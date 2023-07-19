أكثر أفلام استوديو غيبلي تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر الياباني

حقق فيلم ’’المخطوفة‘‘ لعام 2001 أعلى إيرادات لفيلم من إنتاج استوديو غيبلي في شباك التذاكر الياباني على الإطلاق حيث بلغت 31.7 مليار ين. كما أحرز الفيلم رقما قياسيا باعتباره الأعلى إيرادات على الإطلاق في اليابان على مدار أكثر من 20 عاما.

تم إطلاق أحدث أفلام مييازاكي هاياو ’’كيف تعيشون؟‘‘ في 14 يوليو/تموز عام 2023. وهو أول فيلم رسوم متحركة بطول كامل يخرجه مييازاكي بعد فيلم ’’مهب الريح‘‘ لعام 2013، حيث كان قد أعلن اعتزاله بعد إصدار هذا الفيلم، ثم ذكر في عام 2017 أنه يعمل على فيلم آخر.

كان فيلم ’’المخطوفة‘‘ لعام 2001 يتصدر أفلام استوديو غيبلي من حيث إيرادات شباك التذاكر الياباني، فقط وصلت حتى الآن إلى ما إجماليه 31.7 مليار ين متضمنا عروض الإعادة. في الواقع، كان الفيلم الأعلى إيرادات على الإطلاق في اليابان على مدار أكثر من 20 عاما حتى عام 2021 عندما أطاح به فيلم ’’قاتل الشياطين الفيلم: قطار اللانهاية‘‘ والذي وصلت إجمالي إيراداته في النهاية إلى 40.4 مليار ين. كما فاز فيلم المخطوفة بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي لعام 2002 وجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم رسوم متحركة في عام 2003، ما زاد من شهرة استوديو غيبلي ومييازاكي هاياو على مستوى العالم.

أكثر 10 أفلام لاستوديو غيبلي تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر الياباني

1 المخطوفة (مييازاكي هاياو، 2001) 31.7 مليار ين 2 الأميرة مونونوكي (مييازاكي هاياو، 1997) 20.2 مليار ين 3 قلعة هاول المتحركة (مييازاكي هاياو، 2004) 19.6 مليار ين 4 بونيو (مييازاكي هاياو، 2008) 15.5 مليار ين 5 مهب الريح (مييازاكي هاياو، 2013) 12 مليار ين 6 آريتي المقترضة (يونيباياشي هيروماسا، 2010) 9.3 مليار ين 7 حكايات من أراضي البحار (مييازاكي غورو، 2006) 7.8 مليار ين 8 عودة القط (موريتا هيرويوكي، 2001) 6.5 مليار ين 9 بوركو روسو (مييازاكي هاياو، 1992) 4.8 مليار ين 10 بوم بوكو (تاكاهاتا إيساو، 1994) 4.5 مليار ين

من إعداد Nippon.com بناء عبى مقالات سابقة من مواقع إلكترونية أخرى للأفلام. الأفلام الملونة تشير إلى تلك الصادرة منذ عام 2000.

ولكن النجاح في شباك التذاكر لا يتوافق دائما مع شعبية الأفلام لدى المشاهدين. فقد خلصت دراسة استقصائية لعام 2022 أجرتها شركة ’’لاين للأبحاث‘‘ أن فيلم ’’جاري توتورو‘‘ كان المفضل بشكل عام لدى الجمهور، على الرغم من أن إيرادات شباك التذاكر له كانت 1.2 مليار ين فقط، وهو جزء بسيط من إيرادات فيلم المخطوفة، الذي احتل المركز الثاني. كما أن جميع الأفلام الأخرى ضمن قائمة أكثر 5 أفلام تفضيلا بين الجمهور فشلت في تحقيق أي من إيرادات شباك التذاكر المذكورة أعلاه وهي: ’’قلعة في السماء (1.2 مليار ين)‘‘ و ’’كيكي لخدمة التوصيل (3.7 مليار ين)‘‘ و ’’ناوسيكا أميرة وادي الرياح (2.2 مليار ين)‘‘.

صنع استوديو غيبلي لنفسه اسما واكتسب شهرة في اليابان من خلال أعمال شهيرة حققت نجاحا كبيرا مثل ’’الأميرة مونونوكي‘‘ لعام 1997 والمخطوفة لعام 2001. وهذا ما ضمن إيرادات قوية في شباك التذاكر لجميع الأفلام التي تلت ذلك. ولكن الكثير من أفلام الاستوديو الأكثر شعبية تعود إلى فترة الثمانينات. وعلى الرغم من أنها لم تحقق إيرادات كبيرة بشكل خاص، إلا أن العروض التلفزيونية اللاحقة على مر السنين أكسبتهم مكانا ثابتا في قلوب المشاهدين، وغالبا باعتبارها تجارب عائلية مشتركة.



مشهد من فيلم جاري توتورو (© استوديو غيبلي)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: مشاهد من أفلام هي – باتجاه عقارب الساعة – المخطوفة والأميرة مونونوكي وقلعة هاول المتحركة، © استوديو غيبلي)