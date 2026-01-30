المركز الثاني عالميًا… طوكيو تعزز مكانتها كمدينة عالمية

للمرة الأولى، ارتفعت طوكيو إلى المركز الثاني في التصنيف السنوي لأبرز المدن حول العالم، مؤكدة مكانتها كمدينة عالمية رائدة. وفي إنجاز لافت آخر، قفزت أوساكا من المركز الخامس والثلاثين إلى الثامن عشر، مدفوعةً بالزخم الدولي الذي وفرته استضافتها لمعرض إكسبو العالمي، وما رافقه من اهتمام اقتصادي وثقافي متزايد.

تحسن عام

في ديسمبر/ كانون الأول 2024، أصدرت مؤسسة موري التذكارية مؤشرها العالمي لأقوى المدن، وهو تصنيف سنوي يقيس مكانة كبرى المدن في العالم. وقد صعدت طوكيو إلى المركز الثاني، وهو أعلى ترتيب تحققه منذ انطلاق المؤشر عام 2008، في حين قفزت أوساكا من المركز الخامس والثلاثين إلى المركز الثامن عشر في العام الذي استضافت فيه معرض إكسبو العالمي.



يقيّم التصنيف 48 مدينة كبرى من خلال 72 مؤشرًا ضمن ست مجالات رئيسية هي: الاقتصاد، البحث والتطوير، التفاعل الثقافي، قابلية العيش، البيئة، وسهولة الوصول. ويبلغ مجموع النقاط 2700 نقطة كحد أقصى.

بعد أن احتلت طوكيو المركز الثالث لتسعة أعوام متتالية منذ عام 2016، تفوقت على نيويورك لتحتل المركز الثاني للمرة الأولى في تاريخها. وتصدّرت طوكيو قائمة المدن الأكثر ملاءمة للعيش، وحلّت ثانية في مؤشر التفاعل الثقافي، كما حققت تحسنًا شاملًا شمل صعودها إلى المركز السابع في مؤشر البيئة.

وفي أوساكا، تحسّن التفاعل الثقافي بفعل عدة عوامل، من بينها ازدياد عدد الزوار الدوليين، ويُعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى استضافتها لمعرض إكسبو العالمي، ما أسفر عن قفزة لافتة في الترتيب إلى المركز الثامن عشر. وفي السياق ذاته، تقدّمت فوكوكا مركزين لتصل إلى المركز الأربعين.

في المقابل، حافظت لندن على صدارتها للمؤشر للعام الرابع عشر على التوالي، على الرغم من انخفاض مجموع نقاطها. وتصدّرت لندن مؤشري التفاعل الثقافي وسهولة الوصول، وجاءت ثانية في مؤشري الاقتصاد والبحث والتطوير.

مصادر البيانات

مؤشر المدن العالمية القوية الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية التابع لمؤسسة موري التذكارية.

(النص الأصلي بالللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: منظر مدينة طوكيو، © بيكستا)