ياماغاتا… عاصمة الرامن بلا منازع في اليابان للعام الثالث على التوالي!

في ياماغاتا، لا يُعد الرامن مجرد وجبة سريعة، بل أسلوب حياة يعكس دفء المجتمع المحلي وشغفه بالنكهات الغنية. فمع إنفاق سنوي يتجاوز 22 ألف ين للفرد، تتصدر هذه المدينة اليابانية الترتيب الوطني في استهلاك الرامن، مما يكشف عن علاقة استثنائية تجمع السكان بهذا الطبق الشعبي الذي بات جزءًا لا يتجزأ من طقوسهم اليومية. فما الذي يجعل الرامن في ياماغاتا بهذه الخصوصية؟

واصلت مدينة ياماغاتا، عاصمة محافظة ياماغاتا، تصدرها لقائمة المدن الأكثر إنفاقًا على الرامن في اليابان لعام 2024، محققة هذا المركز للعام الثالث على التوالي. ووفقًا لبيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، بلغ متوسط إنفاق الأسر المكونة من فردين أو أكثر في المدينة 22,389 ينًا على هذا الطبق الشهير، مما يعكس شعبية الرامن الكبيرة بين سكانها.

وفي سياق متصل، احتفظت مدينة هاماماتسو بمحافظة شيزوؤكا بموقعها كأكثر المدن إنفاقًا على الغيوزا للعام الثاني على التوالي، حيث أنفقت الأسر في المتوسط 4,066 ينًا على هذه الوجبة المفضلة لدى الكثيرين. وتعكس هذه الأرقام العادات الغذائية المختلفة في المدن اليابانية، حيث يبرز كل منها بتفضيلات مميزة تميز ثقافتها الغذائية.

تعتمد أرقام الإنفاق على الرامن على الإنفاق في تناول الطعام خارج المنزل. جاءت مدينة نيغاتا في محافظة نيغاتا في المركز الثاني بمتوسط إنفاق بلغ 16,292 ينًا، تلتها مدينة سينداي في محافظة مياغي في المركز الثالث بمتوسط إنفاق قدره 15,534 ينًا. شهدت مدينة ياماغاتا زيادة كبيرة في إنفاقها على الرامن حيث ارتفع بمقدار 4,796 ينًا مقارنة بالعام الماضي، مما منحها تقدمًا كبيرًا.

بعد أن احتلت مدينة ياماغاتا المركز الأول لمدة ثماني سنوات متتالية من 2013، تجاوزتها مدينة نيغاتا في 2021، لكنها استعادت الصدارة منذ ذلك الحين. فيما صعدت مدينة توياما، المعروفة بـ ”رامن الأسود“ الذي يستخدم صوص الصويا الداكن والفلفل الأسود لخلق مرق أسود اللون، من المركز الخامس إلى المركز الرابع في عام 2024 بمتوسط إنفاق قدره 13,775.

تعتمد أرقام الإنفاق على الغيوزا على شراء الزلابية النيئة والمطهوة للاستهلاك المنزلي من محلات السوبر ماركت والمتاجر الأخرى؛ ولا تشمل تناول الطعام خارج المنزل أو المنتجات المجمدة. جاءت مدينة ميازاكي في محافظة ميازاكي في المركز الثاني بمتوسط إنفاق قدره 3,517 ينًا، بينما احتلت مدينة أوتسونوميا في محافظة توتشيغي المركز الثالث بمتوسط إنفاق بلغ 2,801 ينًا، حيث بقي ترتيب المراكز الثلاثة الأولى دون تغيير.



غيوزا هاماماتسو مع براعم الفاصوليا. (بإذن من قسم السياحة والترويج الحضري في هاماماتسو)

غيوزا هاماماتسو يتم ترتيبه عادة في دائرة ويُقلى بالبخار، ثم يُقدم مع براعم الفاصوليا في المنتصف.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: رامن يُقدّم في مطعم أونُوما شُوكُودو في ياماغاتا. بإذن من حكومة مدينة ياماغاتا)