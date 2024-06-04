استمرار تراجع أعداد أفراد عصابات الجريمة المنظمة في اليابان

يتواصل تراجع أعداد أفراد عصابات الجريمة المنظمة في اليابان، ولكن عصابات جديدة تبرز إلى المشهد.

كشف تقرير صادر عن وكالة الشرطة القومية حول عصابات الجريمة المنظمة ”بوريوكودان“ في عام 2023 أن أعداد أعضائها والأعضاء المرتبطين بها قد انخفض بمقدار 2000 عضو عن العام السابق ليصل إلى 20400 شخص. وهذا هو العام التاسع عشر على التوالي الذي تنخفض فيه تلك الأرقام وتسجل مستوى قياسيا متدنيا جديدا.

وبلغ عدد أعضاء عصابات الجريمة المنظمة حتى عام 2009 أكثر من 80 ألفا في اليابان. ولكن الأرقام بدأت تنخفض بسرعة منذ ذلك الحين. ويعود السبب في ذلك بالإضافة إلى تقدم أعمار الأعضاء، إلى تشريعات استبعاد الجريمة المنظمة (بوريوكودان) التي أقرتها السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد والتي قيّدت العلاقات الاقتصادية والصلات الأخرى بين العصابات والمواطنين العاديين، ما أدى إلى زيادة عدد الأعضاء الذين يغادرون العصابات بسبب الصعوبات التي يواجهونها. وفيما يلي أعداد أفراد العصابات الرئيسية حتى نهاية عام 2023.

عدد أعضاء عصابات الجريمة المنظمة الرئيسية في اليابان عام 2023

ياماغوتشي-غومي الأعضاء: 3500 (-300) الأعضاء المرتبطين: 3800 (-500)

كوبي ياماغوتشي-غومي الأعضاء: 140 (-190) الأعضاء المرتبطين: 260 (-170)

كيزونا-كاي

الأعضاء: 60 (-10)



الأعضاء المرتبطون: 110 (-20)

إيكيدا-غومي الأعضاء: 60 (-10) الأعضاء المرتبطون: 90 (-10)

سومييوشي-كاي الأعضاء: 2200 (-200) الأعضاء المرتبطون: 1300 (-100)

إيناغاوا-كاي الأعضاء: 1700 (-200) الأعضاء المرتبطون: 1200 (0)



تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناء على بيانات من وكالة الشرطة القومية. الأرقام بين قوسين تشير إلى التغير في الأعداد مقارنة بعام سابق.

ألقت الشرطة في عام 2023 القبض على 9610 عضوا في عصابات جريمة منظمة وأعضاء مرتبطين بها. وكان ذلك أقل بـ 293 مقارنة بالعام السابق، وهو العام الثاني على التوالي الذي يقل فيه العدد عن 10 آلاف. وكان العدد الأكبر من الاعتقالات لأشخاص بتهمة انتهاك قانون مكافحة المنشطات، حيث بلغ عددهم 1912 شخصا. وجاء في المرتبة الثانية الأشخاص المعتقلون بتهم الاحتيال حيث بلغ عددهم 1332، ثم المعتقلون بتهم الاعتداء بإجمالي 1186 شخصا، ثم السرقة بإجمالي 889 شخصا، ثم انتهاك قانون مراقبة القنب بعدد 705 أشخاص، ثم الابتزاز بعدد 460. كما ألقي القبض على 56 شخصا بتهم القتل، بانخفاض قدره 23 حالة مقارنة بعام 2022.

وفي حين أن قوة البوريوكودان تشهد تراجعا، تزداد الأنشطة الإجرامية التي تقوم بها عصابات شبه منظمة تطلق الشرطة القومية عليها اسم ”جون-بوريوكودان“، وهي مكونة من أعضاء سابقين في جماعات منظمة وأعضاء سابقين في عصابات الدراجات النارية ”بوسوزوكو“. ومن بينها جماعات إجرامية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد أشخاص لارتكاب عمليات احتيال خاصة وسرقة منظمة، بينما تقوم بتفكيك وإعادة تجميع نفسها بشكل متكرر، وقد باتت تلك الجماعات أكثر بروزا في السنوات الأخيرة.

تضم إحدى هذه الجماعات أحداثا تديرهم عقول مدبرة وكانت مسؤولة عن عملية سطو مشهورة على متجر للساعات في حي غينزا بطوكيو في مايو/أيار عام 2023، حيث اقتحموا المتجر مرتدين أقنعة وسرقوا ساعات تُقدر قيمتها بحوالي 300 مليون ين. وقد عززت الشرطة من يقظتها في مواجهة هذه الأنواع من العصابات التي أطلقت عليها اسم ”توكوريو (وتعني مجهول ومتحرك)“.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: أفراد من قسم شرطة العاصمة طوكيو يحققون في مكان وقوع حادث إطلاق نار بالقرب من محطة ماتشيدا على خطوط شركة جيه آر في طوكيو بتاريخ 26 مايو/أيار عام 2023. © جيجي برس)