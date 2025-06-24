رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025
رحلة عبر أجنحة أوساكا إكسبو 2025
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تجمّع عالمي في أوساكا
في 13 أبريل/نيسان 2025، انطلقت فعاليات ”إكسبو 2025 أوساكا كانساي“، وهو أحدث معرض دولي وأول إكسبو يُقام في اليابان منذ معرض آيتشي عام 2005. يستقبل هذا الحدث العالمي 158 دولة ومنطقة إلى جانب 7 منظمات دولية، تشارك جميعها من خلال أجنحتها وعروضها وفعالياتها المتنوعة، التي صُممت بما ينسجم مع الشعار الرئيسي للمعرض: ”تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا“. وتُسلّط هذه المشاركات الضوء على تاريخ وثقافة وصناعات كل دولة، إلى جانب العديد من الجوانب المميزة الأخرى.
يقام معرض إكسبو هذا العام في موقع ساحلي بمدينة أوساكا، غربي اليابان، وقد بُني المكان حول ”الحلقة الكبرى“ التي تُعد المنشأة المركزية للفعالية. تنتشر حول هذه الحلقة وفي داخلها مجموعة من المناطق التي تحتضن أجنحة المشاركين من دول ومنظمات متعددة الجنسيات، إلى جانب أجنحة مميزة صُممت لتقديم محتوى ترفيهي وتوعوي يُعزز فهم الزوار لقضايا إنسانية مشتركة. وقد أصبح التميمة الغامضة ”مياكو-مياكو“ وجهًا محبوبًا لهذا الحدث العالمي.
ستقوم Nippon.com بإضافة مقالات إلى هذا القسم لتقديم جميع المواضيع المدرجة أدناه، لذا ننصحكم بمتابعة التحديثات بشكل مستمر.
للمساعدة في تحديد مواقع الأجنحة والمعالم الرئيسية في إكسبو 2025 أوساكا كانساي، يُمكنك زيارة صفحة الخريطة الرسمية على الموقع الإلكتروني للمعرض
المرافق الرئيسية
تتمثل أبرز ملامح موقع إكسبو 2025 بشكل عام في: الحلقة الكبرى، وهي هيكل خشبي ضخم تم إنشاؤه باستخدام تقنيات البناء اليابانية الحديثة والتقليدية؛ وقاعة إكسبو ”القبعة المتألقة“، التي تتميز بسقفها الذهبي اللامع فوق جدرانها الخشنة اللافتة؛ وحديقة الأشعة ”راي غاردن“، وهي قاعة اليوم الوطني حيث ستُقام الفعاليات التي تحتفل بالدول والمناطق المشاركة بالتناوب.
الأجنحة المميزة
صُممت هذه الأجنحة على يد ثمانية من أبرز المبدعين اليابانيين الذين تم اختيارهم من مجالات متنوعة. الأعمال التي تجسدها هذه المشاريع الموضوعية تُسلط الضوء على جوانب متعددة من حياتنا على كوكب الأرض.
- التناغم مع الحياة
- مستقبل الحياة
- ملعب الحياة
- تشكيل الحياة
- التوازن الديناميكي بين الإنسان والطبيعة
- رحلة الأرض الحية
- الاستدامة أسلوب حياة
- مسرح الحوار
الأجنحة الرسمية للمشاركين
يشارك في إكسبو 2025 ممثلون عن الدول والمناطق، بالإضافة إلى الحكومات الوطنية والمحلية اليابانية وعدد من المجموعات الأخرى. فيما يلي نقدم لكم بعض الأجنحة المستقلة الرئيسية التي تقدم تجارب ترفيهية وتعليمية للزوار.
الأجنحة الوطنية والإقليمية والدولية
- جناح أستراليا
- جناح النمسا
- جناح أذربيجان
- جناح مملكة البحرين
- جناح البلطيق (لاتفيا، ليتوانيا)
- جناح بلجيكا
- جناح بلغاريا
- جناح كندا
- جناح تشيلي
- جناح الصين
- جناح كولومبيا
- جناح التشيك
- جناح مصر
- جناح تونس
- جناح الجزائر
- جناح فرنسا
- جناح ألمانيا
- جناح المجر
- جناح الهند
- جناح إندونيسيا
- جناح أيرلندا
- جناح إيطاليا (يستضيف أيضًا الكرسي الرسولي)
- جناح الأردن
- جناح كوريا
- جناح الكويت
- جناح لوكسمبورغ
- جناح ماليزيا
- جناح مالطا
- جناح موناكو
- جناح نيبال
- جناح هولندا
- جناح الشمال (النوردك) (آيسلندا، السويد، الدنمارك، النرويج، فنلندا)
- جناح عُمان
- جناح الفلبين
- جناح بولندا
- جناح البرتغال
- جناح قطر
- جناح رومانيا
- جناح المملكة العربية السعودية
- جناح صربيا
- جناح سنغافورة
- جناح إسبانيا
- جناح سويسرا
- جناح تايلاند
- جناح تركيا
- جناح تركمانستان
- جناح أوزبكستان
- جناح الإمارات العربية المتحدة
- جناح المملكة المتحدة
- جناح الولايات المتحدة الأمريكية
- جناح الاتحاد الأوروبي
- جناح الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر
- جناح الأمم المتحدة
الأجنحة المحلية
أجنحة القطاع الخاص
- قبة المحيط الأزرق
- جناح الطاقة الكهربائية، ”قوة المستقبل“
- جناح الغاز، ”عجائب الأوباكي“
- جناح غاندام: مستقبل المستقبل
- جناح مجموعة إيدا × جامعة أوساكا الحضرية المشتركة
- جناح ميتسوبيشي
- جناح NTT
- جناح ORA Gaishoku، ”أوتاجي“
- جناح مجموعة باناسونيك، ”أرض نومو“
- باسونا ناتشر فيرس
- تكنولوجيا العالم (Tech World)
- جناح يوشيموتو، ”وارايي ميرايي“
(النص الأصلي باللغة اليابانية والترجمة من الإنكليزية. التقرير والنص بواسطة أوتشياما كينيتشي وNippon.com. المساعدة في التصوير من قبل كورووا ماساكازو من 96-Box. صورة البانر: ميياكو-ميياكو، الشخصية الرسمية لإكسبو أوساكا 2025. © Nippon.com)