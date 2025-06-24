رحلة عبر أجنحة أوساكا إكسبو 2025

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

في ربيع عام 2025، تحوّلت مدينة أوساكا إلى نافذة على العالم، حيث افتتحت اليابان معرض ”إكسبو 2025“ في منطقة كانساي يوم 13 أبريل/نيسان، لتستقبل الزوّار حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول في تظاهرة عالمية تحتفي بالابتكار، والاستدامة، وتمازج الثقافات. الحدث لا يقتصر على عرض التكنولوجيا المتطورة، بل يشكّل منصة لتجسيد رؤى طموحة حول مستقبل البشرية. في هذه الجولة، نأخذكم بين أجنحة الدول المشاركة، ونكشف الستار عن أبرز المرافق والمعالم التي تجعل من هذا المعرض تجربة لا تُنسى.

تجمّع عالمي في أوساكا

في 13 أبريل/نيسان 2025، انطلقت فعاليات ”إكسبو 2025 أوساكا كانساي“، وهو أحدث معرض دولي وأول إكسبو يُقام في اليابان منذ معرض آيتشي عام 2005. يستقبل هذا الحدث العالمي 158 دولة ومنطقة إلى جانب 7 منظمات دولية، تشارك جميعها من خلال أجنحتها وعروضها وفعالياتها المتنوعة، التي صُممت بما ينسجم مع الشعار الرئيسي للمعرض: ”تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا“. وتُسلّط هذه المشاركات الضوء على تاريخ وثقافة وصناعات كل دولة، إلى جانب العديد من الجوانب المميزة الأخرى.

يقام معرض إكسبو هذا العام في موقع ساحلي بمدينة أوساكا، غربي اليابان، وقد بُني المكان حول ”الحلقة الكبرى“ التي تُعد المنشأة المركزية للفعالية. تنتشر حول هذه الحلقة وفي داخلها مجموعة من المناطق التي تحتضن أجنحة المشاركين من دول ومنظمات متعددة الجنسيات، إلى جانب أجنحة مميزة صُممت لتقديم محتوى ترفيهي وتوعوي يُعزز فهم الزوار لقضايا إنسانية مشتركة. وقد أصبح التميمة الغامضة ”مياكو-مياكو“ وجهًا محبوبًا لهذا الحدث العالمي.

ستقوم Nippon.com بإضافة مقالات إلى هذا القسم لتقديم جميع المواضيع المدرجة أدناه، لذا ننصحكم بمتابعة التحديثات بشكل مستمر.

للمساعدة في تحديد مواقع الأجنحة والمعالم الرئيسية في إكسبو 2025 أوساكا كانساي، يُمكنك زيارة صفحة الخريطة الرسمية على الموقع الإلكتروني للمعرض

المرافق الرئيسية



الجدار الخارجي لـلحلقة الكبرى، وهو العنصر المعماري الأبرز الذي يُميز إكسبو 2025.(© Nippon.com)

تتمثل أبرز ملامح موقع إكسبو 2025 بشكل عام في: الحلقة الكبرى، وهي هيكل خشبي ضخم تم إنشاؤه باستخدام تقنيات البناء اليابانية الحديثة والتقليدية؛ وقاعة إكسبو ”القبعة المتألقة“، التي تتميز بسقفها الذهبي اللامع فوق جدرانها الخشنة اللافتة؛ وحديقة الأشعة ”راي غاردن“، وهي قاعة اليوم الوطني حيث ستُقام الفعاليات التي تحتفل بالدول والمناطق المشاركة بالتناوب.

الأجنحة المميزة



جناح نورونورو، أحد الأجنحة الثمانية الرئيسية ذات الطابع الموضوعي في إكسبو.(© Nippon.com)

صُممت هذه الأجنحة على يد ثمانية من أبرز المبدعين اليابانيين الذين تم اختيارهم من مجالات متنوعة. الأعمال التي تجسدها هذه المشاريع الموضوعية تُسلط الضوء على جوانب متعددة من حياتنا على كوكب الأرض.

الأجنحة الرسمية للمشاركين



تحتضن المنطقة داخل الحلقة الكبرى الأجنحة الوطنية والإقليمية للمشاركين في إكسبو.(© Nippon.com)

يشارك في إكسبو 2025 ممثلون عن الدول والمناطق، بالإضافة إلى الحكومات الوطنية والمحلية اليابانية وعدد من المجموعات الأخرى. فيما يلي نقدم لكم بعض الأجنحة المستقلة الرئيسية التي تقدم تجارب ترفيهية وتعليمية للزوار.

الأجنحة الوطنية والإقليمية والدولية

الأجنحة المحلية



جناح اليابان في إكسبو 2025.(© Nippon.com)

أجنحة القطاع الخاص



عرض للطائرات بدون طيار في السماء فوق الحلقة الكبرى.(© Nippon.com)

(النص الأصلي باللغة اليابانية والترجمة من الإنكليزية. التقرير والنص بواسطة أوتشياما كينيتشي وNippon.com. المساعدة في التصوير من قبل كورووا ماساكازو من 96-Box. صورة البانر: ميياكو-ميياكو، الشخصية الرسمية لإكسبو أوساكا 2025. © Nippon.com)