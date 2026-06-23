تراجع الياكوزا وصعود ”توكوريو“.. وجه جديد للجريمة المنظمة في اليابان

في الوقت الذي تواصل فيه عصابات الياكوزا تراجعها من حيث عدد الأعضاء والنفوذ التقليدي، برزت جماعات توكوريو كقضية اجتماعية وأمنية متنامية في اليابان. وتمتاز هذه الجماعات بقدرتها على التشكّل السريع وتبدّل بنيتها باستمرار، ما يجعل تعقّبها ومكافحتها أكثر صعوبة مقارنة بالتنظيمات الإجرامية التقليدية.

تراجع عدد الأعضاء

أظهر تقرير صادر عن وكالة الشرطة الوطنية اليابانية بشأن الجريمة المنظمة في عام 2025 أن عدد أعضاء جماعات الجريمة المنظمة المصنفة رسميا (بوريوكودان) والمرتبطين بها انخفض بمقدار 1200 شخص مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 17600 شخص. ويمثل هذا العام الحادي والعشرين على التوالي الذي يتراجع فيه عدد أفراد الياكوزا، كما يسجل مستوى قياسيا جديدا هو الأدنى على الإطلاق. كذلك انخفض عدد الأعضاء المنتسبين بالكامل إلى هذه العصابات بمقدار 500 شخص، ليبلغ 9400 شخص.

كان عدد أعضاء عصابات الجريمة المنظمة في اليابان يتجاوز 80 ألفا حتى عام 2009، إلا أن هذه الأعداد شهدت تراجعا حادا خلال السنوات اللاحقة. ومن بين العوامل التي أسهمت في هذا التراجع ارتفاع متوسط أعمار الأعضاء، إلى جانب اتساع نطاق تطبيق اللوائح المحلية الخاصة باستبعاد جماعات الجريمة المنظمة (بوريوكودان) في مختلف أنحاء البلاد، وهي لوائح حدت من العلاقات الاقتصادية وغيرها من أشكال الارتباط بين العصابات والمواطنين العاديين. وفيما يلي أعداد أعضاء أبرز التنظيمات الإجرامية في اليابان حتى نهاية عام 2025.

عضوية العصابات الرئيسية في اليابان عام 2025

ياماغوتشي-غومي عدد الأعضاء: 3100 (انخفاض بمقدار 200 مقارنة بالعام السابق) الأعضاء المرتبطون بها: 3200 (انخفاض بمقدار 400)

كوبي ياماغوتشي-غومي الأعضاء: 110 (انخفاض بمقدار 10) الأعضاء المرتبطون بها: 170 (انخفاض بمقدار 30)

كيزونا-كاي الأعضاء: 50 (انخفاض بمقدار 10) الأعضاء المرتبطون بها: 70 (انخفاض بمقدار 10)

إيكيدا-غومي الأعضاء: 30 (انخفاض بمقدار 30) الأعضاء المرتبطون بها: 40 (انخفاض بمقدار 50)

سومييوشي-كاي عدد الأعضاء: 2100 (بدون تغيير) الأعضاء المرتبطون بها: 1100 (بدون تغيير)

إيناعاوا-كاي عدد الأعضاء: 1600 (بدون تغيير) الأعضاء المرتبطون بها: 1000 (انخفاض بمقدار 100)



من إعداد Nippon.com بناء على بيانات من وكالة الشرطة الوطنية.

في أغسطس/آب عام 2015، انشقت جماعة كوبي ياماغوتشي-غومي عن ياماغوتشي-غومي، ومنذ عام 2019 شهد الصراع على مناطق النفوذ بين الجماعتين سلسلة من جرائم القتل باستخدام الأسلحة النارية. كما حددت عدة لجان للسلامة العامة على مستوى المحافظات وجود منافسة مستمرة بين كوبي ياماغوتشي-غومي والجماعتين اللتين انشقتا عنها لاحقا، وهما إيكيدا-غومي وكيزونا-كاي. ولكن لم يسجل خلال عام 2025 سوى حادث واحد بين ياماغوتشي-غومي وكوبي ياماغوتشي-غومي.

وألقت الشرطة في عام 2025 القبض على 7335 من أعضاء جماعات الجريمة المنظمة والمرتبطين بها، بانخفاض قدره 914 شخصا مقارنة بالعام السابق. وكانت أكبر فئة من الاعتقالات بسبب انتهاك قانون مكافحة المنشطات، حيث بلغ عدد المعتقلين 1478 شخصا. وجاء بعد ذلك 938 شخصا بتهمة التسبب في إصابات جسدية، و875 بتهمة الاحتيال، و617 بتهمة السرقة، و530 بتهمة انتهاك قانون مكافحة القنب، و253 بتهمة الابتزاز. أما عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم بتهمة القتل فبلغ 53 شخصا، بانخفاض قدره 26 شخصا مقارنة بالعام السابق.

مرونة إجرامية

في الوقت الذي تتراجع فيه قوة عصابات الجريمة المنظمة العريقة، أصبحت أنشطة جماعات ”توكوريو“ الإجرامية تمثل قضية اجتماعية كبرى. ويشتق اسم توكوريو من الطبيعة المجهولة (توكومي) والمرنة (ريودو) لهذه الجماعات، إذ إنها تتشكل بسرعة ثم تتفكك بالسرعة ذاتها. وتقوم هذه الجماعات بتجنيد منفذي الجرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع البحث عن الوظائف، لتنفيذ جرائم تشمل ”الاحتيال المتخصص“ الذي يجري عبر الإنترنت والهاتف، إضافة إلى عمليات السطو والسرقة المنظمة.

وقد توصلت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية إلى أن العناصر الأساسية في جماعات توكوريو تضم أعضاء حاليين وسابقين في الياكوزا، وأعضاء سابقين في عصابات الدراجات النارية، وأشخاصا مرتبطين بصناعة الترفيه المخصص للبالغين، وأعضاء في عصابات أجنبية، يعملون معا بصورة مؤقتة من أجل إنشاء نماذج أعمال غير قانونية.

وفي عام 2025، ألقي القبض على 6679 شخصا يعتقد بارتباطهم بجماعات توكوريو، بزيادة قدرها 1476 شخصا مقارنة بالعام السابق. ويوضح الرسمان البيانيان أدناه توزيعات هؤلاء بحسب أنواع الجرائم والفئات العمرية، حيث تعتمد هذه العصابات بصورة رئيسية على جرائم الاحتيال والجرائم المرتبطة بالمخدرات في جمع الأموال.

مصادر البيانات

بيانات عن عصابات الجريمة المنظمة (باللغة اليابانية) من وكالة الشرطة الوطنية

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ضباط شرطة يستعدون لتفتيش مقر عصابة دوجينكاي للجريمة المنظمة في كورومي بمحافظة فوكوؤكا، في 6 فبراير/شباط عام 2025. © جيجي برس)