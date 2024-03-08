أفلام الأنيمي تهيمن على إيرادات شباك التذاكر في عام 2023 في اليابان

في عام 2023، حققت أفلام الأنيمي نجاحًا هائلاً في اليابان، حيث احتلت المراكز الثلاثة الأولى في شباك التذاكر. هذا يعكس الشغف والاهتمام الكبير من قبل الجماهير بثقافة الأنيمي. تلك الأفلام المتفوقة لعبت دورًا فعّالًا في زيادة إجمالي الإيرادات السينمائية، وربما تشير إلى تأثير هامشي، ولكن قوي للأنيمي على الصناعة الترفيهية في اليابان وخارجها.

أفادت جمعية منتجي الأفلام في اليابان، والتي تضم أربع شركات رئيسية لإنتاج الأفلام في البلاد، بأن إيرادات شباك التذاكر قد ارتفعت بنسبة 3.9٪ لتصل إلى 221.4 مليار ين خلال العام الماضي 2023. يعزى هذا النمو إلى أداء قوي لأفلام الأنيمي، مما يبرز الأثر الإيجابي الكبير الذي تلعبه هذه الأعمال في دعم صناعة السينما في اليابان. يظهر هذا الارتفاع أيضًا تفضيل الجماهير لتجارب السينما المميزة والفريدة التي تقدمها أفلام الأنيمي.

في عام 2023، كانت أفلام الأنيمي تتصدر القائمة العامة بأكملها في إيرادات شباك التذاكر في اليابان، حيث حققت كل منها أكثر من 10 مليار ين. حقق فيلم ”بداية سلام دانك“ أعلى في الإيرادات حيث بلغت 15.9 مليار ين، يليه الفيلم الأمريكي ”فيلم سوبر ماريو بروس“ بـ 14.0 مليار ين، وفيلم ”المحقق كونان: الغواصة الحديدية السوداء“ بإيرادات قدرها 13.9 مليار ين.

في تصنيف الأفلام اليابانية، كانت 6 من أصل 10 أفلام من أفلام الأنيمي. وأشار نائب مدير جمعية منتجي الأفلام في اليابان، كوباياشي كيشي، إلى أن ”القراء استمتعوا بالقصص في المانغا اليابانية الأصلية، مما أدى إلى تقدير النسخ السينمائية“، مما يبرز نجاح وجاذبية الأنيمي لدى الجمهور.

أفضل 10 أفلام في اليابان حسب إيرادات شباك التذاكر لعام 2023

بداية سلام دانك* 15.9 مليار ين المحقق كونان: الغواصة الحديدية السوداء * 13.9 مليار ين الصبي واللقلق * 8.8 مليار ين كنغدوم الجزء الثالث: لهب المصير * 5.6 مليار ين غودزيلا ناقص واحد * 5.6 مليار ين لا تسميها لغزًا * 4.8 مليار ين طوكيو مير: غرفة الطوارئ المتنقلة * 4.5 مليار ين دورايمون: سماء نوبيتا المثلى * 4.3 مليار ين قاتل الشياطين: كيمتسو نو يايبا - إلى قرية الحدادين * 4.2 مليار ين أيدوليش7: لايف 4 بت - بيوند ذا بيريود * 2.9 مليار ين

تم إعداد بواسطة Nippon.com بناءً على البيانات من جمعية منتجي الأفلام في اليابان. تشير النجوم إلى أفلام الأنيمي

(النص الأصلى باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: معجب يلتقط صورة أمام ملصق دعائي لفيلم ”بداية سلام دانك“ في شنغهاي، الصين، في 23 أبريل/ نيسان2023. الأنمي الياباني يحظى بجماهير دولية كبيرة. © رويترز)