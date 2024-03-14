وزارة الصحة اليابانية تنشر مبادئ توجيهية خاصة بتناول بالكحول

أعلنت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان عن إصدار أول دليل توجيهي لها يتعلق بتناول الكحول، مشددة على الأضرار الصحية المحتملة.

في التاسع عشر من فبراير/شباط، أصدرت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية أول مبادئ توجيهية حول كيفية الوقاية من المشاكل الصحية الناجمة عن شرب الخمر. تم استخدام كمية الكحول النقي المستهلكة بدلاً من محتوى الكحول أو عدد المشروبات، لحساب المخاطر الصحية لكل مرض.

وأشارت القيم المرجعية المذكورة إلى الكميات اليومية من الكحول النقي التي من شأنها أن تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بنمط الحياة، حيث تُعتَبر 20 غرامًا أو أكثر للنساء و40 غرامًا أو أكثر للرجال. ويمكن حساب كمية الكحول النقي عن طريق ضرب كمية الكحول المستهلكة بوحدة الحجم (مليمتر) في تركيز الكحول ثم ضرب الناتج في 0.8 (نسبة الكحول). ومن الجدير بالذكر أن 20 غرامًا من الكحول النقي يعادل علبة واحدة (350 مل) من تشوهاي (نوع من الكوكتيل يعتمد على شوتشو) أو علبة كبيرة (500 مل) من البيرة. ويجب أخذ الحيطة والحذر لتجنب تجاوز هذه الكمية.

الكمية اليومية من الكحول النقي تزيد من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة

كم عدد المشروبات التي تحتوي على 20 غرامًا من الكحول؟

البيرة (5%): علبة كبيرة (500 مل)

النبيذ (12%): ما يقل قليلاً عن كأسين (كأس واحد في حالة شرب كأس كامل في المنزل)

تشوهاي (7%): 1 علبة

الساكي: 1 غو (180 مل)

الويسكي (43%): جرعة مزدوجة واحدة

هاي بول: كأسان (على أساس جرعة واحدة من الويسكي لكل كأس)

بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، يظهر أن شرب 20 غرامًا من الكحول النقي يوميًا يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. حتى كميات صغيرة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وسرطان المعدة وسرطان المريء لدى الرجال، بالإضافة إلى السكتة الدماغية النزفية لدى النساء.

تشجع وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية الأشخاص على ”تحديد كمية الشرب مسبقاً“، و”تناول الطعام قبل الشرب أو أثناءه“، و”التبادل بين شرب الماء العادي أو المياه الغازية“، و”التخطيط لأيام بدون شرب الكحول“. ومع ذلك، من المحتمل أن يبدي محبي الشرب تذمرهم من تل التوصيات قائلين ”نعلم كل هذا، لكن الالتزام به عمليًا هو شيء آخر“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان وجميع الصور من © بيكستا)