اليابان تسجل رقمًا قياسيًا: عدد المقيمين الأجانب يتجاوز 3 ملايين لأول مرة!

شهدت اليابان في عام 2023 انخفاضًا ملحوظًا في عدد المواطنين اليابانيين بمقدار 860 ألف شخص، بينما ارتفع عدد المقيمين الأجانب بمقدار 330,000 شخص، ليصل إلى أكثر من 3 ملايين لأول مرة في تاريخ البلاد. هذه التغيرات الديموغرافية تفتح أبواب النقاش حول تأثيرها على المجتمع الياباني ومستقبل البلاد الاقتصادي والاجتماعي. انضموا إلينا في هذا المقال لاستكشاف الأسباب وراء هذه التحولات السكانية، وتداعياتها المحتملة على الحياة في اليابان.

بلغ عدد سكان اليابان 124 مليون و885 ألف و175 نسمة في 1 يناير/كانون الثاني 2024، وذلك بعد انخفاض بنسبة 0.42% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمسح ديموغرافي نُشر من قبل وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وقد بلغ عدد المواطنين اليابانيين 121مليون و561 ألف و801 نسمة، بانخفاض قدره 861 ألف و237 نسمة أو 0.70% عن العام السابق. كان هذا انخفاضًا أكبر بكثير من 800 ألف نسمة في العام السابق، مما يعكس تسارع التراجع السكاني. منذ عام 2009، انخفض عدد المواطنين اليابانيين لمدة 15 عامًا متتالية. في حين أن عدد السكان اليابانيين في طوكيو ارتفع بمقدار 3933 نسمة أو 0.03%، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، إلا أنه انخفض في جميع المحافظات الأخرى البالغ عددها 46. وكانت أكبر الانخفاضات في شمال منطقة توهوكو: 1.83% في أكيتا، 1.72% في آوموري، و1.61% في إيواتى.

بلغ عدد المواليد اليابانيين في عام 2023 إجمالي 729 ألف و637، مسجلاً أدنى مستوى له للعام الثامن على التوالي. وزاد التراجع الطبيعي في عدد السكان، المحسوب بطرح عدد الوفيات من عدد المواليد، إلى 850 ألف و360، حيث ارتفع للعام السادس عشر على التوالي.

في الوقت نفسه، بلغ عدد المقيمين الأجانب 3 مليون و323 ألف و 374 نسمة، بزيادة قدرها 329 ألف و 535 نسمة أو 11.0% مقارنةً بالعام السابق، وذلك بفضل عوامل مثل تخفيف القيود على الدخول التي كانت مفروضة خلال جائحة كورونا وكان هذا هو أعلى إجمالي منذ بدء تجميع الإحصاءات في عام 2013.

أعلى محافظة من حيث عدد السكان (بما في ذلك اليابانيين والأجانب) كانت طوكيو، التي بلغ عدد سكانها 13 مليون و911 ألف و902 نسمة، تليها كاناغاوا بـ 9 مليون و208 ألف و688 نسمة، وأوساكا بـ 8 مليون و775 ألف و708 نسمة. أما المحافظة الأقل من حيث عدد السكان فكانت توتوري، حيث بلغ عدد سكانها 540 ألف و207، أي ربع عدد سكان طوكيو تقريباً.

بلغ إجمالي سكان المناطق الحضرية الكبرى الثلاثة التي تركزت حول طوكيو، أوساكا، وناغويا 66 مليون و41 ألف و551 نسمة، وهو ما يمثل انخفاضاً للعام الرابع على التوالي، ولكنه لا يزال يشكل 52.9% من إجمالي السكان. التركيز على المقيمين الأجانب في المناطق الحضرية أكثر وضوحاً، حيث يعيش 52.2% من إجمالي السكان في محافظات طوكيو، آيتشي، أوساكا، كاناغاوا، وسايتاما.

المحافظات ذات أعلى وأدنى تعداد سكاني (جميع السكان)

طوكيو 13,911,902 توتوري 540,207 كاناغاوا 9,208,688 شيماني 650,624 أوساكا 8,775,708 كوتشي 675,623 آيتشي 7,500,882 توكوشيما 710,012 سايتاما 7,378,639 فوكوي 752,390 تشيبا 6,310,158 ساغا 801,051 هيوغو 5,426,863 ياماناشي 806,369 فوكوؤكا 5,095,379 واكاياما 913,297 هوكايدو 5,093,983 أكيتا 924,620 شيزوؤكا 3,606,469 كاغاوا 948,585

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

المحافظات ذات أعلى وأدنى عدد من السكان (الأجانب)

طوكيو 647,416 أكيتا 5222 آيتشي 301,924 توتوري 5509 أوساكا 296,579 كوتشي 5966 كاناغاوا 260,163 آوموري 7598 سايتاما 230,234 توكوشيما 7797 تشيبا 199,833 واكاياما 8930 هيوغو 129,432 ياماغاتا 9124 شيزوؤكا 111,906 شيماني 9587 فوكوؤكا 98,130 ميازاكي 9592 إيباراكي 89,517 ساغا 9601

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية،الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © بيكستا)