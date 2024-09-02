اليابان تسجل رقمًا قياسيًا: عدد المقيمين الأجانب يتجاوز 3 ملايين لأول مرة!مجتمع
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
بلغ عدد سكان اليابان 124 مليون و885 ألف و175 نسمة في 1 يناير/كانون الثاني 2024، وذلك بعد انخفاض بنسبة 0.42% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمسح ديموغرافي نُشر من قبل وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
وقد بلغ عدد المواطنين اليابانيين 121مليون و561 ألف و801 نسمة، بانخفاض قدره 861 ألف و237 نسمة أو 0.70% عن العام السابق. كان هذا انخفاضًا أكبر بكثير من 800 ألف نسمة في العام السابق، مما يعكس تسارع التراجع السكاني. منذ عام 2009، انخفض عدد المواطنين اليابانيين لمدة 15 عامًا متتالية. في حين أن عدد السكان اليابانيين في طوكيو ارتفع بمقدار 3933 نسمة أو 0.03%، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، إلا أنه انخفض في جميع المحافظات الأخرى البالغ عددها 46. وكانت أكبر الانخفاضات في شمال منطقة توهوكو: 1.83% في أكيتا، 1.72% في آوموري، و1.61% في إيواتى.
بلغ عدد المواليد اليابانيين في عام 2023 إجمالي 729 ألف و637، مسجلاً أدنى مستوى له للعام الثامن على التوالي. وزاد التراجع الطبيعي في عدد السكان، المحسوب بطرح عدد الوفيات من عدد المواليد، إلى 850 ألف و360، حيث ارتفع للعام السادس عشر على التوالي.
في الوقت نفسه، بلغ عدد المقيمين الأجانب 3 مليون و323 ألف و 374 نسمة، بزيادة قدرها 329 ألف و 535 نسمة أو 11.0% مقارنةً بالعام السابق، وذلك بفضل عوامل مثل تخفيف القيود على الدخول التي كانت مفروضة خلال جائحة كورونا وكان هذا هو أعلى إجمالي منذ بدء تجميع الإحصاءات في عام 2013.
أعلى محافظة من حيث عدد السكان (بما في ذلك اليابانيين والأجانب) كانت طوكيو، التي بلغ عدد سكانها 13 مليون و911 ألف و902 نسمة، تليها كاناغاوا بـ 9 مليون و208 ألف و688 نسمة، وأوساكا بـ 8 مليون و775 ألف و708 نسمة. أما المحافظة الأقل من حيث عدد السكان فكانت توتوري، حيث بلغ عدد سكانها 540 ألف و207، أي ربع عدد سكان طوكيو تقريباً.
بلغ إجمالي سكان المناطق الحضرية الكبرى الثلاثة التي تركزت حول طوكيو، أوساكا، وناغويا 66 مليون و41 ألف و551 نسمة، وهو ما يمثل انخفاضاً للعام الرابع على التوالي، ولكنه لا يزال يشكل 52.9% من إجمالي السكان. التركيز على المقيمين الأجانب في المناطق الحضرية أكثر وضوحاً، حيث يعيش 52.2% من إجمالي السكان في محافظات طوكيو، آيتشي، أوساكا، كاناغاوا، وسايتاما.
المحافظات ذات أعلى وأدنى تعداد سكاني (جميع السكان)
|طوكيو
|13,911,902
|توتوري
|540,207
|كاناغاوا
|9,208,688
|شيماني
|650,624
|أوساكا
|8,775,708
|كوتشي
|675,623
|آيتشي
|7,500,882
|توكوشيما
|710,012
|سايتاما
|7,378,639
|فوكوي
|752,390
|تشيبا
|6,310,158
|ساغا
|801,051
|هيوغو
|5,426,863
|ياماناشي
|806,369
|فوكوؤكا
|5,095,379
|واكاياما
|913,297
|هوكايدو
|5,093,983
|أكيتا
|924,620
|شيزوؤكا
|3,606,469
|كاغاوا
|948,585
تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
المحافظات ذات أعلى وأدنى عدد من السكان (الأجانب)
|طوكيو
|647,416
|أكيتا
|5222
|آيتشي
|301,924
|توتوري
|5509
|أوساكا
|296,579
|كوتشي
|5966
|كاناغاوا
|260,163
|آوموري
|7598
|سايتاما
|230,234
|توكوشيما
|7797
|تشيبا
|199,833
|واكاياما
|8930
|هيوغو
|129,432
|ياماغاتا
|9124
|شيزوؤكا
|111,906
|شيماني
|9587
|فوكوؤكا
|98,130
|ميازاكي
|9592
|إيباراكي
|89,517
|ساغا
|9601
تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
(النص الأصلي باللغة اليابانية،الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © بيكستا)