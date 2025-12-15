محطة شينجوكو… أضخم عقدة مواصلات في طوكيو وزخم الركاب فيها يواصل الارتفاع بلا توقف

تدير شركة جي آر إيست عددًا من أكثر محطات القطارات ازدحامًا في اليابان، ولا سيما تلك الواقعة على خط يامانوتي في قلب طوكيو. وتتقدّم محطة شينجوكو جميع المحطات الأخرى، إذ سجّلت في السنة المالية 2024 أعلى معدل لعدد الركاب الذين استخدموا قطاراتها يوميًا.

تُظهر إحصائيات شركة السكك الحديدية ”جي آر إيست“ أن محطة شينجوكو سجلت أعلى عدد من الركاب يوميًا خلال السنة المالية 2024، حيث بلغ 666,809 راكبًا (بزيادة قدرها 2.5% على أساس سنوي). وتتخذ العديد من الشركات من المنطقة مقرًا لها، كما تجذب المتاجر الكبرى ومراكز الترفيه المنتشرة حول المحطة تدفقًا مستمرًا من الناس. وباعتبارها محطة محورية، تشهد شينجوكو أيضًا عددًا كبيرًا من الركاب الذين ينتقلون إلى قطارات ”جيه آر إيست“ من شبكات خطوط السكك الحديدية ”كيو“ و”أوداكيو“ و”مترو طوكيو“ و”توي“.

وتلتها في الترتيب محطة إيكيبوكورو بـ 499,128 راكبًا (بزيادة قدرها 1.9%)، ثم محطة طوكيو بـ 434,564 راكبًا (بزيادة قدرها 7.6%). أما المحطات الأخرى الأكثر ازدحامًا، مرتبة تنازليًا، فهي: يوكوهاما، وشيبويا، وشيناغاوا، وأوميا، وشينباشي، وأكيهابارا، وكيتا-سينجو. لم يطرأ أي تغيير على ترتيب أفضل عشر محطات مقارنةً بتصنيف السنة المالية 2023. وشهدت جميع المحطات المئة الأولى زيادةً سنويةً في عدد الركاب. وتستند هذه الأرقام إلى عدد الركاب الصاعدين فقط، ولا تشمل عدد الركاب النازلين من القطارات.

من بين 30 محطة على خط يامانوتي المركزي في طوكيو، ظهرت 26 محطة ضمن أفضل 100 محطة من شينجوكو إلى كوماغومي، التي احتلت المركز الثامن والتسعين بعدد ركاب بلغ 43,540 راكبًا. أما محطات يامانوتي التي لم تكن ضمن أفضل 100 محطة، فكانت تاباتا، وميجيرو، وأوغيسوداني، وتاكاناوا جيت واي. وقد بلغ عدد ركاب أوغيسوداني 24,460 راكبًا فقط، أي أقل بـ 27 مرة من شينجوكو. أما تاكاناوا جيت واي، أحدث محطة على خط الحلقات، فقد سجلت أقل عدد ركاب بلغ 14,209 ركاب. ومع ذلك، ولأنها افتُتحت عام 2020 فقط، فمن المتوقع أن تشهد المحطة نموًا في عدد ركابها مع استمرار تطوير المنطقة المحيطة بها.

مصادر البيانات

استطلاع حول أعداد ركاب شركة جي آر إيست (باللغة اليابانية) من شركة جي آر إيست.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)