أمثال يابانية عن النجاح

دراسة اللغة اليابانية

مجموعة مختارة من الأمثال اليابانية عن النجاح، سواء تحقق عن طريق المجهودات الفردية أو الحظ السعيد.

تسلق الشلالات

في شهر مايو/ أيار من كل عام في اليابان، يتم عرض سمك الشبوط بشكل بارز على شكل رايات الرياح الملونة للاحتفال بالمهرجان التاريخي للتانغو نو سّيكو (يوم الأولاد). حيث تعتبر هذه الأسماك رمزًا للنجاح بسبب أسطورة صينية قديمة حول أسماك الشبوط المثابرة التي تصبح تنينًا في النهاية.

كما تعد هذه القصة أيضًا موضوع العديد من الأمثال الشعبية. وفي الوقت نفسه، توجد روايات أخرى حول تفوق الصيادين، سواء من خلال الاستخدام الحكيم للموارد أو الاستفادة من مشاجرات الآخرين.

鯉の滝登り: كوي نو تاكي نوبوري. في الأسطورة الصينية، ”أسماك الشبوط التي تتسلق الشلال“ عند بوابة التنين بعد السباحة في أعلى النهر الأصفر لتتحول إلى تنين. فهي هنا رمز للنجاح الدنيوي.

登竜門: توريومون. ”تسلق بوابة التنين“، في إشارة أخرى لنفس الأسطورة. يمكن أن يصف بوابة محددة للنجاح، مثل اختبار هام.

海老で鯛を釣る: إيبي دي تاي وو تسورو. أو ”استخدام الروبيان لصيد أسماك الدنيس“ في إشارة لاستخدام استثمار صغير أو بذل جهد صغير لكسب ربح كبير.

漁夫の利: جيوفو نو ري. حاول طائر الرمل أكل المحار على الشاطئ، لكن المحار أغلق قوقعته على منقار الطائر، حتى جاء صياد وقبض عليهما معًا. يصف ”ربح الصياد“ الموقف الذي يؤدي فيه القتال بين طرفين إلى ربح سهل لطرف آخر.

الطائر النشيط

تقدم الأمثال الثلاثة التالية نصائح حول طريق النجاح، فبينما يقول المثل الذي يأتي بعد ذلك أن أولئك الذين وصلوا إلى أعلى مستوى من الأهداف يمكنهم الأداء تحت أي ظرف من الظروف.

早起きは三文の徳: هايائوكي وا سان مون نو توكو. تعني عبارة ”استيقظ مبكرًا واغتنم ثلاث عملات“، في إشارة إلى أن من يستيقظ مبكرًا يستفيد إلى حد ثلاثة مون (اسم عملة كانت متداولة في الماضي). تشير إلى أن عدم النوم هو السبيل للمضي قدمًا.

芸は身を助く: غي وا مي وو تاسوكو. ”الفن قد يكون مصدر الإنقاذ“، في إشارة إلى أن تعلم فن أو مهارة معينة هو بمثابة نسخة احتياطية جيدة وقد تساعد أو حتى توفر لقمة العيش يومًا ما.

初心忘るべからず: شوشين واسورو بيكارازو. وتعني ”لا تنس روح المبتدئين“، في إشارة إلى أنه يجب على المرء دائمًا الحفاظ على نفس التواضع والنهج الجاد للمبتدئين، حتى بعد أن أصبحوا أكثر خبرة. وتستند إلى عبارة قالها الزيمي، أحد رواد مسرحية ”دراما النو“.

弘法筆を選ばず: كوبو فودي وو إيرابازو. أي لا يختار كوبو فرشاته.”عُرف كوكاي، بإسم كوبو دايشي بعد وفاته، بنشر البوذية عبر اليابان في أوائل القرن التاسع، ولكنه اشتهر كذلك بخطه. يشير هذا المثل إلى أن مهارته كانت من النوع الذي يمكنه من إنتاج عمل ممتاز بأي فرشاة. كما يقول المثل باللغة الإنجليزية، “العامل الجيد لا يلوم أدواته أبدًا”.

أحكم ربط خوذتك

يمكن أن يأتي النجاح أيضًا عن طريق الصدفة، على الرغم من أهمية التعرف على الفرصة. في غضون ذلك، يشير أحد الأمثلة هنا إلى أن الأشخاص غير المحبوبين يصبحون أفضل في العالم من غيرهم. وعلى أية حال، ومهما تحقق النجاح، فلا يهدأ المرء بأمجاده.

棚から牡丹餅: تانا كارا بوتاموتشي. وتصف عبارة ”بوتاموتشي من الرف“ حلوى بوتاموتشي اللذيذة (قطعة موتشي مغطاة بعجينة حلوة) تسقط من الرف في فم شخص ما، في إشارة إلى ثروة غير متوقعة تأتي دون سابق انتظار.

鴨が葱を背負って来る: كامو غا نيغي وو شوتّي كورو. أو ”يأتي البط حاملًا البصل على ظهره“، وهذا تعبير يصف لحظة من الفرص العظيمة. فغالبًا ما يتم تناول البط والبصل معًا، لذلك يُنظر إلى هذا على أنه مزيج محظوظ بشكل خاص. وغالبًا ما تستخدم العبارة لفرصة تنطوي على طرف ساذج. ومعنى آخر لكلمة كامو (البطة) هو ”الشخص الساذج“.

憎まれっ子世に憚る: نيكوماريكّو يو ني هاباكارو. وتعني أن تكون شخصًا صالحًا ليس بالضرورة طريقًا للنجاح، وبحسب هذا المثل، ”الأطفال المكروهون يزدهرون في العالم“.

勝って兜の緒を締めよ: كاتّي كابوتو نو وو شيميو. ينصح المثل ”بعد النصر، شد خيوط خوذتك“، إذ لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن حذره بعد تحقيق النجاح.

(كتب النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان بيكستا)