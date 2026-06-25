نظرة على مورياسو هاجيمي.. الرجل الذي يقود أحلام اليابان الكروية

بصفته المدير الفني لمنتخب اليابان لكرة القدم، يجلب مورياسو هاجيمي شغفًا عميقًا بكرة القدم واحترامًا كبيرًا للرواد الذين أسهموا في بناء اللعبة وتطويرها في اليابان. وتنعكس هذه القيم في أسلوب قيادته لمنتخب الساموراي الأزرق، الذي يسعى تحت إشرافه إلى تحقيق إنجازات جديدة على الساحة الدولية مع الحفاظ على روح الفريق وتقاليده.

مسيرة رياضية تُوِّجت بالمعاناة

يُثير مورياسو هاجيمي، مدرب المنتخب الياباني لكرة القدم، ضجة عالمية بفضل الأداء القوي لمنتخب اليابان ”الساموراي الأزرق“ في بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام. وُلِد في محافظة ناغاساكي عام 1968، ولعب كرة القدم منذ صغره، لكنه لم يكن لاعبًا معروفًا خلال سنوات دراسته الثانوية.

كان نادي مازدا لكرة القدم، السلف لنادي سانفريس هيروشيما الحالي في الدوري الياباني، أحد الفرق التي لفتت انتباهها رؤيته الشاملة في الملعب وقدرته على تمرير الكرات بدقة في المكان المناسب. انضم مورياسو إلى الفريق، وتحت قيادة القائد الهولندي هانز أوف، صقل مهاراته تدريجيًا. عندما غادر أوف نادي مازدا وتولى تدريب المنتخب الياباني، استدعى مورياسو، الذي سرعان ما رسّخ مكانته كلاعب وسط دفاعي، ووصل رصيده إلى 35 مباراة دولية مع المنتخب.



في عام 1994، كان مورياسو حاضرًا في الملعب عندما عانى منتخب الساموراي الأزرق من ”مأساة الدوحة“، المباراة التي أقيمت في قطر حيث سجل العراق هدف التعادل في الوقت بدل الضائع ليُجبر اليابان على التعادل في المباراة الأخيرة من تصفيات كأس العالم الآسيوية، مانعًا الفريق من التأهل للبطولة الكبرى.

الانتقال إلى الأدوار الإدارية

بعد اعتزاله اللعب في نهاية موسم 2003، اتجه مورياسو إلى التدريب، حيث عمل في العديد من أندية الدوري الياباني بالإضافة إلى منتخبي اليابان تحت 19 عامًا وتحت 20 عامًا. بعد أن صقل مهاراته التدريبية لما يقرب من عقد من الزمان، تولى زمام الأمور في ناديه القديم سانفريس في عام 2012، وقاد الفريق إلى أول بطولة دوري له منذ تأسيسه قبل 20 عامًا في عامه الأول كمدير فني. في عام 2018 تم اختياره لإدارة المنتخب الوطني للرجال. في كأس العالم بقطر 2022، قاد منتخب اليابان إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالصعود من ”مجموعة الموت“، محققًا المركز الأول في دور المجموعات بفوزه على عمالقة الكرة الألمانية والإسبانية، بفضل تكتيكاته المحكمة وتغييراته الذكية.

اليوم، في عصرٍ يتزايد فيه عدد لاعبي فريقه المحترفين في أندية خارجية مرموقة، يُكرّس وقتًا كبيرًا لمتابعة المباريات في أوروبا لتقييم أداء لاعبي اليابان. يُعرف عنه تواصله الفعال مع اللاعبين، وهو عنصر أساسي في عملية اختياره للتشكيلة. في بطولة هذا العام، استعان بأساطير المنتخب السابقين مثل نانامي هيروشي، ناكامورا شونسوكي، وهاسيبي ماكوتو للانضمام إلى طاقمه التدريبي، تاركًا لهم زمام توجيه اللاعبين اليومي. من خلال تركيز جهوده الإدارية على الصورة الكلية، يهدف إلى منح المدربين الشباب مساحةً للتطور والنمو في الأدوار التي سيشغلونها في المستقبل.



مدرب المنتخب الياباني مورياسو هاجيمي على خط التماس خلال الشوط الأول من مباراة دور المجموعات لكأس العالم ضد تونس في مونتيري، المكسيك، في 20 يونيو 2026. وقد دفع دفتر ملاحظاته الذي لا يفارقه البعض إلى تسميته ”مذكرة الموت“، نسبةً إلى سلسلة المانغا والأنمي الشهيرة التي يُختزل فيها مصير الأعداء بكتابة أسمائهم في هذا الدفتر. (© جيجي)

في 15 يونيو/ حزيران، استهلت اليابان مشوارها في بطولة كأس العالم بالتعادل مع منتخب هولندا القوي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، لفت مورياسو الأنظار عالميًا، ونال استحسانًا واسعًا، لتعبيره الصادق عن امتنانه لهانز أوف، الذي ساهم في بناء كرة القدم اليابانية على مر السنين. كما ذكر بالاسم ويم يانسن، النجم الهولندي الذي درب سانفريس وكان ضمن الجهاز التدريبي لأوراوا ريدز في الدوري الياباني. توفي يانسن عام 2022؛ وروى مورياسو كيف أنه خلال رحلة استكشافية لمتابعة أويدا أياسي وهو يلعب مع فينورد، زار قبر يانسن لتقديم واجب العزاء.

مصادر المعلومات

معلومات من الفيفا و الاتحاد الياباني لكرة القدم وتقارير إعلامية

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: المدير الفني مورياسو هاجيمي على خط التماس لمباراة اليابان وتونس في كأس العالم لكرة القدم 2026 في مونتيري، المكسيك، في 20 يونيو/ حزيران 2026. © رويترز/دانيال بيسيريل)