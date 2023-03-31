شونبون... الاعتدال الربيعي في اليابان

عندما تصبح درجات الحرارة أكثر دفئا يشعر المرء باقتراب فصل الربيع. وفي الاعتدال الربيعي ’’شونبون‘‘ يتساوى طولا النهار والليل.

يعتبر شونبون أو الاعتدال الربيعي فصلا رئيسيا من الفصول الشمسية الأربع والعشرين في اليابان. ويوافق شونبون حوالي 21 مارس/آذار في التقويم الحديث ويتم الاحتفال به كعطلة قومية. ويتساوى في هذا اليوم طولا النهار والليل. كما يوافق يوم 21 مارس/آذار عيد النوروز في بداية العام الجديد حسب التقويم الإيراني.

وفي هذه المقالة، سنلقي نظرة على الفعاليات والظواهر الطبيعية في الفترة الممتدة تقريبا بين 21 مارس/آذار و 4 أبريل/نيسان.

هيغان هي عطلة بوذية توافق تقريبا موعدي الاعتدالين الربيعي والخريفي، عندما يكرم الناس أرواح أسلافهم. يعيش بوذا والمستنيرون –وفق المعتقد البوذي– في الأرض الغربية الطاهرة، والتي تعد عالم التنوير أو ’’الشاطئ البعيد‘‘ (الترجمة الحرفية لكلمة هيغان اليابانية). يسود اعتقاد في اليابان أن الأرض الطاهرة تكون أقرب ما تكون عند الاعتدالات بينما تغرب الشمس من الغرب. يعود تاريخ مراسم تأبين الموتى في هيغان إلى فترة هييان (794-1185) وتقام في اليابان فقط.

تستمر هيغان أسبوعا يبدأ قبل ثلاثة أيام من كل اعتدال ويستمر لمدة ثلاثة أيام بعده. تقام مراسم الشنتو أيضا في بداية العام الزراعي، ويقال إن نهاية هيغان تجلب ربيعا يكون أكثر دفئا وخريفا أكثر برودة.



خلال فترة هيغان، يزور الكثير من الناس قبور أسلافهم للصلاة من أجلهم (حقوق الصورة لبيكستا).

الطعام التقليدي في الاعتدال الربيعي هو كعك الأرز بوتاموتشي المغطى بمعجون الفاصوليا الحلوة ’’أزوكي‘‘، متمثلا بنبات الفاونيا (بوتان باللغة اليابانية) الذي ينمو في الموسم. كما تُستخدم كعكات الأرز كقرابين على قبور الأسلاف وعند ’’بوتسودان (مذابح بوذية منزلية)‘‘ للصلاة من أجل محصول جيد. وفي فصل الخريف يُطلق على نفس كعكات الأرز اسم ’’أوهاغي‘‘ على اسم ’’هاغي‘‘ وهي شجيرة البرسيم تزهر في الخريف.



كعك الأرز المعروف باسم بوتاموتشي في الربيع وأوهاغي في الخريف (حقوق الصورة لبيكستا).

ساكورا (أزهار الكرز)

في هذا الوقت من العام، هناك تحديثات يومية حول حالة تفتح أزهار أشجار الكرز. نشأ تقليد هانامي والذي يعني حرفيا مشاهدة الزهور في فترة نارا (710-794) مع أزهار البرقوق، ولكن مشاهدة أزهار الكرز أصبحت أكثر شيوعا في فترة هييان. يتجلى التغيير في الذوق في مجموعة أشعار كوكين واكاشو، التي يرجع تاريخها إلى حوالي عام 905 والتي تحتوي على 18 قصيدة عن أزهار البرقوق و 70 تقريبا عن أزهار الكرز. تعود أول حفلة لمشاهدة تفتح الأزهار مدونة في التاريخ الياباني إلى عام 812 وقد استضافها الإمبراطور ساغا. ومنذ عام 831 أصبحت حفلات الهانامي تقام بصورة دورية وكان ينظمها الإمبراطور كل عام.

في الوقت الحاضر، فإن الغالبية العظمى من أزهار الكرز في اليابان هي من نوع ’’سوميي يوشينو‘‘ والتي تمت زراعتها لأول مرة في أواخر فترة إيدو (1603-1868). كان هناك أكثر من 400 نوع معروف بالفعل في وقت سابق مثل كرز ’’يامازاكورا‘‘ الجبلي. ونظرا لأن سوميي يوشينو عبارة عن مجموعة من الأشجار المتشابهة جينيا فإن أزهارها تميل إلى التفتح والسقوط في نفس الوقت في كل منطقة. وعلى النقيض فإن الأنواع البرية مثل يامازاكورا تختلف جينيا من شجرة إلى أخرى لذلك تزهر كل منها في توقيتها الخاص.



مجموعة من أنواع أزهار الكرز في اتجاه عقارب الساعة من الأعلى واليسار وهي بالترتيب: سوميي يوشينو ويامازاكورا وإيدوهيغان وكانهيزاكورا (حقوق الصورة لبيكستا).

المواقع الأكثر شهرة للهانامي في اليابان

يضم جبل يوشينو في محافظة نارا حوالي 30 ألف شجرة كرز من نوع يامازاكورا بيضاء يغلب عليها اللون الأبيض في أربع مناطق على ارتفاعات مختلفة، ما يقود إلى مواسم تفتح أزهار متداخلة. تعود حفلات هانامي في يوشينو إلى تلك التي أقامها الساموراي القوي تويوتومي هيدييوشي في عام 1594. دعا حوالي 5000 ضيف إلى الحفل الذي استمر لمدة خمسة أيام بمن فيهم توكوغاوا إياسو وقادة عسكريون آخرون ومعلمو طقوس تقديم الشاي وشعراء رينغا.



أزهار الكرز الجبلي في ناكاسينبون، في منتصف الطريق أعلى جبل يوشينو بمحافظة نارا (حقوق الصورة لبيكستا).

بداية سنة الأعمال والدراسة في اليابان

تنطلق سنة الأعمال والسنة الدراسية بشكل عام في اليابان في 1 أبريل/نيسان وتستمر حتى 31 مارس/آذار. وقد اعتمد هذا النظام في عصر مييجي (1868-1912).

في الربيع، الفجر (كتاب الوسادة)

بدأت المؤلفة في فترة هييان سيي شوناغون (حوالي 966-1025) كتابة عملها الشهير ’’ماكورا نو سوشي (كتاب الوسادة)‘‘ بوصف شهير لفصل الربيع: ’’في الربيع، يطلع الفجر عندما تبدأ حافة الجبل الشاحبة بالتلون ببطء بالأحمر، وتطفو خصلات من سحابة قرمزية باهتة في السماء (الترجمة إلى العربية بناء على الترجمة الإنجليزية من قبل ميريديث ماكيني).



بزوغ الفجر في الربيع (حقوق الصورة لبيكستا).

عصافير الدوري

في هذا الوقت من العام، تبني عصافير الدوري أعشاشها تحت أسقف المنازل وفي أسطحها. شعر اليابانيون بألفة مع هذه العصافير منذ العصور القديمة. ويتجلى ذلك في حكايات شعبية يرد فيها ذكر تلك العصافير مثل ’’مأوى العصفور الدوري‘‘ و ’’العصفور الدوري مقطوع اللسان‘‘ وأغنية الأطفال ’’عصافير دوري المدرسة‘‘.



عصفورة دوري أم مع فرخها (حقوق الصورة لبيكستا).

أشجار كوبوشي وموكورين

أشجار كوبوشي هو نوع من فصيلة ماغنوليا وموطنها الأصلي اليابان، يزهر في مارس/آذار وأبريل/نيسان. والاسم الإنجليزي لهذه الأشجار ’’Kobus magnolia‘‘ مشتق من اللغة اليابانية. تُعرف أيضا في اليابان باسم ’’الحراثة مع أزهار الكرز‘‘ لأن ظهور أولى أزهارها يشير إلى الوقت الذي يجب على المزارعين فيه حرث حقولهم والاستعداد لزراعة الأرز. أما موكورين هو الاسم الياباني لزنبق ماغنوليا ’’Magnolia liliiflora‘‘ التي تتفتح أزهارها البيضاء أو الأرجوانية الأكبر قليلا في أوائل الربيع أيضا.



شجرة كوبوشي (يسار) وأزهار موكورين أرجوانية اللون أو زنبق ماغنوليا (حقوق الصورة لبيكستا).

ساكوراموتشي

ساكوراموتشي هي حلويات يابانية تؤكل في الربيع. يقال إنها بيعت لأول مرة في بيت لاحتساء الشاي خارج المعبد في موموجيما بطوكيو خلال فترة إيدو. تُصنع في منطقة كانتو من معجون فاصولياء أزوكي الحمراء وتغلف بغلاف من دقيق القمح. أما في منطقة كانساي، فإن معجون الفاصولياء يُحشى داخل كعك الأرز المصنوع من دقيق أرز دوميوجيكو. وهذان النوعان من الحلويات يغلفان بأوراق ساكورا مملحة، ما يضفي قليلا من أريج أزهار الكرز.



حلويات ساكوراموتشي مصنوعة على طريقة كانتو (على اليسار) وعلى طريقة كانساي (على اليمين) (حقوق الصورة لبيكستا).

أسماك الأبراميس والمراسم الاحتفالية

أسماك الأبراميس البحرية ’’تاي‘‘ ميمونة في اليابان بسبب ارتباطها بكلمة ’’ميديتاي (ميمون باللغة اليابانية)‘‘. يسمى صنف ماداي الأحمر الذي يدخل مياه البحر المحمية الضحلة في تلك الفترة من العام لوضع بيوضه باسم ساكوراداي. تقدم أسماك الأبراميس الكاملة في المناسبات المبشرة بالخير في الربيع في موسمها. وفي الخريف، يشار إليها باسم موميجيداي نسبة إلى أوراق الخريف. وعندما يصل طولها إلى حوالي 50 إلى 60 سم تكون جاهزة للتقديم على المائدة.



سمكة أبراميس بحرية حمراء ’’ماداي‘‘ (حقوق الصورة لبيكستا).

(أشرف على هذه المقالة إينوي شويي وهو باحث في التقويم ومؤلف وكاهن شنتو ومحاضر زائر في جامعة توهوكو فوكوشي. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: أشجار كرز تظهر في الخلفية مع أزهار بذور اللفت الصفراء ’’نانوهانا‘‘ في الربيع في زهو كامل على ضفاف نهر جونجيندو ساكورا بمحافظة سايتاما، حقوق الصورة لبيكستا)