لماذا أصبحت جزيرة ميناميتوريشيما محور اهتمام في اليابان؟

ميناميتوريشيما هي جزيرة يابانية نائية وغير مأهولة بالسكان، وقد أصبحت محط اهتمام الناس باعتبارها قاعدة محتملة لاستخراج العناصر الأرضية النادرة من قاع المحيط حولها، فضلا عن كونها موقعا مرشحا لتخزين النفايات النووية. وفي هذه المقالة نسرد مقدمة عن الجزيرة.

موقع ناءٍ

جزيرة ميناميتوريشيما هي أقصى جزر اليابان شرقا وهي تابعة لبلدية أوغاساوارا التي تشرف على عدد من جزر المحيط الهادئ، والتي تدار إداريا ضمن نطاق العاصمة طوكيو. تقع الجزيرة على بعد نحو 1950 كيلومتر إلى جنوب شرق مدينة طوكيو، ويمكن الوصول إليها بالطائرة خلال 4 ساعات تقريبا. وتعد منطقة نائية إلى حد كبير، إذ تفصلها مسافة تقارب 1200 كيلومتر عن جزيرتي تشيتشيجيما وهاهاجيما المأهولتين التابعتين أيضا لأوغاساوارا.

ورغم اختلاف الروايات التاريخية، يعتقد أن الجزيرة اكتشفت خلال عصر الاستكشاف عام 1543 على يد الإسباني برناردو دي لا توري. أما أول نزول موثق ليابانيين على الجزيرة فقد كان عام 1883. وفي عام 1898 أطلق عليها اسم ميناميتوريشيما، وضمت إلى الإدارة التابعة لطوكيو إلى جانب جزر أوغاساوارا. وكانت الجزيرة تنتج زيت جوز الهند وسماد الغوانو (ذرق الطيور) في أحد الأوقات، إلا أن إيصال مواد الإنتاج إلى هذا الموقع البعيد كان بالغ الصعوبة. وقد أدى هذا الأمر، إلى جانب الظروف المناخية القاسية مثل ارتفاع المد البحري وانتشار الأمراض المعدية، إلى تحول الجزيرة إلى منطقة غير مأهولة بالسكان عام 1935. ورغم عدم وجود سكان مدنيين فيها حتى اليوم، فإن الجزيرة تضم مدرجا للطائرات ورصيفا بحريا، ويتمركز فيها موظفون من وزارة الدفاع اليابانية ووكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

تشكل ميناميتوريشيما القمة الظاهرة لجبل تحت الماء تكوّن بفعل نشاط بركاني امتد من نحو 100 مليون عام إلى عشرات الملايين من الأعوام. ويشبه شكل الجزيرة مثلثا متساوي الأضلاع، يبلغ طول كل ضلع فيه نحو 2 كيلومتر، وتحيط بها الشعاب المرجانية. ويرتفع الجبل المغمور تحت الماء بنحو 5 آلاف متر من قاع البحر، فيما يبلغ قطر قاعدته قرابة 50 كيلومترا، ليشكل مساحة تقارب مساحة منطقة طوكيو الكبرى.

وبسبب وقوع الأرخبيل الياباني على حدود 4 صفائح تكتونية، فقد تعرض عبر التاريخ لعدد كبير من الزلازل الكبرى. غير أن ميناميتوريشيما، الواقعة بعيدا إلى جنوب شرق الجزر الرئيسية، تقع فوق صفيحة المحيط الهادئ، وتبتعد عن حدود أي صفائح تكتونية ولا تضم أي صدوع نشطة بارزة. ولهذا السبب، ينظر إليها على أنها موجودة فوق أكثر الطبقات الصخرية استقرارا داخل الأراضي اليابانية.

آخر التطورات في ميناميتوريشيما

يونيو/حزيران عام 2012: فريق بحثي من جامعة طوكيو ومؤسسات أخرى يكتشف رواسب من عناصر أرضية نادرة في قاع المحيط حول ميناميتوريشيما.

أغسطس/آب عام 2016: فريق بحثي يضم أعضاء من مؤسسات بينها الوكالة اليابانية لعلوم وتكنولوجيا البحار والأرض، ومعهد تشيبا للتكنولوجيا، وجامعة طوكيو، يعثر على تجمعات كثيفة من الصخور الكروية المحتوية على معادن نادرة، والمعروفة باسم عقيدات المنغنيز، عميقا في قاع المحيط جنوب شرق ميناميتوريشيما.

فبراير/شباط عام 2026: سفينة الأبحاث ”تشيكيو“ التابعة للوكالة اليابانية لعلوم وتكنولوجيا البحار والأرض تنجح في استخراج طين يحتوي على عناصر أرضية نادرة من قاع المحيط على عمق يقارب 5700 متر قبالة ميناميتوريشيما.

مارس/آذار عام 2026: وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تطلب من بلدية أوغاساوارا في طوكيو إجراء مسح أولي في ميناميتوريشيما باعتبارها موقعا محتملا للتخلص النهائي من النفايات عالية الإشعاع الناتجة عن محطات الطاقة النووية.

مصادر البيانات

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: مشهد جوي لجزيرة ميناميتوريشيما، أقصى جزر اليابان شرقا. الصورة ملتقطة بتاريخ 21 نوفمبر /تشرين الثاني عام 2012. © جيجي برس)