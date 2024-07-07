تعرف على العطلات الوطنية في اليابان خلال عام 2025

تعد العطلات الرسمية في اليابان جزءًا أساسيًا من الحياة الثقافية والاجتماعية في البلاد. تمتاز هذه العطلات بتنوعها الكبير وارتباطها بتاريخ اليابان العريق وثقافتها الغنية. تشمل العطلات الرسمية مجموعة من الأعياد القومية والدينية والمناسبات التقليدية، والتي تمنح الفرصة للشعب الياباني للاحتفال والراحة وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. في هذا المقال نقدم لكم روزنامة العطلات الوطنية في خلال عام 2025 في اليابان.

يحمل عام 2025 في طياته 16 عطلة وطنية في اليابان، ولكن ما يميزه هو بدايته ونهايته الساحرة، حيث يستعد العديد من طلاب المدارس وعمال الشركات للاستمتاع بفترة عطلة شتوية تمتد لتسعة أيام متصلة. ليس هذا فحسب، بل يوجد في العام القادم 8 عطلات نهاية أسبوع تمتد لثلاثة أيام بفضل أيام العطلات الوطنية التي تكون قبل أو بعد عطلة نهاية الأسبوع، تضاف إلى الأسبوع الذهبي وبداية العام الجديد، ما يجعل العام مليئًا بالفرص للاسترخاء والراحة.

العطلات الوطنية خلال عام 2025 موضحة الجدول التالي، عطلات الوطنية لهذا العام 2024 في الرابط التالي https://www.nippon.com/ar/japan-data/h01716

العطلات الوطنية 2025 عام عيد رأس السنة 1يناير/كانون الثاني عيد البلوغ يناير/كانون الثاني (الاثنين الثاني في يناير/ كانون الثاني)13 يوم التأسيس الوطني فبراير/ شباط11 عيد ميلاد الإمبراطور العطلة البديلة 24 فبراير/شباط)) فبراير/ شباط23 يوم الاعتدال الربيعي مارس /آذار20 يوم شووا أبريل/ نيسان29 يوم ذكرى الدستور مايو/ أيار3 اليوم الأخضر مايو/ أيار (العطلة البديلة5 مايو/أيار)4 يوم الطفل مايو/أيار5 يوم البحر يوليو/ تمّوز (الاثنين الثالث في يوليو/ تمّوز)21 يوم الجبل أغسطس/ آب11 يوم احترام كبار السن سبتمبر/ أيلول (الاثنين الثالث في سبتمبر/ أيلول )16 يوم الاعتدال الخريفي سبتمبر/ أيلول23 يوم الرياضة أكتوبر/ تشرين الأول (الاثنين الثاني في أكتوبر/تشرين الأول)14 يوم الثقافة نوفمبر/تشرين الثاني3 يوم شكر العمال نوفمبر/ تشرين الثاني (العطلة البديلة في أكتوبر/تشرين الثاني)23

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات مكتب رئاسة الوزراء.

نظرة عامة على لعطلات الرسمية

في نهاية عام 2024، يصادف يوم السبت 28 ديسمبر/كانون الأول، الذي عمومًا يُعتبر ”جَمْعَة النَّفْسِ“، ويبدو أن العديد من العاملين في الشركات سيكون يوم الجمعة 27 ديسمبر/كانون الأول هو آخر يوم عمل لهم في العام. وبما أن بداية العام الجديد تأتي في عطلة نهاية الأسبوع، فإن أول يوم عمل في عام 2025 سيكون يوم الاثنين 6 يناير/كانون الثاني. مدهش، أليس كذلك؟ تسعة أيام متواصلة من الإجازة! وما إن تجتاز أول أسبوع من العمل حتى تنتظرك عطلة نهاية الأسبوع الممتدة لثلاثة أيام.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان: © بيكستا)