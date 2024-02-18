تعرف أسعار الدخول إلى المزارات والمعابد المسجلة على قائمة مواقع التراث العالمي في اليابان

أسعار دخول المزارات والمعابد الرئيسية في اليابان ليست ثابتة، حيث تتفاوت الأسعار بشكل كبير من الدخول المجاني إلى أسعار تصل إلى 1000 ين وأكثر.

في هذا المقال، نلخص رسوم الدخول للأضرحة والمعابد المسجلة كجزء من مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو في كيوتو، نارا، ونيكو، بالإضافة إلى المكانين الرئيسيين في وجهة السياحة الشهير في كاماكورا.

الأضرحة والمعابد المسجلة على قائمة التراث العالمي في كيوتو

ضريح كاميغامو مجانًا ين للدخول500 الخاص. ضريح شيموغامو مجانًا 500 ين للمشاهدة الخاصه. معبد توجي ين 500لقاعات كوندو وكوودو. تكلفة منفصلة خلال فترات العرض الخاصة. معبد كيوميزوديرا 400 ين معبد هييزان إينرياكوجي ين1000 ‎500 ين لقاعة الكنز الوطني. معبد دايجوجي 1000 ين تكلفة منفصلة خلال فترات العرض الخاص. معبد نيناجي 800 ين معبد بيودوين 600 ين ضريح أوجيغامي مجانًا معبد كوسانجي 1000 ين رسوم دخول منفصلة قيمتها 500 ين في فصل الخريف. معبد تينريوجي 500(الحديقة) رسوم إضافية بقيمة 300 ين لزيارة القاعات. معبد ريوانجي 600 ين معبد هونغانجي مجانًا قلعة نيجو 800 ين ‎1300ين بما في ذلك قصر نينومارو جوتين. معبد كينكاكوجي (معبد السرادق الذهبي ) 500 ين معبد جينكاكوجي (معبد الجناح الفضي) ين500 معبد سايهوجي / كوكيديرا 4000ين (عند الحجز عبر الإنترنت) يتطلب حجز مسبق

(أكتوبر/تشرين الأول2023)

يتميز معبد سايهوجي، المعروف بشكل أكبر باسم كوكيديرا (معبد الطحالب)، برسوم دخوله الباهظة قيمتها 4000 ين ويجب حجز الزيارات مسبقًا. تتراوح أسعار الدخول للمعابد الأخرى بين 500 و1000 ين. يرجى ملاحظة أنه في فصل الخريف وفترات العرض الخاصة، تفرض بعض الأماكن رسوم منفصلة.

في أبريل / نيسان 2023، قرر معبد كينكاكوجي ومعبد ريوانجي المشهور بحديقته الصخرية رفع رسوم الدخول لديهما بمقدار 100 ين.

المزارات والمعابد المسجلة على قائمة التراث العالمي في نارا

معبد هوريوجي 1500 ين معبد تودايجي ‎ 600ين (قاعة البوذا الكبيرة - دايبوتسودين) في تودايجي. ‎1000ين لتذكرة مدمجة تتضمن الدخول إلى المتحف. معبد كوفوكوجي ‎ 700ين (متحف الكنز الوطني) في كوفوكوجي المناطق الأخرى المفتوحة للزيارة تشمل قاعة هيغاشي كوندو مقابل 300 ين. ضريح كاسوغا تايشا مجانًا ‎ين500 500ين للدخول الخاص، لقاعة الكنز الوطني في كاسوغا تايشا. معبد غانغوجي 500 ين معبد ياكوشيجي 1100 ين ‎1600 ين لتذكرة مدمجة تتضمن الوصول إلى المعرض الخاص معبد تودايجي 1000 ين موقع قصر هيجو مجانًأ

(أكتوبر/تشرين الأول2023)

رسوم الدخول في نارا تشمل 1500 ين لمعبد هوريوجي و1100 ين لمعبد ياكوشيجي. يفرض بعض المعابد رسوم دخول منفصلة لكل مبنى، لذا يرجى التحقق من مواقعهم الرسمية للحصول على التفاصيل قبل الزيارة.

الأطرحة والمعابد المسجلة على قائمة التراث العالمي في نيكو

ضريح توشوغو في نيكو ين1300 ‎ 2100ين لتذكرة مدمجة تتضمن الدخول إلى متحف الكنز الوطني في ضريح توشوغو. ضريح فوتاراسان مجانًا ‎ 300ين لحدائق المزار، 300 ين للجسر المقدس، و1000 ين لقاعة الكنز في ضريح فوتاراسان. معبد رينوجي ‎ 1000ين (تذكرة مدمجة) في معبد رينوجي. يمكن أيضًا دفع رسوم الدخول بشكل منفصل لكل مبنى على حدة. (أكتوبر/تشرين الأول2023) الأضرحة والمعابد الرئيسية في كاماكورا ضريح تسوروغاوكا هاتشيمانغو مجانًا ‎ 200 ين لقاعة الكنز في ضريح تسوروغاوكا هاتشيمانغو معبد كينشوجي 500 ين معبد إنغاكوجي 500 ين بوذا العظيم في كاماكورا (كاماكورا دايبوتسو) 300 ين

(أكتوبر/تشرين الأول2023)

رسوم الدخول إلى ضريح نيكو توشوغو تبلغ 1300 ين، في حين أن تذكرة مدمجة تتضمن الدخول إلى متحف الكنز الوطني تكلف 2100 ين. تُفرض رسوم إضافية بقيمة 800 ين للحصول على دخول إلى المتحف الفني أيضًا. تُحدد رسوم المعابد والأضرحة الرئيسية في كاماكورا حوالي 500 ين لكل واحدة، وهذه ليست مواقع تراث عالمي.

(النص الأصلي باليابانية، الترجمة من الإنكليزية . صورة العنوان : كيوميزوديرا، مكتظة بالسياح في منطقة هيغاشيياما، كيوتو. © جيجي)