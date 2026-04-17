ما هو الأسبوع الذهبي في اليابان ولماذا ينتظره الجميع؟

يُعدّ الأسبوع الذهبي، عطلة الربيع المرتقبة في اليابان، فترة يستغلها الناس في مختلف أنحاء البلاد لأخذ قسط من الراحة والسفر والاستمتاع بالفعاليات الموسمية. ويُقال إن تسمية «الأسبوع الذهبي» تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، حين صاغتها صناعة السينما اليابانية بهدف تشجيع الإقبال على دور العرض خلال هذه العطلة الممتدة.

عطلة ربيعية متأخرة

يشير مصطلح ”الأسبوع الذهبي“ (Golden Week) في اليابان إلى الفترة الممتدة من أواخر أبريل/ نيسان إلى أوائل مايو/ أيار، حيث تتوالى عدة عطلات وطنية متعاقبة.

29 أبريل/ نيسان: يوم ”شووا“ (Shōwa Day).

3 مايو/ أيار: يوم ذكرى الدستور (Constitution Memorial Day).

4 مايو/ أيار: اليوم الأخضر (Greenery Day).

5 مايو/ أيار: يوم الطفل (Children’s Day).

بناءً على توقيت هذه العطلات في كل عام، قد يأخذ البعض أيام إجازة إضافية لخلق عطلة ممتدة تصل إلى نحو 10 أيام. وإلى جانب عطلات رأس السنة الجديدة، تعد هذه الفترة واحدة من أكثر فترات السفر ازدحاماً في العام، حيث يذهب الكثيرون في رحلات سياحية أو يعودون إلى مساقط رؤوسهم. ونتيجة لذلك، تزداد حدة الازدحام في وسائل النقل العام والطرق السريعة، بينما تغلق بعض المطاعم والمرافق التجارية في الأحياء الإدارية طوال هذه الفترة.

عندما سُنَّ ”قانون العطلات الوطنية“ لأول مرة في عام 1948، لم يكن هناك سوى ثلاث عطلات ضمن هذه الفترة، وهي: 29 أبريل/ نيسان، و3 مايو/ أيار، و5 مايو/ أيار. ومع ذلك، قدم تعديل للقانون في عام 1985 قاعدة تقضي بتصنيف أي يوم عمل يقع بين عطلتين وطنيتين كعطلة رسمية. وقد جعل هذا التغيير من يوم 4 مايو/ أيار يوماً للراحة أيضاً، مما أوجد فترة العطلات المتصلة التي نراها اليوم.

أصل تسمية ”الأسبوع الذهبي“

يُقال إن مصطلح ”الأسبوع الذهبي“ (Golden Week) قد صاغته شركات الأفلام اليابانية في الخمسينيات من القرن الماضي، بعد أن لاحظت طفرة كبيرة في عدد رواد السينما خلال هذه الفترة، فاستخدمت هذا الاسم كجزء من جهودها الترويجية. ومع مرور الوقت، أصبح الاختصار ”GW“ مستخدماً على نطاق واسع في مجلات السفر ووسائل الإعلام الأخرى، وترسخ المصطلح منذ ذلك الحين في الاستخدام اليومي.

ومع ذلك، فإن هذا المصطلح ليس اسماً رسمياً محددًا بموجب القانون؛ فعلى سبيل المثال، لا تستخدم هيئة الإذاعة واليابان اليابانية (NHK) هذا المصطلح في برامجها.

ما هو ”الأسبوع الفضي“؟

على نقيض ”الأسبوع الذهبي“ في الربيع، يُستخدم مصطلح ”الأسبوع الفضي“ (Silver Week) أحياناً للإشارة إلى سلسلة من العطلات في شهر سبتمبر/ أيلول. ويحدث ذلك عندما يصادف ”يوم الاعتدال الخريفي“ يوم الأربعاء الذي يلي ”يوم احترام المسنين“ (الذي يقع دائماً في يوم الاثنين الثالث من الشهر). في هذه الحالة، يصبح يوم الثلاثاء الذي يقع بين هاتين العطلتين الوطنيتين عطلة تلقائية أيضاً.

وبإضافة عطلة نهاية الأسبوع، تنشأ عطلة متصلة مدتها خمسة أيام. ومع ذلك، وبما أن تاريخ الاعتدال الخريفي يتغير من عام لآخر، فإن هذه العطلات الممتدة لخمسة أيام تعد غير شائعة نسبياً. أما ”الأسبوع الفضي“ المكون من أربعة أيام، والذي يحدث عندما يأتي ”يوم الاعتدال الخريفي“ مباشرة بعد ”يوم احترام المسنين“، فهو أكثر ندرة.

ويُقال أيضاً إن مصطلح ”الأسبوع الفضي“ قد صاغته شركات الأفلام في الخمسينيات كوسيلة لجذب الجمهور، تماماً مثل ”الأسبوع الذهبي“. في ذلك الوقت، كان المصطلح يشير إلى فترة عطلة تشمل ”يوم الثقافة“ في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن المصطلح لم يلقَ رواجاً حينها. ولكن في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبعد أن أصبح ”يوم احترام المسنين“ ثابتاً في يوم اثنين، شهدت اليابان أول ”أسبوع فضي“ بتعريفه الجديد في عام 2009.

