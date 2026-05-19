من الألوان الزاهية إلى البساطة... كيف تأثرت المنتجات اليابانية بأزمة النفط وإغلاق مضيق هرمز؟

تصدّرت شركة كالبي، إحدى أبرز شركات تصنيع الوجبات الخفيفة في اليابان، عناوين الأخبار بعد إعلانها التحول إلى التغليف بالأبيض والأسود لبعض منتجاتها بسبب نقص مادة النافثا، وهي مادة أساسية في الصناعات البتروكيميائية. ويعكس هذا التطور اتساع تأثير أزمة الإمدادات، التي باتت تمتد تدريجيًا إلى مجموعة واسعة من الصناعات.

أثر واضح

تؤدي الحرب الإيرانية إلى تفاقم نقص النافتا، وهي مادة خام مشتقة من البترول تُستخدم في العديد من المنتجات.

في 12 مايو/ أيار، أعلنت شركة كالبي، إحدى كبرى شركات تصنيع الوجبات الخفيفة والمعروفة برقائق البطاطس، أنها ستستخدم عبوات بالأبيض والأسود لـ 14 من منتجاتها الأكثر رواجًا.

وقد أثر نقص النافتا على إمدادات الحبر والمذيبات اللازمة للطباعة على العبوات. وصرحت الشركة قائلة: ”ستواصل كالبي الاستجابة بمرونة وسرعة للتغيرات في بيئة عملها، بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية، وتظل ملتزمة بالحفاظ على إمدادات مستقرة من المنتجات الآمنة وعالية الجودة“.

كما ستختفي صور رقائق البطاطس وشخصية البطاطس الشهيرة، التي ظهرت لأول مرة عام 1976، من العبوات مؤقتًا. وستطرح كالبي تدريجيًا عبوات أحادية اللون لرقائق البطاطس والجرانولا ابتداءً من 25 مايو/ أيار.

قطاعات صناعية واسعة متأثرة

حددت قاعدة بيانات تيكوكو 52 شركة يابانية تستخدم النفتا في إنتاج مواد كيميائية أساسية مثل الإيثيلين والمطاط الصناعي وراتنج البولي فينيل كلوريد. ويتم توزيع هذه المواد على المصنّعين عبر معاملات مباشرة، أو من خلال شركات تجارية أو تجار جملة، أو عن طريق شراء قطع غيار ومكونات من مصنّعين رئيسيين يقومون بمعالجة هذه المواد الكيميائية الأساسية.

يشارك ما مجموعه 46741 مصنعًا يابانيًا في شبكة التوزيع هذه، أو حوالي 30٪ من شركات التصنيع البالغ عددها 150 ألف شركة والتي شملها الاستطلاع.

يُعدّ قطاع تصنيع المواد الكيميائية والبترولية ومنتجات الفحم الأكثر عرضةً لتقلبات أسعار النافتا ونقصها؛ فمن بين 4700 شركة في هذا القطاع، 67.2% منها مُدمجة في سلسلة توريد النافثا.

ضمن هذا القطاع، تُدمج 88.4% من الشركات المُنتجة للمواد الوسيطة الحلقية - وهي مواد خام للبلاستيك والألياف الصناعية والأصباغ والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية الزراعية - في سلسلة توريد النافتا. وينطبق الأمر نفسه على 87.3% من الشركات المُصنّعة للجيلاتين والمواد اللاصقة، بما في ذلك المواد اللاصقة الصناعية، و84.0% من الشركات المُصنّعة للمواد الخافضة للتوتر السطحي، والتي تُستخدم على نطاق واسع في دهانات السيارات والمنظفات المنزلية.

في قطاع صناعة اللب والورق ومنتجاته، تندمج 80.1% من الشركات المصنعة للورق المطلي، المستخدم في تغليف الوجبات السريعة والأكواب الورقية، ضمن سلسلة التوريد. حتى القطاعات التي تبدو غير مترابطة - كالأغذية وأعلاف الماشية والمشروبات - قد تتأثر بمشاكل مثل صعوبة الحصول على مواد التغليف.

بينما تؤكد الحكومة اليابانية أنها أمّنت الكميات التي تحتاجها، ولا توجد أي مشاكل في الإمداد، فإن شركة كالبي ليست الوحيدة التي اتخذت إجراءات.

علّقت شركة ميزكان مبيعات أربعة من منتجاتها من الناتو في الأول من مايو/ أيار، مشيرةً إلى مشاكل محتملة في توفير الحاويات والتغليف. وفي أبريل، بدأت شركة نيشين سيفون ويلنا باستخدام شريط تغليف عادي للمعكرونة، بعد أن كان الشريط مطبوعًا عليه وقت الطهي.

وفي قطاعي الرعاية الطبية والتمريضية، يتزايد النقص في بعض المنتجات، بما في ذلك المحاقن والقفازات المطاطية. كما تؤثر الزيادات في الأسعار والقيود المفروضة على المبيعات على مواد العزل المنزلي وأغلفة تغليف المواد الغذائية. وإذا استمر الصراع في الشرق الأوسط، فمن المرجح أن يتفاقم تأثيره على جميع جوانب الحياة اليومية.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: تغييرات في تغليف منتجات رقائق البطاطس الرئيسية من شركة كالبي، بسبب نقص النافتا. © كالبي)