110) كيزونا كاي (سابقا نينكيو ياماغوتشي غومي) 70 (-20) 130 (-10) إيكيدا غومي 70 (-10) 100 (-10) سومييوشي كاي 2400 (-100) 1400 (-100) إيناغاوا كاي 1900 (0) 1200 (0)

من إعداد Nippon.com بناء على بيانات وكالة الشرطة القومية.

وفي الوقت الذي تتراجع فيه قوة عصابات الجريمة المصنفة، باتت جماعات تصنفها وكالة الشرطة القومية بأنها ’’عصابات شبه إجرامية‘‘ (هانغوري) أكثر نشاطا. لم تكشف الوكالة عن أسماء هذه المجموعات أو عدد أعضائها، لكنها تشعر بقلق متزايد من أن هذه الجماعات تعمل وتزدهر جنبا إلى جنب مع الجماعات المحددة كعصابات جريمة منظمة، وتنخرط في عمليات احتيال متخصصة وأنشطة غير قانونية أخرى للحصول على الأموال.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: محققون من شرطة محافظة فوكوؤكا يقومون بمداهمة مكتب إيشيدا غومي، وهي مجموعة ثانوية لتابعة لعصابة الجريمة المنظمة كودو كاي، في مدينة كاسوغا بمحافظة فوكوؤكا في 3 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، © جيجي برس)